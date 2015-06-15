ЮАР. Цване. Весёлые жирафы, сонный лев и приключения на воздушном шаре.

Итак, пора рассказать о моих африканских приключениях. А то «всё дворцы да церкви», сетуют некоторые мои читатели. Как говорится, пора и честь знать! Иду навстречу любителям животных. Сегодня приглашаю вас в природный заповедник Dinokeng, раскинувшийся в 50 км от Претории, которую в ЮАР теперь уже всё чаще называют Цване…
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Городской округ Цване (Претория) входит в провинцию Гаутенг. Эта самая маленькая провинция ЮАР известна тем, что производит более трети ВВП страны. Помимо Претории, здесь располагается и Йоханнесбург (финансовый центр). Именно в Йоханнесбурге расположен международный аэропорт, а это значит, что до самых ярких достопримечательностей провинции Гаутенг можно добраться, не прибегая к дополнительным перелётам по стране. С учётом того, что прямых перелётов в ЮАР из России нет, а лететь с пересадкой туда из Москвы – минимум часов 14 (не считая времени на пересадку), это, согласитесь, большой плюс.
Я из аэропорта Йоханнесбурга прямиком поехала в Преторию, поэтому о Йоханнесбурге ничего рассказать не могу, а о Претории сейчас писать не буду, иначе этот пост будет просто бесконечным. По этой же причине об африканской истории, культуре и традиционных деревнях написала здесь. Обещала поведать о приключениях, о них и расскажу. А это значит: мчимся в Динокенг!
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ехать туда из Претории на машине с полчаса, если, конечно, повезёт и нет пробок, которые в районе Претории, увы, случаются. Дороги в этой части ЮАР отличные (возможно, и в других частях тоже, просто я там не была). Я неслась навстречу приключениям в составе четвёрки трэвел-журналистов из разных стран, а вёз нас Mnqobi Mahlangu, хозяин UBN tours , одной из самых респектабельных местных турфирм.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Динокенг – единственный в провинции Гаутенг Big 5 Game Reserve, то есть заповедник, где можно увидеть пятёрку главных африканских животных – носорогов, львов, леопардов, слонов и буйволов. Они включены в Большую Пятёрку не потому, что самые большие, а потому что на них труднее всего охотиться. В Динокенге охотиться разрешено только с помощью фотоаппарата, но в ЮАР есть места, где и реальная охота не возбраняется. Кстати, именно ЮАР – самое популярное направление сафари-туризма в мире.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Для того, чтобы получить самое полное впечатление от африканской саванны, там надо хоть пару дней пожить. Это вовсе не предполагает походных условий и бдений у костра, поскольку сейчас в национальных парках и заповедниках есть комфортабельные гостиницы.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мы поселились в Mongena Game Lodge - оазисе современной цивилизации посреди дикой природы. Это 4*отель на 63 койки (по цене приблизительно от 4-х до 6-ти тысяч рублей с человека), состоящий из отдельных коттеджей на территории живописной плотины между реками Пьенаарс (Pienaars) и Букенхаут (Boekenhout).
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там есть всё, кроме нормального wifi: классный ресторан и уютные коттеджи, перед которыми гуляют домашние зебры.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот зебр диких я увидела во время нашего сафари. Выехали мы во второй половине дня – часа в 4. Насколько я поняла, звери в это время более активны, потому что уже не так жарко.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мы приехали в Динокенг поздней осенью (май в ЮАР соответствует декабрю по нашему календарю). Сильной жары не чувствовалось, но были заметны температурные перепады: днем было +22+24 в тени, а когда темнело, температура падала до +12+14.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
У нас было 2 гида. Один, совсем молодой белый парень по имени Йихо вёл наш джип и отвечал на наши вопросы.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А другой – чернокожий Йоханнес сидел на специальном высоком кресле впереди и зорко высматривал для нас животных и птиц. Вид у него был довольно мрачный, но, на поверку, он оказался очень приятным, толковым и заботливым парнем.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Йихо сообщил нам, что Динокенг славен не только Большой Пятёркой. Лев, слон, носорог, буйвол, леопард, гепард, зебра, бегемот, крокодил, жираф, все виды антилоп, бородавочников, муравьеда, бурая гиена, земляной волк и много видов птиц – вот кого нам предстояло увидеть. Скажу сразу, что увидели далеко не всех. Слоны, носороги и гепарды нас почему-то проигнорировали. Зато оленей и антилоп мы сразу увидели немало.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Единственный встреченный нами гиппопотам кайфовал посреди маленького озера и абсолютно не собирался с нами знакомиться.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Буйвол тоже предпочитал не особо показываться из чащи. У меня не было ощущения, что они боятся людей и машин. Скорее, они просто не обращали на нас внимания. Видимо, привыкли…
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В какой-то момент Йоханнес что-то прошипел, и Йихо сразу остановился. «Вот, смотрите: там лев!» - сообщил нам он. Мы стали присматриваться и еле разглядели Царя зверей. Тот мирно дремал в кустах относительно недалеко от нас.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Наши подскакивания, вскрикивания и щелканья фотоаппаратами заставили его лишь чуть приоткрыть глаза и лениво приподнять голову.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
«Этот лев уже в годах, - пояснил Йихо, - ему 7 лет, и он целыми днями спит.» Поскольку нам еще раньше сказали, что в заповеднике животных не подкармливают, и они должны сами заботиться о своем питании, у меня сразу возник вопрос, как этот сонный лев не умер с голоду.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Оказалось, львы вообще особо не напрягаются. Их кормят львицы!!! Как говорится, cherchez la femme! Львицу, мы, кстати, так и не увидели. Видимо, вкалывала на охоте за двоих!!!
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Зато увидели немало жирафов. Они прогуливались тёплой компанией совсем рядом.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Африканские жирафы показались мне весёлыми и общительными ребятами. Общались, конечно, не с нами, а между собой.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Постоянно вертели головой, махали своими прелестными ресницами (может быть, просто подмигивали?) и лишь иногда отвлекались от общения, чтобы пощипать листья на деревьях.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, никого больше, кроме симпатичных птиц и «конкурирующего джипа» с туристами мы в саванне в тот раз и не встретили.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Считается, что на сафари надо выезжать 2-3 раза, чтобы увидеть большинство животных, которые водятся в том или ином африканском заповеднике. У меня, увы, уже не было на это времени, поскольку уже на следующий день предстояло улетать.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но у меня оставалось время на другое приключение: на раннее утро был намечен мой первый в жизни полёт на воздушном шаре!!!!!!
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В пять с чем-то утра (было еще довольно темно) за нашей дружной интернациональной компанией (Сильвией из Австрии, Фрарайей из США, Рино из Португалии и вашей покорной слугой) приехал специальный джип от Hot Air Ballooning SA .
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ехали мы минут 15 до большой поляны, куда был привезён и воздушный шар.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пока мы наблюдали, как шар надувают с помощью специальной установки, напомнившей мне керогаз, один из сотрудников компании по имени Пол угостил нас походным завтраком.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тем временем уже рассвело, и нас стали готовить к взлёту. Честно говоря, я до последней минуты сомневалась, выдержу ли я это приключение. Сильвия активно занимается спортом, Рино – бывший футболист, Фарайа вообще поразила меня своими боевыми искусствами. Они могут правильно сгруппироваться или рассчитывать на тренированные мускулы. А я, хроническая двоечница по физкультуре, уж точно, пропаду.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, Пол заверил меня, что буквально на днях у них летала какая-то дама на инвалидной коляске. И я сдалась…
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Перед взлётом пилот Марк проинструктировал нас о технике безопасности. По первому требованию пилота надо было тут же сесть на дно корзины, схватиться за поручни и упереться ногами в борта. Оказалось, мне это было сделать легче, чем другим, поскольку я самая маленькая. Двухметровому Рино явно пришлось куда тяжелее!!!
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Когда мы сдали этот экзамен, несколько раз упав на дно, Марк приступил к взлёту. Поднимались мы очень плавно, даже комфортнее, чем н самолёте.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну а потом… Потом парили над округом Цване и провинцией Гаутенг.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сверху как на ладони были видны природные красоты, домики местных жителей и солидные спа-отели.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Временами можно было разглядеть даже жирафов или оленей в саванне!
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Да что там олени, мы видели, как приветствовали нас на земле местные школьники, и столь же радостно помахали им в ответ.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мне показалось, что летали мы с полчаса, а потом Марк сообщил, что пора снижаться.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вскоре нам было приказано упасть на пол. При приземлении из-за сильного ветра нашу корзину слегка занесло, и она упала на бок. Но мы хорошо сдали экзамен, и оказались к этому готовы. Потом Марк по одному вынул нас из корзины. Приключение закончилось! По крайней мере, мы так подумали. Но нет, нам предстояло еще выпить шампанское за удачное приземление. Его уже разливал по бокалам Пол.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Удовольствие воспарить над суетой обошлось приблизительно в 150$ на человека. Запомнится оно точно надолго…
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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