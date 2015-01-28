Италия. Иврея. Самый ароматный карнавал Италии.

Долго ломала голову, о чём поведать вам в это очень непростое время. Денег у многих – кот наплакал, настроение на нуле, погода бьёт рекорды нестабильности, цены стабильно стремятся вверх. О чём в таких условиях писать трэвел-журналисту? Как хотите, а я напишу о карнавале! Собственно, карнавалы и были когда-то придуманы, чтобы встряхнуть граждан в конце зимы, поднять им настроение и жизненный тонус, развлечь, напомнить о скорой весне и тем самым вселить светлые надежды. И пусть это был пир перед скорым постом. Карнавал заряжал энергией и давал силы перенести и пост, и другие грядущие сложности. Вот и я пойду по этому пути, вспоминая о замечательном карнавале в Иврее, побывать на котором мне посчастливилось пару лет назад.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Иврея – это симпатичный старинный городок в Пьемонте, в 50 км от Турина. Пару лет назад я провела в Турине неделю в гостях у моих бельгийских друзей, которые уже не один год там работают. Именно эти друзья и отвезли меня н автомобиле в Иврею, где мы как раз успевали посмотреть на главное карнавальное действо – апельсиновую битву.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вообще в Италии масса карнавалов. Карнавал в Иврее, возможно, не самый знаменитый (в этом плане ни один из местных карнавалов не сравнится с Венецией), не самый старинный (говорят, старейшим считается сицилийский), зато уж точно самый ароматный. Если вы никак не можете долечить простуду, вам точно стоит отправиться в Иврею на апельсиновую битву: там столь плотный апельсиновый аромат, что никакие микробы его не выдержат!
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Конечно, это не единственный «апельсиновый» карнавал в Европе. Среди таковых, наверное, наиболее известен бельгийский карнавал – в Бинше. Его я неоднократно посещала, и как раз поэтому особенно хотела побывать и в Иврее – для сравнения. Сравнила. Оказалось, что эти карнавалы роднят только апельсины, в остальном у них совершенно разные традиции, герои, история.
Карнавал в Бинше в нынешнем виде «оформился» в 1934 году, хотя в иных формах существовал и раньше. Сейчас там всё крутится вокруг Жилей – персонажей, одетых в костюмы цветов бельгийского флага с восковыми масками на лицах. Они проводят чрезвычайно красочные марши по улицам Бинша и метают апельсины в зевак.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Иврее куда более пёстрый состав участников. А ещё это древнейший город, которому более 2000 лет. Возник он примерно за 100 лет до начала нашей эры как пост римской кавалерии. Римляне ставили его для охраны дороги в Альпы. Дале на протяжении веков, он, понятное дело, переходил из рук в руки, пока в XIV веке не попал под власть савойской династии. С тех пор ей, пусть и с некоторыми перерывами, и принадлежал.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Позже, как и многие савойские земли, вошёл в состав Италии. Несмотря на «боевую» историю, в Иврее сохранились как архитектурное свидетельства веков, так и некоторые старинные традиции. Одна из них – тот самый карнавал.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
У этого карнавала более, чем 200-летняя история. В современной версии он проводится с 1808 года, когда город был под властью Наполеона, хотя в основу была положена фабула конца XI века. Ведь карнавалы в Иврее проходили издавна, просто раньше их было несколько и проводились они в разных районах города в разное время, а при Наполеоне их объединили в один.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается главной фабулы карнавала в Иврее, то она такова. Якобы, в 1194 году жила в этом городке дочь мельника - писаная красавица по имени Виолетта. В один прекрасный день собралась она замуж. И вот в аккурат перед свадьбой призвал её к себе местный феодал, который обладал в городе чуть ли не безграничной властью, а вместе с ней - и правом первой ночи. Однако, Виолетта оказалась явно неробкого десятка. Как только феодал стал её домогаться, она схватила кинжал и не дрогнувшей рукой отсекла ему голову. Видимо, девушка была не только красивая, но еще и сильная. Голову она не просто отсекла, но ещё и наколола на кинжал, а потом победной поступью прошествовала из замка к восторженно встретившей её толпе. Толпа забросала камнями стражу феодала и сожгла его хоромы. Думаю, вы уже поняли, что карнавальное апельсиновое сражение как раз и символизирует то, как горожане швыряли булыжники в стражников феодала. Правда, 200 лет назад на карнавале, как говорят, швырялись не апельсинами, а овощами, что обходилось дешевле. Но потом для этой цели стали завозить красные апельсины с Сицилии. Слышала, что сейчас их для этой цели ежегодно завозят до 500 тонн!
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сам карнавал длится несколько дней, и каждый день отмечен особыми событиями, которые всегда четко обозначены в программе. Жирный четверг ознаменован как «праздник живота»: на главной площади все желающие могут полакомиться фасолью с колбасками. Угощение придумано не просто так. Фасоль символизирует пищу бедняков, мясо – пищу толстосумов. Объединение двух продуктов, по сути, не что иное, как призыв к классовому миру. В четверг же в Иврее проходит парад карнавальных повозок, а вечером здесь жгут соломенные столбы. Есть примета: если столбы мгновенно сгорают, год для горожан будет удачным.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В пятницу в Иврее выбирают Виолетту, то есть, по сути, королеву карнавала. Её спутником, по традиции, выступает не неизвестный средневековый жених, а наполеоновский генерал. Этот персонаж напоминает о том, что именно при Наполеоне карнавалу был придан нынешний формат.
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В субботу представляют народу других персонажей и проводят весёлые балы.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Воскресенье – особый день, знаменующий начало апельсиновых боёв, которые потом продолжаются еще в понедельник и вторник.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пепельная среда – завершающий «праздник живота», когда в городе кормят всех палентой и мерлуцо (это мамалыга с треской).
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я, конечно же, не имела возможности гулять на карнавале всю неделю. Мы с друзьями решили взглянуть на воскресное начало апельсиновых боёв.
Постарались приехать заранее. При въезде в город есть парковки, на которые вас направляют карнавальные дежурные. От парковок нужно идти пешком в центр города. Он оцеплен, и пройти можно, только купив входной билет за 5 евро. Горожане приходят на битву в специальных ярких костюмах, в большинстве из которых явно превалирует красный цвет (это дань памяти кровавому подвигу Виолетты). По костюмам заметно, что участники поделены на несколько групп. Видимо, это наследие донаполеоновских времен, когда в разных районах были свои карнавалы.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Воскресный день карнавала начинается с парада. Участники едут на повозках, на лошадях, группами идут в колоннах. Кто-то посоветовал нам заранее купить и надеть красный колпак.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это своеобразный знак и необходимая предосторожность, если ты не хочешь, чтобы тебе запулили в лоб апельсином. А в рядах апельсинометателей здесь не только взрослые, но и дети!
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
То, что совет был «в кассу», я поняла, когда всё началось. Люди молотили друг друга апельсинами без остановки! Больше всего усердствовали те, кто ехал на повозках: у них в повозках были целые залежи «боеприпасов».
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но и доставалось им больше всего, поскольку пеших метателей куда больше, а те, кто в повозке, на виду. В общем, на метателях с повозок были маски (а под костюмами, возможно, еще и шлемы), а то бы на них точно живого места не осталось.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Центральным событием апельсиновой битвы было сражение нa главной площади городка, когда огромная толпа метала снаряды в «стражников» с повозки.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Поле боя к этому времени уже превратилось в красное апельсиновое месиво. Я кляла себя, что не запаслась в поездку резиновыми сапогами, и в результате купала в апельсинах свои лучшие штиблеты, в которых собиралась гулять по Турину.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, и одеться на карнавал лучше не в лучшее пальто. Но это, как говорится, мелочи. Главное, те удивительные краски, которые он вам подарит, те удивительные эмоции, которыми напитает, и тот апельсиновый аромат, который прочистит ваши лёгкие и прогонит все вирусы!
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К чему это я? А к тому, что в этом (2015) году карнавал в Иврее будет проводиться с 12 по 17 февраля. Так что вы вполне успеете насладиться этим необыкновенным зрелищем.
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну, а если в этом году вам не до него, то поездку на карнавал можно отложить до лучших времён, а сейчас хорошенько подготовиться к масленице. Ведь, при желании, её тоже можно с огоньком отпраздновать на даче. Не будем сдаваться!!!
«Italy. Ivrea.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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