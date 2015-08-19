ЮАР. Тшване. Претория – город, где ничто не забыто.

После новых подробностей о недавних путешествиях в Македонию и Испанию возвращаюсь к впечатлениям от поездки в ЮАР. Хочется рассказать о Претории – городе, любопытном во многих отношениях. Он интересен и историей, и архитектурой. Но, пожалуй, более всего порадовал меня тем, что, несмотря на пережитые войны и революции, сумел сохранить уважением к своей истории и её памятникам, не дав победителям разрушать память о побежденных. Это ведь, согласитесь, дорогого стоит…
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я уже упоминала в этом блоге, что Претория находится совсем рядом в Йоханнесбургом, где есть международный аэропорт. Так что, если вы найдете силы и средства для посещения Южной Африки, попасть в Преторию будет несложно. К счастью для тех, чей заработок в рублях, южноафриканский ранд сейчас тоже активно падает относительно мировых валют (мои знакомые южноафриканцы постоянно сетуют на это в Фейбуке). А это значит, что «внутренние» цены в ЮАР для россиян остаются достаточно привлекательными, чего, увы, не скажешь об авиабилетах, цены на которые из-за падения рубля постоянно растут.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если же говорить о Претории, то административная столица ЮАР в мае вовсе не показалась мне «дорогим» городом. Вообще в ЮАР нет такой пропасти в ценах между главными городами и провинцией, как у нас.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что же касается туристической привлекательности Претории, то в ней вовсе не приходится сомневаться. В городе около 40 музеев, из которых я успела посетить 4, хотя была в Претории всего полдня. Стоит поблагодарить нашего гида Mnqobi Mahlangu из компании UBN tours , который сумел оптимально распределить время экскурсии по городу.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Все музеи, где я побывала, связаны с историей Претории и ЮАР. Вот почему с неё и начну.
Известно, что в XVII-XVIII веках территория, где сейчас располагается Претория, была заселена африканским народом ндебеле. Это и ныне один из наиболее крупных народов в ЮАР, а его язык - один из государственных в этой стране. У ндебеле, кстати, есть замечательная традиция ярко расписывать свои дома. Я побывала в их деревне и подробно рассказала об этом.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В начале XIX века народ ндебеле в районе реки Апис, где ныне находится Претория, потеснили зулусы, а в середине XIX века сюда устремились буры – потомки голландских переселенцев. Им очень хотелось закрепиться на этой территории, и у них это получилось. Прогнав зулусов, они в 1855 году основали здесь город под названием Претория Филадельфия. Своим первым именем город обязан тогдашнему лидеру буров, называвших себя «фоортреккерами», то есть первопроходцами, Мартинусу Преториусу. Он назвал город в честь своего отца Андриса Преториуса – человека, который прославился многочисленными победами над зулусами и считался у буров национальным героем. В 1860 году Претория потеряла вторую часть своего названия и стала столицей бурской Южно-африканской республики.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В конце XIX века Претория прошла через две англо-бурских войны. В первой победили буры, во второй – английские колонисты. После этого Претория превратилась в столицу британского доминиона и оставалась ею вплоть до 1961 года. И в это время, и после выхода страны из Британского Содружества, в стране велась политика апартеида, то есть сегрегации по расовому признаку. Черное население не имело права участвовать в выборах, было лишено свободы передвижения, медицинского обслуживания и многого другого. Долгие годы темнокожие революционеры боролись за равноправие, сидели в тюрьмах и погибали. В 1994 году режим апартеида пал, и ЮАР получила первого чёрного Президента – Нельсона Манделу, много лет перед этим проведшего в тюремных застенках.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что и говорить, тяжелая и кровавая история у этой страны. Но самое поразительное, что и сегодня в Претории можно увидеть массу ярких монументов, воздвигнутых тут когда-то бывшими победителями, и, к счастью, не сокрушенных теми, кто позже этих триумфаторов низвергал. Вспоминая многострадальную историю памятников в России, этому можно только позавидовать.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К таким знаковым монументам, безусловно, относится Форт Клапперкоп. Это одно из фортификационных сооружений, возведенных по указу правительства бурской Южно-Африканской республики в самом начале 1898 года. Планировалось построить 8 таких фортов, но денег хватило только на четыре.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Дело было как раз между первой и второй англо-бурскими войнами. В первой победили буры. Они понимали, что англичане не уймутся, а поэтому решили построить крепости с толстыми стенами, с башен на которых можно вести артиллерийский огонь во все стороны. Рвы и обилие колючей проволоки должны были предотвратить проникновение пехоты. Форт оснастили самыми современными, по тем временам, средствами связи, включая телеграф и телефон. Туда был проведен водопровод и электричество (оно вырабатывалось с помощью парафинового двигателя).
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, все эти достижения науки и техники не позволили бурам победить во второй англо-бурской войне. Они проиграли и уступили власть в стране англичанам. И что же? Да ничего страшного! В том смысле, что с бурскими фортами ничего страшного не произошло. Их никто не разорил. Там до сих пор можно прочитать надписи на языке африкаанс над входом в каждое помещение. А на языке африкаанс говорили как раз побежденные буры!
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я его очень хорошо понимаю, поскольку знаю голландский язык, а буры-то и были потомками голландских переселенцев. Кстати, бур (boer) по-голландски означает «крестьянин», то есть переселенцев называли деревенщиной!
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Позже Форт Клапперкоп превратили в военный музей. В 1979 году там открыли Военный мемориал. Он включает и статую солдата, держащего винтовку R1, в память всех бойцов Южно-Африканских Сил обороны, которые потеряли свои жизни на службе родине.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Как вы понимаете все это происходило в разгар эпохи апартеида, и вооруженные силы в то время стояли на службе у этого режима.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но после его падения в 90-х годах, и форт, и военный музей, и статуя солдата продолжают оставаться на своем месте и на радость туристам. Вот оно – истинное уважение к своей истории!
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
То же самое можно сказать и о Монументе Фоортреккерам (первопроходцам). Здание было спроектировано архитектором Герардом Мурдайком в конце 1949 года в память о мужестве и целеустремлённости первопроходцев-африканеров (так тоже называют буров), которые совершили Великой Trek (то есть поход) на север из контролируемой англичанами Капской колонии в период между 1835 и 1854 годами. Поверьте, это поистине грандиозное сооружение высотой 40 метров! Особенно впечатляет Зал Героев с длинной чередой мраморных фризов на стенах, отображающих все перипетии того самого Великого Похода.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Отмечу, что на север из Капской провинции буры двинулись потому, что Капскую колонию, где они тогда жили, контролировали англичане. Буров достал и их язык, и их уклад, подкрепленный довольно либеральными законами, касающимися отношения к черным рабам, и то, что английским фермерам принадлежали там лучшие земли. Потомки голландских переселенцев стремились обрести новые плодородные земли и новых невольников, которые бы вкалывали на них с утра до ночи.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Они тронулись в путь в повозках, запряженных волами, с жёнами, детьми и изрядным количеством стрелкового оружия. По пути они постоянно вступали в бой с зулусами, которые, конечно же не хотели уступать белым захватчикам свои территории.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Обе стороны действовали весьма вероломно, пытаясь застать врага врасплох. Во время Великого Похода погибли десятки первопроходцев и тысячи африканцев. Вся эта история в пугающих подробностях отражена на фризах.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Конечно же, монумент был открыт в эпоху апартеида. Но ведь он стоит и по сей день! Хотя с 90-х годов верховная власть в стране принадлежит потомкам тех, кого фоортреккеры во время своих походов безжалостно вырезали. Монумент Первопроходцам ежегодно посещает 200 тысяч туристов. Входной билет для взрослого стоит 50 рэндов (менее 4-х долларов). Вот и считайте, сколько денег ежегодно вливается в экономику страны. Памятники истории – это учебное пособие для своих и притягательные достопримечательности для приезжих. Они вносят важный вклад как в образование, так и в экономику. Видимо, именно такой взгляд на историю помогает многим поколениям жителей ЮАР не разрушать, а созидать.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Продолжить экскурсию по Претории можно в музее Пауля Крюгера. Само это здание по своему обустройству было совершенно особенным для своего времени, а его хозяин – не кто иной, как последний президент бурской республики Трансвааль – слыл тоже весьма интересным человеком. О его музее я уже подробно рассказала здесь.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но факт остается фактом – музей, посвященный политическому деятелю, который еще ребёнком вместе с отцом участвовал в Великом Треке, в 17 лет сам пошёл в армию, прослужил там более 30 лет, дослужившись до генеральского чина, то есть активно участвовал в операциях против чёрного населения, и сейчас занимает важное место на туристической карте Претории.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Да что там музей! Памятник Паулю Крюгеру красуется на главной площади города Church Square (Церковная площадь). Когда я летом ходила по этой площади, там проводились ремонтные работы, всё было перекопано, так что памятник я смогла снять только издалека. Но ему там явно ничто не угрожает.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Площадь получила название от глинобитной церкви, которой здесь уже давно больше нет. Но есть немало других достопримечательностей. Весело смотрятся домики, построенные в традициях голландской архитектуры. Выделяется муниципальный театр и два крупных банка – первый национальный и старый нидерландский.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На центральной площади стоит и здание Верховного Суда - Дворец Правосудия, построенный в 1898 году по проекту голландского архитектора (что сразу заметно) Сутзе Вьерда. Главную известность и зданию, и Суду принёс Процесс Века (ХХ-го, конечно же) – в 1964 году здесь приговорили к пожизненному заключению человека, которому через 30 лет было суждено стать Президентом ЮАР – Нельсона Манделлу.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В своем заключительном слове знаменитый борец с режимом апартеида произнёс слова, которые стали его политическим манифестом: "На протяжении своей жизни я полностью посвятил себя борьбе за африканское население. Я боролся как против господства белых, так и против господства чернокожих. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому я стремлюсь. Но если будет необходимо, то ради этого идеала я готов умереть."
Мне как журналисту удалось не только войти в здание Верховного Суда, но и посмотреть тот самый зал, где шел процесс над Манделой и где он произнёс эти самые слова.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще я заглянула в ту камеру предварительного заключения, где в то время содержали самого знаменитого заключённого Южной Африки. Для этого надо спуститься на 14 ступенек вниз. Там небольшой коридор. Одна из дверей ведёт в абсолютно тёмную камеру размером 5х7 метров. Если внутри посветить фонариком, увидишь многочисленные надписи-графитти, которые оставили здесь многие поколения африканских революционеров. Именно здесь дожидался приговора и будущий первый чёрный президент ЮАР.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Свою клятву во время инаугурации Нельсон Мандела произнес 10 мая 1994 года у Здания Союза (Union Building).
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Здание было построено в 1910 году по проекту архитектора Герберта Бейкера. Здесь работает Президент и правительство страны. У Юнион Билдинг два симметричных крыла с башенками высотой 55 метров. Эта подчеркнутая симметрия символизирует равноправие англичан и буров и их государственных языков – английского и африкаанс.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот ныне в ЮАР аж 11 государственных языков! Это африкаанс, английский, ндебеле, коса, зулу, педи, суто, тсвана, свази, венда, тсонга. Самым распространённым среди населения считается язык зулу, язык потомков буров – африкаанс – на третьем месте, а английский по популярности плетётся в само конце. При этом обязательных языков, как мне сказали местные жители, всего два – английский и любой другой из одиннадцати на выбор…
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вокруг Здания Союза всегда много туристов. Предприимчивые местные торговцы продают там традиционные африканские сувениры. Они чем-то напомнили мне тех, кто торговал сувенирами на Арбате в 90-х.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Явные перекупщики, жаждущие лёгкой наживы. Как только достаешь фотоаппарат, начинают махать руками. За всё хотят срубить денег. Именно поэтому покупать сувениры надо не у них, а у тех, кто их создает. Лучше всего съездить в традиционные деревни.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вокруг Здания Союза много парков. Если спуститься по длинной череде ступенек вниз, то среди газонов и цветов вы увидите огромную (высотой 9 м) статую Нельсона Манделы.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Повидав немало памятников вождям и у нас, и в других странах мира, я была приятно удивлена. Бронзовый Мандела предстает совсем не как герой. Он с радушной улыбкой раскрывает объятия. Кажется, он встречает и готов обнять лично вас.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, в ЮАР считают, что он открывает объятия, прежде всего, всем жителям своей страны. Статуя поставлена так, что как бы находится точно посередине между двумя башнями Здания Союза. Это представляется символичным. Первый черный президент создает некую точку равновесия между англичанами, бурами и черными африканцами. То самое равновесие, которого стране с её кровавой историей долго не хватало…
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, раньше на месте статуи Манделы стоял памятник бывшему премьер-министру ЮАР Джеймсу Херцогу. Но памятник Херцогу не снесли, а лишь перенесли и поставили неподалёку. Я бы сказала, он «слегка подвинулся», чтобы уступить самое почетное место лауреату Нобелевской премии мира.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пожалуй, реально потесниться в административной столице ЮАР пришлось только названию города. В 2005 году Южно-Африканский Совет по географическим названиям выступил с предложением переименовать Преторию в Тшване. Так на языке зулу называется река, на которой когда-то был построен город и которую англичане именуют Апис.
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По поводу изменения названия велись ожесточённые словесные баталии. В итоге, насколько я поняла, Тшване – это теперь муниципальный округ бывшей Претории, а самая старая часть города сохранила прежнее название. Как человек, родившийся в Ленинграде, который уже был Петроградом, а потом вновь стал Санкт-Петербургом (надолго ли?), я снимаю перед мудрыми южно-африканцами шляпу….
«South Africa. Pretoria.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 2
P.S. На последней фото почти, как Мандела