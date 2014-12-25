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Жизнь в пути. 8 стран года и перспективы путешествий.

25.12.2014 01:18 14 4 371 просмотр
Думаю, кое-кто из читателей блогов на портале banki.ru, глядя на заголовки моих постов, не может сдержать раздражения и ворчит: «наши финансы всё громче поют романсы, а эта стрекоза всё летает по экзотическим странам и трындит о путешествиях». Недоброжелателей могу порадовать: последние пару месяцев стрекоза, увы, не летает. Но трындеть о путешествиях всё равно не перестанет. Просто верит, что в будущем году эта информация вам пригодится. И готова объяснить, на чём базируется оптимизм финансового дилетанта.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Для начала позволю себе подвести итоги своего года путешествий. За первые 10 месяцев года я успела побывать в восьми странах. В двух из них – в Норвегии и Сербии – оказалась впервые. Да и во время других поездок нередко чувствовала себя первооткрывателем.
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках

К примеру, Малайзию в уходящем году я посетила уже не в первый раз. Несколько лет назад для своей телевизионной программы «Заграничные штучки» уже проводила съемки в Куала-Лумпуре, на острове Пенанг, на Лангкави и на Борнео. А в этот раз сумела увидеть еще и новую столицу страны – Путраджаю. Своими впечатлениями и размышлениями поделилась в этом блоге. «Малайзия», автор mptop на Яндекс.Фотках

Написала, конечно, не только о Путраджайе, но и о Куала-Лумпуре, и об орлином архипелаге Лангкави.
«Малайзия.Лангкави.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Умудрилась открыть для себя (и, надеюсь, для вас тоже) ранее неизвестный уголок даже в Бельгии, которую, кажется, уже изъездила вдоль и поперёк. Побывала в полном исторических памятников городке под не слишком ласкающим взор русского человека названием Huy (к счастью, произносится оно вполне цивильно – Юи).
«Юи», автор mptop на Яндекс.Фотках

Совершила очередную поездку в Латвию, которая порадовала меня очень приятными сюрпризами.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках

Проинспектировала ещё три мальдивских острова – Meeru, Kanifushi и Filitheyo.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Общее число подробно описанных мальдивских островов, включая столицу страны Мале, достигло внушительной цифры 12. Правда, учитывая, что обитаемых островов в этой стране около 200, успокаиваться на достигнутом рано.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Однако, даже с учётом всех упомянутых поездок, 2014 год лично для меня можно с полным правом назвать Годом Италии и Испании. В обоих этих европейских государствах в этом году мне посчастливилось побывать по несколько раз и увидеть там много интересного.
«Испания. Форментера.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Так, в Испании я раньше бывала только на материке, а в этом году мне довелось увидеть своими глазами два из четырёх Балеарских островов – Ибицу и Форментеру (Майорка и Менорка давно ждут своей очереди).
«Испания. Ибица.», автор mptop на Яндекс.Фотках

А в давно знакомой мне Каталонии сейчас я обнаружила много красивейших и ранее не виданных мест.
«Испания. Коста Даурада2.», автор mptop на Яндекс.Фотках

В Италии я в этом году побывала как на севере, так и на юге. Сначала подробно исследовала Эмилию-Романью.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Разбиралась, чем так дорог и итальянцам, и нам знаменитый пармезан и какие чудеса скрывает маленький городок Реджиo-Эмилия.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках

А ещё вернулась в Апулию (я там уже была год назад) и подробно исследовала там мыс Гаргано.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Мои постоянные читатели знают, что о своих поездках я не ленюсь подробно писать, давать полезные ссылки. В общем, если вдруг вы соберётесь в те же края, всегда сможете воспользоваться при подготовке поездки моим опытом.
«Италия. Апулия. Гаргано.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Теперь о главном. То есть о том, почему я так верю, что мой опыт вам в будущем году может пригодиться.
Никаких экономических обоснований этой своей уверенности приводить не буду. Их просто нет. Конечно же, как и все, я стараюсь следить за прогнозами экспертов. Однако, прогнозы настолько разные, что уже не знаешь, чему и кому верить. smile:o Поэтому я, как финансовый дилетант, в этом случае предпочитаю верить гороскопу. smile:yep:
Так вот, согласно восточному гороскопу, 2015 год будет Годом Овцы (Козы). А эти два милых и безобидных животных, как пишут практически все астрологи, несут умиротворение и успокоение во всех сферах, в том числе и в финансовой. А еще этот год, по всем астрологическим прогнозам, принесёт нам реализацию ранее поставленных целей. Так что давайте поставим целью замечательные путешествия и, как говорят французы, voila!
В силу того, что год Овцы (Козы) наступит 19 февраля, есть все резоны считать, что с марта наши с вами дела могут пойти на лад. Уже вижу, как некоторые мои читатели, читая эти откровения, вертят пальцем у виска. Знаете, я не в обиде. Желающие могут рисовать себе в будущем году всякие финансовые ужасы, а я в надежде на Овцу(Козу) предпочитаю спать спокойно. smile:-x Главное надо встретить этот год по всем восточным правилам, наметить планы путешествий и проникнуться оптимизмом. Пессимизм портит здоровье, зато положительные эмоции лечат. Ну а для путешествий крепкое здоровье просто необходимо. Так что с надеждой буду ждать Год Овцы(Козы), чего и вам желаю.
«Cаленто. Апулия. Италия.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Теперь о подготовке новых путешествий. Вот некоторые идеи для тех, кто хочет не просто отдохнуть, но еще и увидеть что-то интересное.
«Малайзия», автор mptop на Яндекс.Фотках

Малайзия. Если 2014-ый проводился здесь как Год туризма в Малайзию, то 2015-ый провозгласили Годом Фестивалей. Ярких и красочных праздников запланировано множество.
«Малайзия», автор mptop на Яндекс.Фотках

Вот лишь некоторые весенние события: Парад Чингай в штате Джохор (26 февраля), Фестиваль народностей Мах Мери в штате Селангор (7 марта), Международный фестиваль барабанов в штате Джохор Бару (14-15 марта), Фестиваль Яванских народностей Нази Амбенг (апрель).

Мальдивы. Тут на 2015 год тоже много планов. К примеру, мальдивский курорт Velassaru только что завершил ремонт своего спа-комплекса. В Velassaru и раньше было неплохо, а ныне, после «вмешательства» прославленного сингапурского дизайнера интерьеров Мэй Кхэн Леонга создано совершенно новое и оригинальное SPA-пространство. Появилась роскошная винная процедура. Главный компонент ее — красное и белое вино, которое отлично зарекомендовало себя при обертываниях и массажах. На Мальдивах Velassaru стал первым и единственным курортом, предлагающим винотерапию.

Еще одно новшество Velassaru рассчитано на влюблённых. Теперь ко Дню Святого Валентина или к какой-то своей памятной дате, они могут оставить своё любовное послание на дне океана … с помощью высадки кораллов. Можно просто написать сообщение и прикрепить его к лотку с кораллами, который позже высадит на дне морском специально обученный морской биолог. Но парочка, при желании, может и составить ему компанию. Для этого ей выдадут акваланги. Конечно, с «эффектом присутствия» услуга будет стоить ощутимо дороже.

Ну а те, кто пока не готов отдыхать на Мальдивах, могут поближе с ними познакомиться в Москве. Для этого нужно всего лишь зайти в кофейню Кофемания на Большой Никитской ул. Д.27, где весь март будет проходить фотовыставка, которую устраивает Министерство по туризму Мальдив. Красочные фотографии не только познакомят вас со сказочными островами, их традициями и культурой, но представят всю палитру возможностей отдыха на Мальдивах. Не пропустите!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках

Италия. Здесь вовсю идёт подготовка к EXPO 2015 в Милане. Выставка будет продолжаться целых полгода с 1 мая по 31 октября 2015 года. Её тема - «Накормить планету, энергия для жизни». Как вы понимаете, уж что – что, а накормить итальянцы сумеют кого угодно. В программе ЭКСПО тысячи разных выставок, спектаклей, фестивалей. О гастрономии, понятное дело, можно и не говорить…

Австрия. Если вы любите кататься на горных лыжах и сумели вовремя перевести свои накопления в евро, то стоит срочно запланировать зимний отдых в Австрийских Альпах. Причем, лучше всего в Зельдене. Не прогадаете!!! Дело в том, что во второй половине января, помимо красоты горных пейзажей, замечательной кухни и спортивных удовольствий, вас ждёт там уникальное событие – съемки очередной серии Бондианы. Для участия в съемках 24-го «Бонда» от режиссера Сэма Мендеса, лауреата Оскара ("Красота по-американски", "Дорога перемен" и "Джеймс Бонд - Скайфолл"), приглашены такие знаменитости, как Ральф Файнс, Кристоф Вальц, Моника Беллуччи и Леа Сейду. Думаю, даже есть шанс, что и вы мелькнёте там где-то в массовке, чтобы позже многие поколения ваших потомков тыкали пальцем в экран и с гордостью хвастались друзьям, что это именно их (пра)дедушка(бабушка) вот там мчится на лыжах мимо Джеймса Бонда!
«Венгрия. Будапешт.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Венгрия. Если с деньгами у вас не слишком хорошо, но и не то, чтобы уж совсем плохо, то, возможно, вам стоит подумать об отдыхе в Будапеште. На недавней презентации туристических возможностей своей столицы в Посольстве Венгрии было заявлено, что даже в сентябре и октябре турпоток из России там продолжал расти. А всё потому, что в Будапеште достаточно скромные цены. Более того, венгры подготовили для наших туристов специальные предложения (http://http://ru.budapestwinter.gotohungary.com/zimnyaya-aktsiya) , которые предусматривают самые разные бонусы для тех, кто забронировал 3-4 ночи в участвующих в акциях отелях.
«Венгрия. Будапешт.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Турция и Египет. Они, говорят, готовы снижать и снижать цены, лишь бы мы в тяжёлую годину о них не забыли. Что конкретно стоит за этим аукционом невиданной щедрости, я сказать не могу, потому что ни в Турции, и в Египте никогда не была. В этой связи хочу пожелать и себе, и вам в наступающем году добиться благосклонности Овцы (Козы), постараться укрепить нервы, сохранить здоровье и, всем ветрам назло, продолжать путешествовать и открывать для себя все новые прекрасные уголки как мира, и родной страны. За это и поднимаю свой бокал с гранатовым соком!
«Юи», автор mptop на Яндекс.Фотках

Комментарии 14

Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, а мне просто нравится, как вы трындите. smile:D Хоть о путешествиях, хоть о чём, мне всё равно. Стиль нравится, формат. smile;) Поэтому читаю. С наступающим Вас Новым годом!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо, Оля! Ценю Ваше терпение. Желаю много путешествий в Новом Году!!! smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Как оптимистка - оптимистке: мы еще попутешествуем! Удачи в новом году!
Ольга Хильченко  (filinito)
#
С наступившим Новым Годом! Я в финансах хоть и не дилетант, но путешествовать я люблю и очень. Мы с мужем на машине проехали тысячи и тысячи миль по пыльным дорогам нашей необъятной родины. Я горжусь словом "Родина" и пишу это слово с большой буквы. Я - крымчанка, и, этим всё сказано. Позитива всем в наступившем году и удачи на "проф. сценах". Пишите.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, и Вам позитива и продолжения путешествий!!!
Ольга Хильченко  (filinito)
#
Я так рада новым знакомствам, пусть даже в виртуальном пространстве. В наш стремительный летящий век - это так важно, что бы на одну или две знакомые улыбки озарилась моя любимая Москва или Питер, или Ноябрьск - неважно, везде, я уверенна живут хорошие и добрые люди. Мариночка, спасибо просто за то, что Вы есть и, есть ваш фотоаппарат, надеюсь, что то же любимый. Порадуйте себя и нас за одно, ещё пару-тройками пейзажей, хотя бы восточного Крыма. Уверяю, лазурный берег "нервно курит" в сторонке. Мыс и заповедник Казантип. Рекомендую. Приглашаю к нам и уже к вам в гости. Страна то уже одна. Ура!!!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, я тоже рада знакомству! Спасибо за приглашение, но в Крым пока, увы, не попаду. А вот в детстве жила там месяцами, поскольку родителей отправляли из Питера в долгие командировки. Так что Крым очень люблю и за красоту, и за климат...
Natalya  (bocharik)
#
Марина, всегда с интересом и радостью читаю Ваши заметки! smile:)
С наступающим Новым годом! Желаю Вам здоровья, успехов, позитивного настроения, тепла, конечно же новых путешествий и незабываемых впечатлений, которыми Вы непременно с нами поделитесь!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Nata, всегда радуюсь Вашим плюсикам! Желаю Вам прекрасных новогодних праздников и отличного года! Здоровья, удачи и путешествий!!!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Куда именно, Семён? А.впрочем, я желаю Вам в Новом Году везде успеть!!! smile:)
Lec  (Lec)
#
Эх, а я уж было сначала расстроился что никуда не придется съездить, но читая вас, невольно заразился туристическим оптимизмом smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Вот оптимизма я Вам в Новом Году и желаю! smile:) Будут оптимизм, будут и путешествия!!!
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