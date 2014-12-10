Пришло время продолжить рассказ о путешествии по мысу Гаргано. Сейчас я поведаю вам о самых незабываемых событиях моей недавней двухдневной поездки. Я бы даже сказала, о моих самых экстремальных приключениях этого года. В общем, о туре не для слабонервных!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пару недель назад я уже начала рассказывать о поездке по мысу Гаргано, который на 70 километров врезается в Адриатику, прямо как настоящая шпора итальянского сапога. Тогда речь шла об относительно спокойном путешествии в автобусе по южному побережью мыса. Однако, программа поездки, организованная для трэвел-журналистов и турагентов, давала нам шанс взглянуть на мыс Гаргано еще и с моря, из темного леса и с высоты птичьего полёта.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По морю мы должны были прокатиться на катере. Но, как говорится, человек предполагает… В общем, не повезло нам с погодой. Оба дня нашего пребывания на мысе Гаргано нас преследовал дождь. Когда мы собрались наслаждаться морскими видами, он так разошёлся, что за его стеной никакие виды просто нереально было разглядеть. Так что с мыслью о морской прогулке пришлось распрощаться. Но дождь никак не мог помешать нам поехать в лес.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Здешний лес называется Умбра, и он знаменит на всю Италию. Это уникальный заповедник, который занимает 400 га. Тут масса разнообразных видов растений, среди которых есть совершенно уникальные, как, например, древние тисы, некоторые из которых растут здесь 2 тысячи лет! Умбра переводится с итальянского как тень. Он очень густой, а потому всегда был тёмным. Отсюда и название.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Подчёркиваю, что лес Умбра тёмен и в солнечный день, а уж в дождливый… В общем, мы там мало что смогли разглядеть. Возможно, я бы и вообще не стала вам рассказывать о приключениях в чаще, если бы не рейнджер, который нас по этому лесу возил. Собственно, в самые потаённые уголки Умбры без специального местного гида вас вообще никто не пустит. Такие тут природоохранные правила. Поэтому нам прислали специальный джип, за рулём которого сидел весьма примечательный итальянец.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Даже не знаю, как его зовут, поскольку он сам называл себя исключительно Гаргано Джонс по аналогии с Индианой Джонсом. Оказалось, наш Гаргано Джонс ни слова не говорит по-английски. Я уже собиралась расстроиться, но тут выяснилось, что мама его родом из Чехии, а потому наш Джонс весьма бойко излагает по-чешски. Братья (точнее сёстры) славяне (а в нашем джипе, помимо двух русских, сидели ещё и полька, украинка и болгарка) тут же возликовали. Хоть по-чешски никто из нас не говорил ни слова, но понять-то нашего Джонса мы могли. Взгрустнул только индус, но ему переводили славянки. По крайней мере, со слов Гаргано Джонса мы поняли, что в лесу есть животные – косули, олени, лисы, хотя сами видели только свиней и лошадей.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, наш Джонс, в основном, вообще не говорил, а … пел! И пел просто потрясающе!!! Оказалось, это его любимое хобби, и у него записано уже несколько дисков, которые он тут же врубил в салоне автомобиля и подпевал самому себе, дирижируя руками. При этом он постоянно оборачивался к аудитории, которая, как вы понимаете, размещалась сзади. Джип мчался по лесным колдобинам в буквальном смысле «без руля и ветрил». Наш попутчик индус безмятежно улыбался, как и положено йогам. А мы, славянки разных национальностей, то, поддаваясь на уговоры Гаргано Джонса, подпевали «Volare оо, Cantare oooo», то визжали на четырёх славянских языках одновременно, чтобы он глядел на дорогу и хоть иногда держал руль.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Так что приключение очень даже экстремальное, а потому незабываемое, равно как и лес Умбра, который останется у меня в памяти тёмным и дремучим – прямо как в сказках братьев Гримм.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Европе такие леса не часто встретишь. Да, на опушке этого леса есть уютный трактирчик Rifugio Sfilzi, где мы смогли перевести дух и порадоваться приятному разнообразию мясных и овощных блюд.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё одним экстремальным приключением стал для меня вертолётный тур над мысом Гаргано и островами Тремити. Честно говоря, я давно мечтала пофотографировать с вертолёта. Не давали покоя лавры профессиональных фотографов, которые делают с вертолёта потрясающие снимки. Понятное дело, моя квалификация, как говорится, «оставляет желать», да и мой фотоаппарат тоже. Но мне очень хотелось воспользоваться вертолётным шансом.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Нас привезли на вертолётную площадку , расположенную неподалёку от города Вьесте, где пришлось некоторое время подождать нашего железного коня. Когда он прилетел, нас осторожно запустили туда, подзывая по одному.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В чрево вертолёта поместилась вся группа из 15 человек, включая гида. Когда задраили двери, я поняла, что моей мечте о ярких фото не суждено сбыться. Наши турагенты размахивали руками с айфонами прямо перед объективом моего фотоаппарата и сводили все мои усилия хоть что-то нормально снять на нет.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Когда мы поднялись в воздух, окна стали запотевать, так что о нормальной съемке уже можно было и не мечтать. До сих пор не понимаю, как профессионалам удаётся сделать с вертолёта классные снимки? Ясно, что они арендуют вертолёт только для себя. Но как они борются с конденсатом на окнах?...
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, лично мне с трудом удалось сделать пару-тройку мало мальски приличных снимков. Я даже поймала в объектив острова Тремити!!!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Этот архипелаг, состоящий из трёх островов, находится в Адриатике в 19 км от мыса Гаргано. Перед поездкой я читала, что эти острова чем-то похожи на Мальдивские – там тоже классные пляжи и кристально чистая морская вода. Сверху особого сходства с Мальдивами я не заметила. Мне показалась, что на островах Тримити куда более богатая растительность. А, кроме того, на одно из островов – Сан-Никола – я разглядела крепостные стены, укрепления, церкви и массу явно старинных построек. На Мальдивах ничего подобного нет. Пляжи мне сверху разглядеть было трудно, но не сомневаюсь, что они там должны быть достойными.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Во время вертолётного тура мы видели и легендарную гору Монте-Сан-Анджело, где располагается Храм Святого Михаила и та самая пещера, где архангел трижды явился епископу Сипонто. Увы, но помешанные на селфи турагенты полностью лишили меня возможности хоть как-то эту гору сфотографировать.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
После завершения вертолётного тура нас предупредили, что нас ждёт еще одно приключение. И через какое-то время высадили из автобуса на берегу моря у какого-то весьма странного на вид сооружения.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сооружение представляло из себя мостки на сваях, стоящих в море, к которым были прикреплены многочисленные деревянные мачты разной длины. Оказалось, что это и есть трабукко – приспособление для ловли рыбы, которое давно причислено к местному культурному наследию. Причислено абсолютно справедливо, ведь таким образом ловят рыбу в Италии только здесь в Апулии и чуть южнее Рима – в районе заповедника Абруццо.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Гаргано трабукко появились не так уж давно – в начале ХХ века. Их задача ловить рыбу с помощью зыбки (рыболовной сети, натянутой на раму) и сачка. Дикое количество всяческих мачт и палок из дерева дуба, ели и сосны, объясняется тем, что разного рода сетей и зыбок в каждом из подобных сооружений не счесть. Зато и улов гарантирован неплохой.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Важно, чтобы среди рыбаков (а когда-то одно такое устройство кормило несколько рыбацких семей) нашёлся хоть один очень глазастый, который увидит, как большой косяк рыбы проходит над сетью. Он должен дать команду остальным, а им нужно пулей вытащить сеть. Тут главное всё сделать очень быстро!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Trabucco da Mimi нам эту систему схематично демонстрировали рыбаки из семьи Оттавьяно. Их предки начали ловить рыбу с помощью трабукко еще в 1925 году, и с тех пор это стало семейным промыслом.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В 60-х годах семья рыбаков открыла здесь бар, а потом и небольшой ресторанчик, который с тех пор всегда пользуется большой популярностью у туристов.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Последним всегда с удовольствием покажут, как ловится здесь рыба, а потом эту самую рыбу для них и приготовят. А ещё и фаршированными баклажанами не забудут угостить!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вот таковы мои отрывочные двухдневные впечатления от посещения мыса Гаргано. О кухне в этот раз писать не буду. Одно из самых приятных впечатлений на этот счёт подробно описано здесь.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Увы, мне просто не хватило времени увидеть и попробовать что-то ещё.. И всё же я надеюсь, что даже эти отрывочные впечатления и все мои приключения помогут вам составить представление об этом интереснейшем районе Апулии. От души желаю вам увидеть его своими глазами. Верю, рано или поздно у вас это получится!!!
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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