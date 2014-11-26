Италия. Красоты Апулии. Мыс Гаргано: побережье Маттината-Вьесте.

Увы, для путешественников у нас настали трудные времена. Курс валют напоминает гигантские качели. Они взлетают в заоблачные выси, потом чуть опускаются, вновь входят в пике, и опять слегка идут вниз, давая нам чуть перевести дыхание. Долго ли мы будем качаться? Думаю, вам, мои читатели, виднее. Я же, будучи, как и прежде, финансовым дилетантом, стараюсь просто верить в лучшее. Когда начинала этот блог, надеялась на материализацию позитивных мыслей. Не поверите, какие-то реально материализовались! Жаль, что не все. В общем, продолжаю эксперимент и вновь пишу об Италии. Ведь Италия, как и Париж, - это тот праздник, который всегда с тобой. И я верю, что этот праздник опять будет нашим!!!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Года полтора назад я впервые съездила в Апулию и … влюбилась! Влюбилась в удивительный край, который называется Саленто и который располагается в каблучке итальянского сапога. Мне очень захотелось туда как можно скорее вернуться, чтобы без спешки насладиться всеми прелестями местного климата, ландшафта и архитектуры. Увы, пока так и не получилось. Зато в конце октября мне выпал шанс совершить блиц-визит на мыс Гаргано. Он тоже в Апулии, и его сравнивают со шпорой итальянского сапога, так как на карте он именно на неё и похож. Я каталась по этой шпоре всего 2 дня. Мало!.. Кто же спорит? Но сейчас, готовясь писать этот пост, я поняла: впечатлений так много, что обо всем сразу и не напишешь. В общем, пока ограничусь описанием того, что впечатлило меня в южной части мыса Гаграно – на побережье от Маттинато до Вьесте.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Начну с того, что Гаргано, это не только мыс, но еще и национальный парк. Поэтому изюминка южного побережья – сочетание морских красот с очарованием местной природы.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Скалы, торчащие из воды, подводные пещеры, белые меловые утёсы… Подобных сюрпризов для путешественника тут не счесть. А ещё сосны Алеппо (морские сосны), дубы, буки и другие деревья, некоторым из которых по 500 лет.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Маттината в качестве населённого пункта появился на местной карте относительно недавно – в 1955 году. Конечно, люди в этих местах жили и раньше. Об этом напоминают руины бенедиктинского аббатства и кое-какие остатки римского поселения. А ныне это один из самых известных курортов Гарагано.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, само название «Маттината» переводится как «утренняя серенада». И правда, утром курорт выглядит просто божественно! Причем, даже в пасмурный день (а мои два дня в Гаргано выдались именно такими). Вот какой вид открывался с террасы моего отеля.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В окрестностях Маттинаты несколько красивых пляжей. Особенно славится пляж в заливе Мерголи (Bay of Mergoli).
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Высокие скалы, сосны, Фаральоне и белый галечный пляж делают его одним из самых привлекательных для туристов в Гаргано и Апулии. Больше всего впечатляют Фаральоне – так называют итальянцы скалы, которые как бы вылезают прямо из пучины моря. А еще, по слухам, в округе можно найти десятки видов орхидей. Очень переживаю, что я ими не смогла полюбоваться. Мы ехали по побережью на автобусе, и во время редких вылазок мне удалось запечатлеть лишь вот такую растительность…
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По пути к Вьесте нам не раз попадались средневековые сторожевые башни. Их здесь кто-то называет нормандскими, другие - сарацинскими. Так или иначе существовали они, говорят, еще при норманнах, потом разрушались и вновь строились.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Особенно охотно их возводили сарацины, чтобы защититься от набегов пиратов. Да и позже местные жители пользовались ими, чтобы отбить набеги турков.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Недалеко от Вьесте такая башня расположена неподалёку от морской арки Сан Феличе.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Внизу под аркой, высотой 129 метров, говорят, есть просто удивительные гроты, которые особенно притягательны для дайверов.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Своими «пляжными возможностями» знаменит городок Вьесте. Некоторые из них удостоены Голубого флага. Дело в том, что Вьесте располагается как раз на пике мыса Гаргано. Длинная линия песчаных пляжей, белые скалы, буйство зелени... В зависимости от направления ветра, можно сделать выбор в пользу северной или южной части пляжа. Некоторые пляжи прячутся в маленьких бухточках и считаются весьма укромными. Длинный и красивый пляж в центре города. Его украшает особая достопримечательность – скала Пиццомуно высотой 25 метров.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
С этой скалой связана красивая легенда. Рассказывают, что в то время, когда Вьесте был безвестной рыбацкой деревней, там жил молодой красавец-рыбак по имени Пиццомуно. У него в этой деревне была и любимая девушка с золотыми волосами по имени … нет, не Златовласка, а Кристальда. И всё было бы у них хорошо, если бы в красавчика Пиццомуно не влюбились местные сирены. Бессовестные морские прелестницы без устали совращали его своим пением, но парень не вёлся на их песни и оставался верным своей Кристальде. Когда он однажды отправился за уловом, обезумевшие от ревности сирены схватили девушку и утащили её на дно моря. Пиццомуно приплыл в деревню, стал искать Кристальду, бегать по берегу, но так и не нашёл её. А утром другие рыбаки увидели здесь высокую скалу: это бедный парень окаменел от горя.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Считается, что море сжалилось над влюблёнными и раз в сто лет дает им шанс встретиться и любить друг друга.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас городок Вьесте – один из уютнейших на мысе Гаргано. К старому центру надо взбираться в гору по узким улочкам и лестницам.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Белые стены домов, деревья с яркими цветами, башенки, арки, балкончики…
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Красивый романский собор XVI века.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И знаменитый замок, возвышающийся над городом. Он тоже называется Вьесте.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, это единственный исторический объект в этом городке, который вы не сможете осмотреть изнутри. Уже много лет замок отдан в ведение Военно-морского флота Италии. Туристам туда путь закрыт.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Обычно. Но для нас сделали исключение. Дело в том, что поездку по Гаргано организовало для журналистов и турагентов Управление по туризму Апулии.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Именно по просьбе Управления по туризму нас не просто пустили внутрь военного объекта, но и устроили в замке приём и фуршет.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
У замка длинная и богатая событиями история. Основан он была еще византийцами в VIII веке. Потом перешёл в руки норманнов, а позже – арабов и швабов.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, замок часто называют швабским потому, что заметную лепту в его укрепление внёс швабский король Фридрих II в 1240 году в целях защиты от набегов пиратов.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, в нынешнем виде замок существует с 1537 года, когда его перестраивали испанцы. Если смотреть на замок сверху, то он имеет треугольную форму, а его бастионы - форму звезды.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Надо отдать должное военным морякам. Крепость и сад внутри её они содержат в порядке. Может быть, не всё еще отреставрировано, но видно, что работа идет. С удовольствием выкладываю свои уникальные (не в смысле качества, а в смысле редкого шанса их сделать) фотографии территории крепости.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тут явно работают и садовники, и ландшафтные дизайнеры, хотя последних, видимо, привлекают лишь временами.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Стоит рассказать и о фуршете, устроенном для нас внутри крепости. Просторный зал оказался неплохо отреставрированным. Все закуски и яства были исключительно местного происхождения.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чуть ли не главное место на столе занимал хлеб. Его было несколько видов. Был и знаменитый хлеб Альтамура с твёрдой корочкой, и огромные плетёнки. Хлеб здесь по традиции смазывают оливковым маслом и едят с помидорами, закусками, сыром.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Знаменитый местный сыр качиокавалло входит в пятёрку самых дорогих сыров в Европе. Связано это с тем, что для сыра подходит только молоко коров особой породы, причём доить их в целях приготовления сыра можно всего пару месяцев в году. Иногда сыр называют лошадиным, так как когда-то ради формирования твёрдой корочки его возили на спине лошади.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В кухне региона обильно представлены и морепродукты.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё здесь необычные сладости. Особая гордость – картелатте.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Этот десерт в Апулии часто подают к Рождеству, да и вообще в прохладное время года. Это такие специальным образом пожаренные тонкие лепёшки с начинкой из мёда или «винкотто» - соуса из варёного инжира или винограда. Наш гид Дионисио Альтамура вообще сказал, что начинка из горячего вина. Народ тут же побежал пробовать. Что не говорите, а итальянцы - прирождённые маркетологи!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё одна местная кулинарная достопримечательность – таралли. Это нечто похожее на сушки, но с ароматом кунжута или фенхеля.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, всё выше перечисленное, думаю, не даст вам усомниться в том, что на побережье Маттината-Вьесте на мысе Гаргано можно замечательно провести время как летом, так и любое другое время года. Пляжи на все вкусы, потрясающие пейзажи, воздух, наполненный ароматом Адриатики и сосен, архитектурные красоты, музеи (их, кстати, тоже немало, просто мне опять было не до них) и, наконец, замечательные местные продукты.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Цены в Апулии заметно ниже, чем, скажем, в Венето или Тоскане. Хотя для нас теперь, конечно, важнее не местные цены, а цена рубля. А пока рубль продолжает качаться, у нас есть время присмотреться и выбрать новые маршруты. Поэтому рассказ о других изюминках Апулии продолжу в другой раз. Добрых вам новостей!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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