ЮАР. Дурбан. Туризм – сквозь тернии к звёздам!

Я мечтала об этом много лет. Еще со студенческой скамьи, когда изучала голландский и грезила услышать его южноафриканское порождение –язык африкаанс. Я читала о благоприятном климате, о потрясающем животном мире, рассматривала фото природных красот, современной архитектуры Южной Африки. И вот, наконец, свершилось! Меня пригласили принять участие в крупнейшем туристическом событии не только ЮАР, а всей Африки – в туристической выставке INDABA. И я с радостью махнула на край света – в Дурбан…
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Туристическая выставка INDАBA уже много лет ежегодно проводится в Дурбане в Международном Конференц-Центре.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, организаторы то и дело подчёркивали, что в последние годы она стала поистине всеафриканской, и в ней участвуют представители туристических министерств и туроператоров стран всего континента: от Египта до ЮАР (если я правильно поняла на пресс-конференции, только одна страна-соседка не почтила туристический саммит своим присутствием).
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Дурбан – третий по величине и экономической значимости город ЮАР. Это один из красивейших городов страны, который располагается на берегу Индийского океана. Про его историю и пляжи я уже подробнее написала здесь , так что сейчас не буду повторяться.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Когда я сообщила, что собираюсь туда, одному своему старинному приятелю, который, в отличие от меня, очень интересуется политикой, он счёл меня слишком легкомысленной. «Ты что, не знаешь, что в Дурбане неспокойно? Там волнения. Я бы на твоём месте поостерегся!» Я заглянула в новостные ленты. Всё так. Чёрное население Дурбана, уставшее от безработицы, пыталось изгнать из своего города слишком напористых приезжих из соседних стран. Вспомнились московские события того же рода. Бедность и неустроенность всегда порождает насилие. Другие новостные источники свидетельствовали: ЮАР – самая экономически развитая из африканских стран. В ней живет около 50 миллионов человек (80% чернокожих, 10% потомков белых европейцев, приехавших сюда столетия назад, и 10% арабов, индусов и выходцев из других азиатских стран вместе взятых).
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
20 лет назад страна избавилась от режима апартеида, и сейчас сквозь тернии пытается пробиться к звёздам. Собственно, рывок в развитии стремятся совершить и другие страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия). Наверное, поэтому во время путешествия по ЮАР мне то и дело вспоминались какие-то наши реалии. В общем, я отринула все сомнения и поехала!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается туризма, то тут ЮАР нас уже значительно опережает. Страна, которая тоже на протяжении долгого времени жила за счёт своих драгоценных ископаемых (здесь сосредоточено 80% всех доказанных запасов платины в мире + много золота и алмазов), куда раньше осознала, что туризм – это тоже потенциальная золотая жила. И начала вкладывать в него силы и средства.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Как заявил Министр туризма ЮАР Дерек Хаником во время торжественного открытия выставки INDABA, «в Южной Африке туристический сектор теперь обеспечивает более 9 процентов ВВП и более 1,5 млн рабочих мест. И он продолжает расти.» У нас же, если я не ошибаюсь, туризм дает лишь около 6% ВВП. Что тут скажешь?..
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На торжественном открытии выставки INDABA не только приводили цифры. Там пели три африканских тенора, белые рок-музыканты и одетые в фольклорные костюмы барабанщики.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По реакции собравшихся (а большинство участников выставки составляли африканцы) было видно, что все эти артисты очень популярны в Африке.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Никаких беспорядков в Дурбане во время выставки я не заметила. Видимо, власти приняли меры. Однако, на туристических картах и брошюрах, распространяемых как на выставке, так и в отелях, постоянно встречала предупреждения о соблюдении осторожности в городе. Речь шла о преступности, вызванной всё той же высокой безработицей, особенно среди чёрного населения. Туристам советовали оставлять ценности в сейфе гостиницы во время прогулок, не ходить по городу в тёмное время суток, стараться заказывать такси через портье отелей и не ловить машины самостоятельно. Как я успела понять из разговоров с работниками гостиниц и туркомпаний, в ЮАР тот способ путешествий, который я сама предпочитаю в Европе и Азии, надо забыть. Как я уже неоднократно писала, в туризме я – пешеход. Не вожу машину и пользуюсь, в основном, общественным транспортом – поездами, автобусами, трамваями, метро, много хожу пешком. В ЮАР всё это для туриста исключено. Вернее, опасно, как, и во многих других странах Африки и Латинской Америки, если ты не очень разбираешься, где кончаются спокойные кварталы и начинаются неспокойные. В ЮАР в этом самому разобраться очень сложно, поэтому для туриста реальны три способа путешествий:
1) Поездка в составе туристической группы с гидом.
2) Аренда автомобиля и самостоятельная поездка по заранее проверенному маршруту, состоящему из красивых и безопасных мест.
3) Поездка по выбранному маршруту с частным гидом (на его машине), которого лучше всего нанимать по рекомендации.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В городах вообще не стоит рассчитывать на общественный транспорт. Только такси, причём лучше, чтобы его заказали его вам в отеле. Останавливать такси на улице тут категорически не рекомендуют. Я это делала 2 раза в компании двух-трёх человек напротив Конференц-центра. Всё было нормально, но это особый случай. Справедливости ради, надо сказать, что такси в ЮАР обходится не так дорого. Поездки по Дурбану вставали нам в 45-50 рэндов (около 200 рублей). То же самое можно сказать и о еде. Вот такими ценами на плотный завтрак встретил нас аэропорт (!) Иоханнесбурга. 140-150 рублей!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А капучино мой Тиньков оценил в 70 рублей. Теперь вспомните, сколько вы платите за всё это в Домодедово или Шереметьево!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается гостиниц, то в Дурбане большой выбор. Я жила в крупном четырёхзвездочном отеле Southern Sun Elangeni & Maharani , окна которого выходят прямо на пляжи так называемой «Золотой мили» - самого красивого побережья Индийского океана в центре города. Цены двухместных номеров в мае там начинались от 1700 рэндов (около 7000 рублей). Вот этот снимок я сделала из окна моего номера.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пообедать в отеле пиццей с водой и кофе вполне можно было за 350-400 рублей. Цены совсем не московские…
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Скажу честно, меня приятно поразил персонал в дурбанских ресторанах. Мне пришлось завтракать в разных местах, и официанты не показывали пальцем в сторону шведского стола, где бы я выискивала то, что мне надо, а тут же говорили: «Садитесь, я Вам всё принесу!» На завтраках в больших отелях европейских стран о таком отношении не приходится и мечтать. Как-то мы оказались за одним столом с американцем, владельцем турфирмы, и он согласился со мной, что и в США большинство официантов давно уже столь не усердствует. Чувствуется, южноафриканцы (а среди официантов подавляющее большинство – чернокожие жители) очень дорожат своим рабочим местом и очень нацелены на хорошую карьеру. Приятно…
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё приятно, что слово «Россия» часто работает здесь как волшебная палочка. В международном аэропорту мы с коллегой из Москвы пошли менять деньги. Чернокожий парень за стойкой обменного пункта был очень сосредоточен. Внимательно отсчитывал деньги тем туристам, что стояли в небольшой очереди впереди нас. Как только мой коллега протянул российский паспорт, парень поднял голову и расплылся в улыбке. «Вы из России? Как здорово! Добро пожаловать!» Потом мы еще не раз в интернациональной компании журналистов знакомились с местными жителями. И часто самая тёплая ответная реакция выпадала именно на мою долю, когда я сообщала, что приехала из России.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Всё объяснил Главный исполнительный директор Министерства Туризма ЮАР Тулани Нзима. «Россия – член БРИКС, как и ЮАР, и развитие туристического обмена со странами БРИКС само по себе важно. Но, независимо от этого, Россия очень важна для нас и в плане культуры, и в плане истории, - заверил он нас во время краткого эксклюзивного интервью. – Россия очень поддержала нас в освободительной борьбе против апартеида 20 лет назад. Единственная из всех! Именно она дала нам тогда оружие. Люди об этом помнят и очень благодарны!»
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, это был один из аргументов, которые г-н Нзима привел, отвечая на наш вопрос, что особенного может предложить нашим туристам Южная Африка. Помимо особого радушия жителей, он упомянул о тёплом африканском солнце, высоком качестве туристических услуг, приятных ценах и большом разнообразии туристических продуктов – от сафари до культурного наследия.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Во всем этом я действительно убедилась. В том числе, и в разнообразии туристических продуктов. В Дурбане я успела посетить музей и пройти по маршруту искателей острых ощущений!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Kwa Muhle – один из четырёх краеведческих музеев Дурбана. 'Кwa Muhle' означает «место хорошего» на языке Zulu. Двухэтажное здание было спроектировано в 1927 году местным архитектором Уильямом Мюрреем-Джонсом и возведено всего за год. Здесь размещалось памятное для чернокожих жителей Дурбана учреждение - администрация бантустана, где, собственно, и проводилась в жизнь политика апартеида, то есть расовой сегрегации.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
KwaMuhle – это музей, который демонстрирует рост и развитие города Дурбана, взаимоотношения жителей и проблемы, которые составляли повседневную жизнь простых людей. Вход туда бесплатный.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Музей совсем небольшой, но включаем много черно-белых фотографий и макетов, помогающих представить, как жили в этом городе люди до 1994 года.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Во дворе есть фрески на эту же тему и скульптурная композиция «Тени прошлого» местного скульптора Ledelle Moe.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Помимо постоянной экспозиции, здесь есть еще и помещения для выставок. Я застала там выставку ярких фотографий «INDABA, Глазами National Geographic».
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Цветные фотографии показывают современный город и тот, как им он был много десятилетий назад. Современные фотографии Дурбана были сделаны известным фотографом National Geographic Кристы Россоу. Глядя на них, о своих фотографиях не хочется и вспоминать…
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мне очень хотелось совершить еще и экскурсию по городу. И. судя, по информации в буклетах, теоретически это было возможно. Но на практике оказалось нереально. Когда мы начали спрашивать в гостинице, откуда отходит туристический автобус, выяснилось, что сначала надо где-то купить билеты на экскурсию (ее стоимость составляла около 400 руб.), а потом еще ехать куда-то, где можно в экскурсионный автобус сесть. В общем, заниматься этими поисками не было ни времени, ни желания, и нам пришлось обойтись без неё. Собственно, это лишь подтверждает тот вывод, который я сделала выше: по ЮАР нельзя ездить так, как по Финляндии или Швейцарии. Там всё надо планировать заранее, покупать групповой тур или заказывать личного гида.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это подтвердили и те экскурсии, которые организовали для журналистов устроители выставки INDABA. Всё, что организовывалось заранее, делалось на «отлично». Можно было выбрать из нескольких тем: голубая бездна, приключения, дикая природа, культура. Я выбрала «голубую бездну» в надежде узреть океанские глубины. Но в реальности на нашу долю выпали приключения! Физически я, увы, не была готова в них участвовать. Но ничто не мешало полюбоваться на приключения ребят из нашей группы: двух южноафриканцев, бразильца и немца.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сначала нас повезли в тематический парк «Морской мир Ушака» (uShaka Marine World ). Парк включает на только пятый по величине в мире океанариум, но также специальный безопасный и удобный пляж, аквапарк и большую торговую зону с магазинами и ресторанами. Входной билет туда стоит около 600 рублей на наши деньги.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Нас повели прямиком в Океанариум, где среди 32-х аквариумов имелся и один с акулами. Вот там моим коллегам предложили … поплавать!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мы вначале не поняли юмора. Но потом оказалась, что плавать можно в специальной стеклянной клетке.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ребятам дали гидрокостюмы, поместили их в стеклянную клетку, а ту опустили к акулам. Акулы, видимо, к этим финтам давно привыкли и губу не раскатывали. То есть вообще не обращали внимание на новых соседей и не воспринимали их как потенциальный обед.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Коллеги сказали, что потусоваться среди акул было прикольно, хотя и вовсе не страшно. Однако, как ни крути, а это приключение!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Потом мы отправились на стадион. Я поначалу вообще не поняла, причём тут «Голубая бездна». Но потом выяснилось, что в данном случае речь шла не о бездне океана, а о бездне небесной.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Стадион, рассчитанный на 56 тысяч мест, был построен в Дурбане в 2009 году специально для проведения Чемпионата мира по футболу.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чемпионат мира прошел и что? А вот что: стадион используется вовсю! Не только для футбола.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Впечатляющую арку стадиона приспособили для свинг-прыжков.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если кто не знает, это прыжки с высоты на длинном тросе, который двигается по траектории маятника.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, мои бесстрашные коллеги, не раздумывая, сиганули с высоты 106 метров и потом визжали от восторга.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, это развлечение причислено в Дурбане к разряду "urban adrenaline" (городской адреналин), как разъяснил нам гид по имени Нконзо.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Цена удовольствия: 700 единиц местных денег (если не ошибаюсь, около 3 тысяч рублей). А ещё в конторе под названием “Big Rush” предлагают всем желающим скайкайтин. Кому не хватает адреналина? Айда в Дурбан!
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну а я в поисках адреналина решила съездить на сафари. Благо, меня уже ждал тур в Цване (так теперь называется Претория). Вот там-то у меня было немало приключений, в которых я сама участвовала на все 100%. Но о них расскажу в следующий раз.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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