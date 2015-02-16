Не знаю, как вам, а мне в последнее время показалось, что с наступлением Года Овцы (козы) некоторые финансово-экономические факторы вдруг действительно начали меняться к лучшему. Хочется верить, что Овца (Коза) нас не подведёт и к лету реально повысит наши шансы на интересные путешествия. Сама я тоже не сижу сложа руки, а тщательно разбираю свои фотографии, инвентаризирую впечатления и регулярно публикую их в блоге. Сегодня речь пойдёт о дежавю, то есть об ощущении «уже виденного», которое я испытала во время путешествия по Норвегии. Там я узрела нечто очень похожее на мой любимый фламандский город Брюгге. Самое интересное, что и называлось норвежское «дежавю» почти так же: Брюгген!
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сразу оговорюсь, что норвежский Брюгген – вовсе не город, а всего лишь район города Бергена. Однако, этот район имеет своё особое лицо. Яркие, просто игрушечные домики рядами стоят в негласной очереди к морю.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В интернете многие пишут, что норвежское название Bryggen произошло как раз от фламандского - Brugge, но это совсем не так. Да, в качестве города Брюгге стал впервые упоминаться еще в VII веке, в то время как о Брюггене известно с начала XI века. Однако, даже сами фламандцы не исключают, что первое поселение на месте Брюгге два тысячелетия назад основали викинги, то есть прямые предки норвежцев. Что же касается корней общего названия, то «brugge», как считается, - это производное от норманнского словечка “Brughia”, что означало «причал».
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Брюгген в Бергене с самого начала и был тем самым причалом или, проще говоря, портом. Он до сих пор считается одним из старейших торговых портов Европы. Кстати, несмотря на успехи реставрации, он и производит впечатление «старины глубокой», поскольку милые яркие домики, рядами выстроенные вдоль берега, там и сейчас деревянные, в то время как во фламандском Брюгге давно уже наступил «каменный век». Понятно, что и фасады в этой связи отличаются.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В остальном Брюгге и Брюгген очень похожи, хотя Брюгге, конечно, куда "масштабнее". Да и атмосфера там несколько разная. Посто по-иному светит солнце! Вот почему я бы назвала старинный норвежский квартал «северным зеркалом» фламандского города. Самые старинные деревянные домики Брюггена сохранились с XV века. Интересно, что деревянная архитектура существует в портовом квартале Бергена уже 900 лет. В 1979 году Брюгген стал одним из двух норвежских объектов, которые первыми были включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ещё Брюгген считается единственным торговым центром внутри бывших Ганзейских городов, которому удалось сохранить свою первоначальную структуру в самом сердце современного мегаполиса. А ведь крупнее Бергена в Норвегии только столица – Осло.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В течение нескольких веков портом Брюггеном в Бергене владели сами норвежцы. Первые немецкие купцы обосновались на колоритной набережной в 1230 году, но только гораздо позже им на особо оговоренных условиях были предоставлены права на проживание в Бергене в течение зимних месяцев, на подъём с морского дна их затонувших судов, а также на приобретение в норвежском городе недвижимости. В те годы по закону иностранным судам запрещалось плавать вдоль северного побережья Бергена, что создало наделённым вышеперечисленными правами немцам идеальные условия для превращения города в свой крупный экспортный центр. Когда немецкие торговые города в Германии и в других странах Европы в XIV веке объединились в Ганзейский союз, экспортные позиции немцев еще более укрепились.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Главными предметом экспорта в те времена была сушёная рыба, а импорта - зерно. Брюгген считался одним из главных зарубежных портов Ганзейского союза наряду с Новгородом, Брюгге и Лондоном. Правила и методы ганзейской торговли сохранялись в Бергене на протяжении 500 лет. Именно в это время здесь сформировалась и та удивительная архитектура, которая ныне входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается местных правил и традиций, то, говорят, в средние века немецким купцам, поселившимся в Брюггене, практически приходилось обречь себя на безбрачие. Норвежскими законами им категорически запрещалось вступать в брак или другие близкие отношения с местными женщинами. Норвежцы категорически не желали смешения кровей! Если вдруг немца заставали в обществе местной дамы (а немки в те годы на кораблях не плавали и в Бергене их, считайте, не было), на него накладывался огромный денежный штраф, который надо было выплатить беднякам. А ещё он обязан был выставить коллегам огромную бочку пива, которую, естественно, вместе с ними и распивал. Не знаю уж, как первое условие, а второе, на мой взгляд, только способствовало любвеобильности немецких купцов в Брюггене.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне в старинных деревянных домиках располагаются сувенирные лавки, рестораны, мастерские художников и дизайнеров. Домики только на первый взгляд кажутся одинаковыми. Если присмотреться хорошенько, у них разная форма и разное расположение окон. А еще многие дома украшены впечатляющими деревянными скульптурами.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Некоторые внушительные по размерам деревянные скульптуры прячутся во внутренних двориках.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Повторяю, что Брюгген при всех своих красотах – это только маленькая часть Бергена, в котором можно увидеть еще немало того, от чего захватит дух. Но о других прелестях Бергена я расскажу позже. Желаю удачи в делах!
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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