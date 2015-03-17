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Италия. Милан: как устроить себе недорогое путешествие на Expo?

17.03.2015 00:36 14 4 367 просмотров
1 мая Милан вплоть до конца октября станет столицей мира. Здесь откроется Всемирная выставка – ЭКСПО. Всемирные выставки проводятся с 1851 года, каждая из них - это событие и в своей стране, и в мире. Есть города и страны, где ЭКСПО проводились не один раз. В США, Франции, Бельгии, Италии это делалось многократно. Милан тоже не в первый раз «замужем» за ЭКСПО. Всемирную выставку здесь уже проводили в 1906 году. Сейчас выставка всемирных достижений будет проходить уже на совсем ином техническом уровне. Но и помимо технических достижений Милан способен многим удивить своих посетителей. В частности, и вменяемыми ценами!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Я побывала в Милане в начале марта. Весна там только начала вступать в свои права. Светило солнышко, температура воздуха днём доходила до +12С, что для Москвы было тоже уже не диво. Дивом можно было считать цену проезда в рейсовом автобусе от аэропорта Linato до центра города. За получасовую поездку пришлось заплатить всего 1,5 евро. smile:flowers: smile:flowers: Поскольку евро стремительно падает в цене (о счастье, даже к рублю!), билет из Международного аэропорта в город обошёлся мне меньше, чем в 100 деревянных. Как говорится, так жить можно!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Собственно, 1.5 евро, как я выяснила в процессе дальнейшего путешествия по городу, стоит любая поездка по городу в городском транспорте. Но если вы собираетесь много ездить, то лучше заплатить 4,5 евро – тогда можно будет кататься туда-сюда целые сутки.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Если желаете путешествовать бюджетно, то ездить вам придется немало, поскольку в связи с Экспо, цены на отели в центре города с мая взлетят в разы. То есть вам придётся жить не в отеле, а в апартаментах. И отнюдь не в центре. Если начнете бронировать жильё прямо сейчас, то приличная отдельная квартирка на двоих вам обойдётся в конце мая (а это самое замечательное время в Милане, когда тепло, но не жарко) в 50 евро в день. А возможно и меньше, только тогда квартирка будет хуже качеством. Я специально в поисковики заглядывала.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

О том, чем будет удивлять Экспо, сообщу чуть позже. Для начала скажу, чем может удивить сам Милан. Про знаменитый собор Дуомо можно было бы, наверное, и не упоминать. Это визитная карточка города, про которую знают все. Собор поражает своим необычным архитектурном стилем – стилем пламенеющей готики. Его башни, и правда, вечером напоминают языки пламени.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Начали его строить в конце XIV века, а потом достраивали много веков - вплоть до середины ХХ-го. Не приходится удивляться, что в его создании «отметились» многие знаменитые итальянские зодчие и скульпторы. Что касается скульптур, то их около 1100 внутри собора и примерно 2300 – на внешних стенах.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Я бы рассматривала и рассматривала, если бы время, как обычно, не поджимало. smile:( По этой же причине не успела подняться на крышу и пофотографировать оттуда. А подняться можно на лифте, хотя желающим никто не запретит и карабкаться по лестнице для совершенствования спортивной формы. Вход в Дуомо свободный. А вот за подъем на крышу придется заплатить, как мне сказали, 12 евро (7 евро – пешком). Но оно точно того стоит. В общем, в следующий приезд обязательно зайду.
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На площади Дуомо можно (и нужно!) ещё осмотреть Памятник королю Виктору Иммануилу II – первому королю единой Италии.
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Под впечатлением от Дуомо не пройдите мимо и двух соседних с ним дворцов – Королевского и Северного. В Королевском дворце ныне, за неимением короля, размещается Музей миланского собора.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Пройтись по Галлерее Виктора Иммануила, выйти на площадь, названную в честь театра La Scala – это тоже в Милане из разряда must. Правда, я это сделала во время прошлого посещения этого замечательного города.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Зато сейчас прямо с площади Дуомо пошла по улице Данте мимо городского Почтамта, украшенного баннером Экспо, к площади Кардузо.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

На эту площадь тоже стоит взглянуть, но от неё я свернула налево, чтобы буквально за 5 минут добраться до площади Affari. Там мне хотелось увидеть вот это!!!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Что это? Да именно то, что вы подумали: памятник среднему пальцу! Торчит он в самом центре Милана на площади Affari в аккурат перед зданием Фондовой биржи. Воздвиг сие произведение беспардонного искусства итальянец из Нью-Йорка Мауриццио Каттелан. Чувствуется, накипело!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

У меня тоже накипает, когда я пересчитываю в рубли здешние цены в евро. Непроизвольно составила такую же конфигурацию из собственных пальцев, сжала кулак и решила: I'll survive! Как Глория Гейнер!!! Наперекор всем невзгодам, ценам и неласковому курсу рубля!!!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

В Милане ярко светило солнце, по-особому освещало потрясающие творения архитектуры и как-то подспудно прибавляло веры в собственные силы. В общем, я и дальше пошла пешком по via Dante – прямо к знаменитому Замку Сфорцеско, названному в честь его прежнего хозяина Франческо Сфорца.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Почему я туда так стремилась? Это одна из главных достопримечательностей Милана, в украшении замка принимал участие сам Леонардо да Винчи и, главное, замок во многом служил моделью для … Московского Кремля! Оказывается, в строительстве Кремля в конце XV века принимали участие некоторые итальянские архитекторы, которые в середине XV века уже возводили Замок Сфорцеско.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Сейчас больше писать о замке не буду, подробно о нём и его истории я написала здесь. Поделюсь только одним наблюдением. Раньше у таких солидных туристических объектов можно было встретить торговцев какими-то сувенирами, веерами или зонтиками (в зависимости от погоды). А теперь там стоят люди, предлагающие … длинные палки для селфи! Уж не знаю, продают они их или дают в аренду, но товар явно пользуется спросом!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Упомяну еще о знаковом фонтане, который красуется перед замком. Называется он «Свадебный торт».
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Этот фонтан, говорят, имеет для жителей Милана какое-то мистическое значение. Они периодически бросают туда монетки, загадывают желания и утверждают, что эти желания неизменно сбываются! В второй половине прошлого века перед замком стали строить станцию метро, и фонтан на долгое время демонтировали и увезли. Многие жители города, по слухам, никак не могли поверить, что это реальная необходимость, а не проделки бывшего в то время премьером страны Беттино Кракси. Его подозревали в том, что он под сурдинку увёз фонтан на свою виллу и дальше будет загадывать желания единолично!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

На рубеже XXI века фонтан вернули на место. У Кракси к этому времени все земные желания уже закончились. Сейчас фонтан, на мой взгляд, стал знаковым и для Экспо. Рядом с ним располагается не что иное как EXPO Gate – ворота выставки, то есть кассы и несколько павильонов.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Уже сейчас, кстати, там вовсю кипит подготовка к Всемирной выставке, которая начнется совсем скоро - в мае. Есть уже "опорные пункты", где вовсю продают билеты на выставку и информируют будущих посетителей, что там будет, где и когда.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Говорят, будет что-то невообразимое!!! Нет, не зря итальянцы поставили Палец в центре Милана. Они ещё всем покажут!!!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

А покажет Милан, как нам всем жить дальше и, главное, что есть! Так и сформулирована тема ЭКСПО - «Накормить планету. Энергия для жизни». Именно поэтому фонтан «Свадебный торт» мне и показался её символом. Идеями о том, чем лучше наполнить общий «торт» и как правильно его распределить поделятся в своих павильонах представители 147-и стран мира, в числе которых будет и Россия. На выставке можно будет познакомиться с самыми известными или пока неизвестными продуктами, которые производятся в разных странах, и, конечно же, эти продукты попробовать, узнать, как их лучше всего хранить, готовить и употреблять в пищу. И не только это! В Милане вас ждёт пища для глаз – потрясающая архитектура и яркие зрелища; пища для разума – новейшие открытия, которые будут способствовать улучшению качества жизни; пища для души – примеры благотворительности и взаимопомощи, и, конечно же, пища для ног – возможность не только изрядно походить, но и потанцевать!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Ну а что касается еды, то Милан уже сейчас готов накормить своих гостей. Для знаменитой итальянской кухни ЭКСПО будет еще одним шансом порадовать своих давних поклонников и привлечь новых. Кстати, если уж мы говорим о возможностях экономного путешествия, то в плане еды Милан сейчас такую возможность тоже предоставляет. Есть здесь такая милая форма питания под названием «аперитив».
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Она подразумевает шведский стол холодных и горячих закусок и один напиток (сами миланцы обычно берут бокал вина, но можно с тем же успехом заказать, к примеру, кружку пива или чашку кофе). В одном из кафе модного миланского квартала Навильи такой «аперитив» мне обошёлся в 7 евро, то есть на наши деньги менее, чем в 500 рублей.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Хочется верить, что в дни ЭКСПО хозяева кафе не взвинтят цены. Но так или иначе, не сомневаюсь, что в Навильи цены будут пониже, чем в центре города.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Навильи – это миланская Венеция. В том смысле, что именно в этом райончике сосредоточены миланские каналы. Он примыкает к порту и доехать туда можно на метро по зелёной ветке до станции Porta Genova.
Каналы в Милане появились в XVII веке. Их проложили для перевозки людей и грузов. По тем временам это было грандиозное с технической точки зрения сооружение, которое базировалось на изобретениях великого Леонардо да Винчи.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Сейчас каналы – это, во многом, украшение города, хотя самый большой из них в данный момент осушен, и в нём ведутся какие-то работы. Местная жительница на мой вопрос, ради чего осушили канал, с явным неудовольствием ответила: «Вот и мне хотелось бы это знать!!! Им кажется, что они смогут сделать лучше, чем было раньше…»
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

В Навильи творят художники и дизайнеры, здесь много уютных кафе и магазинчиков. В общем, я ничуть не пожалела, что на вечер уехала из центра города.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Как ни печально, я опять пронеслась по Милану стрелой и сумела рассказать вам только о малой толике секретов этого великолепного горда. А ведь здесь еще столько музеев, театров, клубов, да и, магазинов, наконец.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Кстати, о магазинах. Перед отъездом в аэропорт знакомая любезно завезла меня в аутлет, расположенный за чертой города (хотя, как мне сказали, есть и другой – в центре). Я ничего не собиралась покупать: поехала взглянуть на цены.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Как видите, вне сезона распродаж тут можно купить сумки Furla по цене от 70 евро.
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

А такие гранды как Gucci Dolсe&Gabana предлагают вещички от 130 евро. В общем, желающие угнаться за модой – дерзайте!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Всю информацию об ЭКСПО, билетах, мероприятиях и презентациях вы найдёте здесь . Надеюсь, что несмотря на все наши сложности, кому-то из вас удастся стать свидетелями этого, поистине, исторического события. Ну а Милан? Милан ждёт всех!!!
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Не менее важно, что ЭКСПО может стать хорошим поводом для посещения не только Милана, но и соседних с ним городов и областей, которым, поверьте, тоже есть что вам предложить. Вот и я совершила подобную вылазку, о которой в красках расскажу в следующий раз. Договорились?
«Italy.Milan.», автор mptop на Яндекс.Фотках

Комментарии 14

Ольга Курочкина  (kha)
#
Не помню уже, на крышу по лестнице шла или на лифте ехала ... В 2005 году. smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Тогда, наверное, на лифте ехали, Оля! Если бы шли пешком, то этот подвиг бы точно не забыли. smile;)
Natalya  (bocharik)
#
Марина, большое спасибо! Как раз собираюсь покупать билеты. Планирую выходные в июне. Хотела в Рим.
Надеюсь, итальянцы еще визой порадуют на более длительный срок.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Итальянцы в последнее время многих визами радуют. А что касается Рима, Ната, то он, как и Милан, интересен всегда. Но на ЕКСПО Вы сможете попасть далеко не каждый год. Поэтому лично я бы посоветовала именно в этом году съездить в Милан. smile;)
Natalya  (bocharik)
#
Спасибо Вам! smile:) Буду думать.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Обязательно проверьте, во сколько обойдется поезд Рим-Милан. А вдруг сможете успеть и туда, и сюда? smile:)
Natalya  (bocharik)
#
Конечно все подробно изучу smile:yep: . В Италии никогда не была, и мне хочется ее объехать вдоль и поперек. Дни отпуска распланированы на этот год, и придется выбираться только на выходные.
Тамара Лещинская  (LTI13)
#
Мариночка! smile:) Вы удивительная умница, у Вас интересная, насыщенная жизнь ! Я с удовольствием читаю все Ваши очерки. Давно хочу спросить, узнать мнение опытной путешественницы - если бы у Вас была цель купить недорогую недвижимость, какую страну Вы выбрали ? ( Заранее извиняюсь за, возможно несколько бестактный вопрос)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Тамара, я бы подошла к этому вопросу либо с позиции уровня цен (увы, мне во всём приходится на это оглядываться), либо с точки зрения того, где лично у меня больше возможностей (хорошо знаю язык, много друзей, перспективы трудоустройства и т.д.), либо исходя из комфортного для меня климата. И в каждом случае выбор был бы разный. smile:)
Алексей Т  (AlexeyTUFA)
#
Билиты Екб-Милан-Екб 9987 руб на май !
Хорошая цена! Может и правда махнуть?
Вот только на русском сайте ЭКСПО очень мало инфы о мероприятиях.
Ждем отчет о мероприятиях
Natalya  (bocharik)
#
Это какой авиакомпанией? Оочень хорошая цена.
Алексей Т  (AlexeyTUFA)
#
Трансаэро 07.05.15-14.05.15
как скрин прикрепить не понял.
Natalya  (bocharik)
#
Спасибо! Сейчас посмотрю у них тоже варианты.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Как мне сказали, информация о конкретных мероприятиях будет появляться на том сайте, который я указала. Просто, видимо, пока полный календарь событий ещё не готов. Вот нашла ещё такую ссылку: http://www.castlestate.ru/news/?id=105 , но там тоже без точных дат. Здорово, что есть недорогие билеты. Надеюсь, не только из Екатеринбурга. smile:)
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