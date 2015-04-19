Испания. Секреты Коста Бланки: Аликанте и окрестности.

Ура!!! Рубль пошёл вверх!!! Аналитики стращают проблемами в экономике. Я же, как путешественница и полный финансовый дилетант, думаю только о ценах в магазинах и наших с вами путешествиях. Так вот, цены на некоторые товары уже пошли вниз, равно как и цены на авиабилеты. А это значит, пока не поздно, следует позаботиться о летнем отдыхе! Конечно, мне бы хотелось, чтобы рубль еще подрос. Но как говорится, от добра добры не ищут. В общем, сами решайте, куда, когда и, главное, почём ехать. А я пока подброшу вам новой информации для размышлений. На этот раз по Испании (про Италию еще тоже далеко не всё рассказала, но сделаю маленький перерыв для разнообразия, хорошо?). Сегодня речь о Коста Бланке. Она популярна у наших соотечественников как пляжное направление, но скрывает столько неразгаданных ими секретов! Попытаюсь какие-то приоткрыть…
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Итак, Коста Бланка – это почти 200 километров песчаных пляжей на побережье Средиземного моря, которые разделены лишь живописными скалами. Песок на этом побережье мягкий и белый, потому оно и зовётся Белым Берегом (Costa Blanca). В силу географического положения Коста Бланка славится тёплым климатом. По статистике, здесь 300 солнечных дней в году. И я в это легко поверю, ведь за время моего 6-дневного путешествия не выпало вообще ни капли дождя!
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Думаю, вот именно это и знают о Коста Бланке многие туристы, которые летом отправляются сюда отдыхать. А еще они знают, что на побережье много милых старинных городков, где, в свободное от пляжного отдыха время приятно побродить по улицам. Я отправилась на Коста Бланку задолго до пляжного сезона, сделав акцент на познавательном отдыхе. И знаете, что я вам скажу? И без пляжей у Коста Бланке более, чем достаточно привлекательных и интересных для туриста мест!!!
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Начну с города Аликанте, в первую очередь, потому что здесь есть международный аэропорт. Туда совершают прямые перелёты из Москвы аж 2 авиакомпании: наша S7 и испанская Vueling. Насколько я поняла, 2 авиакомпании напрямую домчат туристов в Аликанте и из Санкт-Петербурга. Из других городов придётся лететь с пересадкой, но вариантов везде немало. Я летела самолётом S7, и осталась очень довольна и полётом, и обслуживанием. Правда, еда в рейсе из Аликанте была куда лучше той, которой угощали в рейсе из Москвы. Но тут уж, думаю, вопросы не столько к авиакомпании, сколько к нелюбимому мною аэропорту Домодедово (там, кстати, опять ранним утром негде было присесть) …
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается самого Аликанте, то там уже в самом начале апреля вовсю шёл пляжный сезон на всех 6-ти местных пляжах. Температура морской воды, на мой взгляд, была холодновата – градусов 16С – но для местных жителей, как видите, в самый раз. Они вообще смотрели на меня с удивлением, поскольку я всё норовила укрыться от ветра под тёплым пальто , а они сами радостно расхаживали в футболках и шортах.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Аликанте я провела всего сутки и покинула этот город с чувством глубокого неудовлетворения. Почему? Я вовсе не ходила на пляж (не купаюсь, если вода холоднее +25С), с утра до ночи бродила по городу и всё равно мало что успела увидеть!
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
История Аликанте насчитывает чуть ли не 3 тысячи лет. Тут отметились и карфагеняне, и древние греки, и римляне, и арабы, и кастильцы, и арагонцы, и много кто ещё. Сколько разного рода свидетельств давних веков проявляется в местной архитектуре, культуре, традициях! Увы, я «пролетела» мимо народных праздников, которые очень люблю. Мне удалось только едва застать Пасху. Здесь масса парков, но я не сумела зайти не в один. Масса музеев, среди которых Музей воды, Музей современного искусства, Музей быков и корриды, но я в них не попала. Полно зданий в моём любимом стиле модерн, а мне удалось лишь из окна микроавтобуса на полном ходу снять знаменитый Дом Карбонеля (спасибо за качественный снимок моей новенькой малышке – Cаnоn). А этот дом стоило получше рассмотреть не только из любви к модерну, но и из-за его незаурядной истории.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Энрике Карбонель, сделавший состояние в текстильной промышленности, построил его в 1921-1925 годах, по сути, в отместку за «холодный приём», который ему и его семье оказали в одной из здешних гостиниц! Уважаемому промышленнику пришлось переехать в Аликанте из-за слабого здоровья его дочери. Однако, по дороге семейство попало в какую-то передрягу и изрядно перепачкало одежду. А портье известного по тем временам «Hotel Palas» отказался по этой причине их селить. И Карбонель поклялся в отместку построить рядом с отелем себе дом + классную гостиницу. И ведь построил!
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Его дом и поныне красуется на набережной, а от «Hotel Palas» остались лишь рожки да ножки. Эх, если бы я могла построить более классный аэропорт рядом с неласковым к пассажирам «Домодедово», обязательно бы построила!..
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Где я всё-таки успела побывать? В замке Санта Барбара, возвышающемся над городом на горе Бенакантиль. О нём, крепости, которая его окружает, и их истории я подробно уже написала здесь. Сейчас хочу поведать лишь об двух их самых ярких легендах. Одна связана с доблестным защитником крепости – её комендантом Николасом Пэрисом.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По легенде, он и его рыцари, бились здесь в 1296 году за каждый камень с войском короля Хайме II. Но силы были не равны, и храбрый комендант погиб как герой, сжимая в одной руке меч, а в другой – ключи от города. Чтобы добыть эти ключи, враги вынуждены были отсечь мертвецу руку. Говорят, и сейчас в крепости по ночам иногда слышны горестные стоны Пэриса… Я провела в Аликанте всего две ночи и так устала от забега по городу, что сама спала как убитая. В общем, даже стонов не слышала…
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вторая легенда тоже печальная, но романтическая. Согласно ей, более тысячи лет назад владел мавританский король, у которого была дочь – красавица Кантара. Как-то, гуляя в саду, она встретила там благородного юношу по имени Али, и между ними вспыхнула любовь.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Али мечтал жениться на Кантаре, но король приберёг для неё другого жениха. Однако, он не мог просто так отказать своей дочери. И он сказал ей, что выдаст её за Али, если с утра на территории крепости выпадет снег. Поскольку снега в этих местах весной не бывает, условие было равносильно отказу. Каково же было удивление принцессы, когда утром она увидела, что под окнами белым-бело?!! Оказалось, Али обтряс все апельсиновые деревья в округе и усеял сад белыми цветами. Но вскоре поднялся ветер и унёс цветы. Принцесса поняла, что властный отец не уступит и бросилась вниз с горы, за ней последовал и её возлюбленный.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А склон горы Бенакантиль с тех пор стал напоминать злобный профиль старого короля. Это склон ныне так и называют – Лицо Мавра. Увы, я смогла заснять его лишь в ночное время, когда он кажется ещё более зловещим.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Днём зато успела взглянуть на здание Мэрии в стиле барокко (18 век). Оно украшено двумя 35-метровыми башнями.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, внутри там тоже очень красиво, и можно войти и посмотреть некоторые красивые залы и скульптуру Сальвадора Дали. Но я вынуждена была ограничиться лишь наружным осмотром.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Бегом пересекла главную торговую улицу Calle Mayor и понеслась вслед за гидом в Собор Святого Николая.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, в городе, где живёт 340 тысяч человек, совсем не ощущалось столпотворения на центральных улицах.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Возможно, ещё мало туристов? Но почему же тогда в соседнем Бенидорме в центре н протолкнёшься? Впрочем, о Бенидорме речь ещё впереди.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Аликанте я погуляла по набережной и посмотрела на морские красоты. Кстати, именно там мы с коллегами днём и перекусили. Местечко называлось Levante Bar. Коллеги брали целый набор тапас, вино, я – вот такой салат и кофе. Получилось в среднем по 10 евро на брата. Вкусно, свежо, а какой вид!..
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тем, кто хочет поесть быстро и изысканно, при этом совместив трапезу с шоппингом, могу порекомендовать тапас в ресторане-гурмэ Gourmet Experiencia, что в универмаге El Corte Ingles. Там коллекция прекрасных вин + весьма креативный шеф. Он предложит вам комплексное меню, включающее неимоверное число вкусных закусок типа этой – тапас из осьминога с соусом ромеско и луком-кашотом. Это произведение, кстати, было отмечено на конкурсе малых закусок Испании!
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, тем, кто хочет отдохнуть с комфортом могу порекомендовать 4* отель Melia Alicante (в центре города и прямо у пляжа Postiguet), который можно взять хотя бы только ради завтрака с шампанским и потрясающим видом на пляж. Обойдётся это незабываемое удовольствие в сумму от 160 евро за ночь на двоих, включая тот самый «завтрак аристократа».
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, Коста Бланка тем и замечательна, что там не стоит ограничиваться посещение одного города, пусть и такого большого, древнего и интересного, как Аликанте. Очень советую съездить ещё и в El Campello, что в 13 км к северу от Аликанте (добраться можно на автобусе или на автомобиле).
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что там есть? Да все: море неподражаемой голубизны, пляжи, 250 солнечных дней в году, масса возможностей для морских прогулок, иберское городище и видимые следы истории медного и бронзового веков, дозорные башки XVI века, в которых сейчас краеведческий музей, современная скульптура, масса фольклорных праздников, поля для гольфа и т.д. и т.п.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Отели? На любой вкус. Нам понравился Pueblo Acantilodo Suites (4*). Это не просто отель, а целый городок, построенный в духе средневековья. Интересно, что для современного строительства использовалась старая плитка и деревенские водосливы. Кстати, у них действует целая система скидок http://www.puebloacantilado.com/ru/.
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еда? О ней хочется петь! Какую дораду мне принесли в ресторане отеля Jova!!! Пальчики оближешь! А коллеги высоко оценили угольки из трески. Аромат, однако... И. что не менее важно, тут есть отличные комплексные меню от 17.50 евро на человека. Эх, уж и не знаешь, как сохранить фигуру…
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ведь EL Campello – далеко не единственный секрет Коста Бланки. Но о других расскажу попозже, хорошо?
«Spain.Alicante/EL Campello.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Благодарю за помощь в организации поездки Отдел Туризма Посольства Испании в Москве и Туристические администрации Валенсийского сообщества и побережья Коста Бланка.
P.S. Что-то сегодня у меня проблемы с интерфейсом этого блога. Не могу нормально поставить большинство ссылок. Не ставятся - всё! Попробую завтра совладать с интерфейсом. Простите, если что не так...
Комментарии 4