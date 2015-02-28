Норвегия. Берген: магия уюта.

Вот и добралась я в блоге, наконец, до Бергена. С лета руки не доходили написать. А всё потому, что в нём столько интересного. Вот и попробуй не захлебнуться в этом разливанном море впечатлений! Это я, конечно, шучу. Просто долго пыталась определить для себя, какова главная изюминка этого города. А теперь посмотрела на фотографии, подумала, вспомнила свои ощущения и поняла: больше всего меня поразил его уют. Мне довелось повидать немало малюсеньких уютных городков, но, пожалуй, впервые встретился большой город, где было уютно, как в маленьком. Согласитесь, уже одно это – чудо. Но в Бергене и других чудес немало…
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
О чудесном районе Бергене – Брюггене – я уже писала в прошлый раз. Именно здесь, у моря возник и сам Берген 900 лет назад. И уже через пару веков – во второй половине XIII века - около 50 лет был столицей Норвегии!
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас это второй по величие город страны после нынешней столицы – Осло. Более того, Берген – главный город Западной Норвегии, крупнейший порт в стране. И пусть живёт там всего четверть миллиона человек, и по размерам Бергену далеко до Питера, Лиона или Милана, но это, как ни крути, норвежский мегаполис.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вроде есть здесь и разветвлённая сеть городского транспорта, и множество магазинов, и ВУЗы, и тот самый порт, наконец, но … нет суеты. Может быть, ей мешают эти уютные домики с разноцветными черепичными крышами?
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Или спокойствием веет от гор, окружающих город?
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Или суете не способствует северный темперамент жителей? Вот уж не знаю. Но разве можно бегать, нервничать, торопиться в подобном окружении?
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Даже я, у которой на посещение Бергена, как обычно, было меньше суток, поневоле сбавила обороты…
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Будете смеяться, но у меня есть ещё одно объяснение феномена бергенского уюта. Говорят, в этом городе постоянно идет дождь, и зонтик считается чуть ли не самым популярным товаром. А дождь, согласитесь, не располагает к суете. Глядя на струи воды, льющейся из «хлябей небесных», хочется накинуть плед, сесть у камина, неспешно тянуть из милой чашечки ароматный кофе (или что-то покрепче из достойного бокальчика) и размышлять.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, я сама попала в Берген в нетипично солнечный день. Солнце сверкало, отражалось в водной глади, делало еще ярче краски домов и крыш и позволяло предстать во всей красе многочисленным цветочным клумбам. Всем этим хотелось спокойно любоваться, смачно растягивая удовольствие. Так, может быть, дело и не в дожде?..
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уж не знаю почему, но именно Берген дал путёвку в жизнь многим великим норвежцам. Если, приехав в Берген, вы об этом не знали, то город вам сам неназойливо напомнит с помощью скульптур и памятников.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Памятник нежно любимому и многими из нас композитору Эдварду Григу летом буквально утопает в цветах. Он родился в Бергене.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И бродя по его родному городу, любуясь старыми норвежскими домиками и вглядываясь в море, ты поневоле фоном как будто бы слышишь его музыку.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот скрипач Оле Буль у нас куда менее известен. Он тоже родом из Бергена. Жил здесь, как и Григ, в XIX веке. Норвежцы считают, что его вклад в их культуру просто неоценим. Он был не только замечательным скрипачом, но еще и мастером импровизации. А еще он тщательно собирал народную норвежскую музыку, исполнял её и создавал на её основе свои яркие импровизации. Кстати, есть версия, что именно благодаря Булю раскрылся талант Эдварда Грига. Вроде бы маститый скрипач прослушал некоторые музыкальные опусы начинающего композитора и посоветовал ему писать музыку поколоритнее. Григ попробовал … и стал Григом!
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Оле Буль запомнился землякам также особым чувством юмора и страстью к путешествиям. Говорят, из-за жажды странствий у скрипача даже распался брак. В общем, не приходится удивляться, что памятник Оле Буллю на родине получился милым и романтичным. Стоит он в парке в центре города. Построен на пожертвования горожан вскоре после похорон кумира, на которые пришла почти половина населения города. На пьедестал этого памятника, выполненного в виде фонтана, бьющего из груды камней, постоянно карабкаются дети. Так что забвение скрипачу-путешественнику на родине и ныне явно не грозит.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Между прочим, Оле Буль сыграл немалую роль и в жизни Генриха Ибсена. Он пригласил его в Берген на должность директора и режиссёра своего народного театра. Именно там и начал раскрываться талант драматурга. Памятник Ибсену в Бергене тоже есть – где-то рядом с его музеем. Но я туда, увы, так и не дошла.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Зато сумела подняться на гору Флёен на фуникулёре Флёйбанен . Сесть на это транспортное средство можно на специальной станции в центре города.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вагончики вверх-вниз отправляются каждые 15 минут ежедневно с восьми часов утра до одиннадцати вечера. Билет туда и обратно стоит 85 норвежских крон (почти 10 евро по нынешнему курсу).
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
За несколько минут фуникулёр плавно вознесёт вас на гору, давая насладиться потрясающими видами. Ну а дальше, эти виды можно фотографировать со смотровой площадки, что я усердно и старалась делать. Не обошлось, как видите, и без селфи.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Прямо на смотровой площадке построено уютное кафе с террасой. В солнечную погоду вам с неё просто не захочется уходить.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, отведав салаты, рыбные блюда и тем более десерты, стоит всё-таки заставить себя встать и, дабы не накапливать дополнительные килограммы, пройтись по одной из здешних прогулочных троп. Чистый воздух, красивая природа, замечательные виды на город – прогулка точно порадует!
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, живая природа вас будет поджидать не только на горе Флёен, но и на улицах города. Моя коллега узрела там ёжика, который вполне по-хозяйски передвигался по Бергену, не обращая внимания на людей. Слышала, что в Бергене немало и белок. Увы, я почему-то их не заметила. Наверное, из-за близорукости. Надо будет вернуться и получше приглядеться. Не только к ёжикам и белкам, но и к массе всяких достопримечательностей, на которые у меня этим летом не хватило времени.
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Желаю и вам добраться до Бергена. Обнадёживает, что курс рубля вроде стал подрастать. Моё дилетантское ему пожелание: расти большим!!!
«Norway.Bergen.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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