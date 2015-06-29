Испания. Валенсия – город, где не соскучишься!

Делаю перерыв в африканской тематике и возвращаюсь в старую добрую Испанию. Если вы думаете о летнем отдыхе и ищите место, где можно не только лежать на пляже, но еще и устроить себе интересную культурную программу на пару-тройку недель, то точно стоит обратить внимание на Валенсию. Добираться туда недолго и несложно, хороших пляжей достаточно, а интересного и вкусного столько, что хватило бы только сил и средств!..
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Лететь в Валенсию можно как прямым рейсом S7 из Москвы (в июле это дорого встанет, я смотрела), так и многочисленными пересадочными рейсами (это дольше, но куда дешевле).
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Уж если я соберусь отдохнуть, то совсем не хочется переезжать с места на место с чемоданами. А сидеть в маленьком посёлке на берегу моря, пусть и очень уютном, не для меня. Мне подавай простор, огромный спектр достопримечательностей и кучу культурных событий. И, Валенсия, третий по величине город Испании, в этом случае – как раз то, что надо. Это город с красивыми пляжами, отмеченными Голубым флагом.
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В нём найдут себе массу занятий и любители древних легенд, и почитатели разных архитектурных стилей, и поклонники великих художников, и фанаты тех или иных видов музыки, и те, кто обожает животных. Город позволит каждому из них устроить себе яркую и насыщенную культурную программу. В формате блога, увы, не могу описать все подробности. Мне недавно предложили поработать над серией мобильных приложений и, полагаю, там это более уместно. Как вам кажется? Буду размещать карты с любопытными маршрутами, лучшие фотографии, информацию о самых интересных местах, а о чем-то просто устно рассказывать в формате аудиогида, чтобы пользователи не отвлекались от осмотра красот. Но это – планы. Сейчас же просто с помощью нескольких примеров постараюсь показать, чем может быть так увлекателен отдых в Валенсии.
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Для любителей древности Валенсия – просто мечта. Городу более 2000 лет. Его основали римляне в 138 году до нашей эры. Что значит красивое имя города? Никакой романтики: valentia по-латыни это «сила и доблесть». Для римлян это были не пустые слова. Однако, они не только бились с недругами, но и начали создавать инфраструктуру города, разработали систему ирригации. Благодаря этому Валенсия издавна была окружена цветущими садами. Ныне в центре города вы сможете увидеть следы раскопок. Их специально не прячут, чтобы те, кто интересуется древней историей, смогли потешить душу. На «второе» им предложат посетить Археологический музей Да-Альмойна и Музей истории Валенсии, а на десерт – полюбоваться очередной исторической реконструкцией, которых здесь летом проводится немало.
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В VIII веке сюда пришли арабы, которые сразу превратили главный собор города в мечеть. При арабах Валенсия расцвела. Здесь отлично шла торговля шёлком, кожей, серебром. Город получил от арабов и богатое архитектурное наследие. До сих пор здесь остались арабские бани, фрагменты стен.
В конце XI века Валенсию завоевали христиане. Сделал это кастильский рыцарь Сид Кампеадор. Помните одно из самых знаменитых произведений испанского героического эпоса «Песнь о Сиде»? Так это о нём!
… Сид входит к зятьям с улыбкой приветной;
"Да хранит вас создатель земли и тверди,
Мужья моих дочек, что солнца белее!
Вас тянет в Каррьон, а меня - в сраженье.
Останьтесь в Валенсии , отдыхом тешьтесь.
С маврами я управляться умею.
С помощью божьей, мы их рассеем". …
Видите, Валенсия и тогда была замечательным местом для отдыха! А уж сейчас…
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Литературные ассоциации у меня возникли и в главном соборе города – Кафедральном Соборе Святой Марии. В 1262 году он был заложен на фундаменте мечети, которую арабы возвели на месте римского храма Дианы. Сооружение собора продолжалось до середины XIV века, но и потом он постоянно достраивался, поэтому в нём можно обнаружить следы разных эпох. Ныне это просто грандиозное сооружение! Собор увенчан восьмиугольной башней высотой 65 метров.
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Росписи внутри просто восхитительные.
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Картины, скульптура, лепнина… От этого великолепия кружится голова! Одна из частей храма скрывает Соборный музей. В нём 2 картины Гойи и полотна других художников Эпохи Возрождения. Обо всех красотах собора вы узнаете на месте, получив аудиогид на русском языке.
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Но главное, считается, что именно в этом Соборе хранится Святой Грааль. Святой Грааль – это та самая чаша, из которой вкушал Иесус Христос на тайной вечере, а когда Спасителя распяли, Иосиф Аримафейский собрал туда кровь, вытекшую из его ран.
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Археологи определили, что Святой Грааль, хранящийся в Кафедральном соборе Валенсии, был создан в 1 веке нашей эры. Утверждают, что подлинность его признана Ватиканом.
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Глядя на эту реликвию, вспоминаешь не только Библию, но и куртуазные романы о Короле Артуре и рыцарях круглого стола. Там описывалось, как легендарный вождь бриттов и его рыцари долго и безрезультатно искали Святую чашу. Литература и история как бы сливаются в Валенсии воедино…
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Разные ворота Собора выходят на самые красивые площади города. Наиболее древние – Дворцовые ворота – на площадь Альмоины. Они построены в XIII веке в древнероманском стиле.
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Главные – Железные врата – ведут на площадь Королевы. Они были возведены в начале XVIII века в духе итальянского барокко.
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Кстати, если вы любите барокко, обязательно еще сходите взглянуть на ослепительной красоты Дворец Маркизов Дос Аугас, где к тому же ещё и располагается Национальный музей керамики. Вы и не заметите, как проведёте там полдня.
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Апостольские врата Собора (XIV век) смотрят прямо на Площадь Святой Девы.
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Когда-то в этом месте располагался римский форум, а сейчас в центре площади – красивейший фонтан с аллегорическими фигурами, которые символизируют местную реку Турию и идущие от неё оросительные каналы.
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Чем ещё поражает Валенсия? Величественным зданием Шёлковой Биржи . Построенная в XV веке, она стала символом Золотого века города.
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Тогда город был одним из европейских центров торговли шёлком. Ныне в готическом здании, внесённом в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, иногда можно увидеть весьма трогательные сцены…
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Если вы равнодушны к готике, зато обожаете модерн, Валенсия тоже найдет, чем вас удивить.
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Начните прогулку у рынка Меркадо Централь.
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И если ваше внимание не отвлекут надолго тамошние ароматы и натюрморты, вы сможете открыть в городе еще много потрясающих домов в стиле модерн.
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А какие потрясающие в этом городе мосты! Как уроженка Санкт-Петербурга я смогла их по достоинству оценить. Уверена, и вам понравятся!
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Однако, Валенсия может удивить не только архитектурой прошлых веков. Здесь родился знаменитый Сантьяго Калатрава и именно в своём родном городе он создал не просто отдельные здания или мосты, а целый Город науки и искусств!
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Этот комплекс из пяти зданий сражает зрителя наповал. Вот она – поистине современная архитектура! В этот фантастический комплекс входит и оперный театр, и кинотеатр, и планетарий, и Музей Науки.
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Я из-за своего неизбывного цейтнота успела зайти только в Океанографический парк, который здесь называется L'Oceanogràfic .
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Поверьте, я регулярно бываю в аквариумах и океанариумах по всему миру, но ничего подобного никогда не видала. И дело не только в том, что это крупнейшее из подобных сооружений в Европе (там содержится 45 тысяч особей разной живности пятисот видов).
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Океанариум поделен на 10 климатических зон, где весьма комфортно чувствуют себя самые разные животные, птицы, рыбы. Венец всего этого архитектурного творения – аквариум-труба.
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Передвигаясь внутри этой трубы, ты чувствуешь себя прямо посреди подводного царства! Входной билет в Океанариум для взрослых стоит 27.90 евро, но на такое чудо их потратить не жалко.
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И ведь даже таким грандиозным сооружением как Океанографический парк не исчерпываются в Валенисии радости для любителей животных. Можно еще пойти и в Биопарк .
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Он находится не в центре города, но туда легко добраться на городских автобусах и на метро. Цена входного билета в Биопарк 23.80 евро, для детей до 4-х лет бесплатно, для молодёжи до 25 лет, пенсионеров и инвалидов скидка 15%. Биопарк создан в концепции «погружение в среду». Животные там живут в естественных условиях, но не могут создавать угрозы для человека.
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если вы отдыхаете с детьми, в Биопарк надо поехать обязательно. Кого там только нет! Слоны, обезьяны, сурикаты, розовые фламинго…
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Класс площадью 10 гектаров на свежем воздухе» - так сами создатели Биопарка формулируют его главную задачу. Там можно довольно близко познакомиться с 250 видами животных и птиц. Я вот с огромным интересом наблюдала за укладом в львином семействе.
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говоря о Валенсии, никак нельзя не упомянуть о еде. Она здесь потрясающая, как и вообще в Испании. Однако, даже знаменитую паэлью в Валенсии готовят по-своему. Я это узнала в ресторанчике CASA CARMELA ..
Фотографии в альбоме «Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там готовят паэлью не только по специальным валенсийским рецептам, но и на открытом огне! Все подробности об этом ресторане и валенсийской паэлье вы найдёте здесь .
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну а вечерами валенсийцы часто ходят перекусить … на ярмарку. К примеру, такую как PROAVA, развёрнутую в старом русле реки неподалёку от Цветочного моста - Puente de las Flores . Он действительно покрыт цветами!
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На ярмарке можно продегустировать местные вина и продукты, вкусно поужинать с друзьями и прикупить самое вкусное домой.
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Этот мартовский ветер, — в морские глубины
устремившийся, — из закоулков; на клумбах
великаны тюльпаны; и взлет голубиный,
словно радуги вспышка; и огненным клубом
появляется солнце из огненной тени,
чтобы свет расплескать по земле валенсийской…
Молока, серебра и лазури кипенье,
и белеющий парус — на море латинском!
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Разве можно лучше рассказать о Валенсии, чем это сделал Антонио Мачадо (перевод Н. Горской)? Отпуск в Валенсии не может быть просто отпуском. Он будет открытием. Теперь я это точно знаю!
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
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