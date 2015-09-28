Италия. Чезенатико – морская романтика Эмилии-Романьи.

Осенней порой на меня обычно накатывает грусть. Хочется расправить крылья и полететь навстречу вечному лету и морской романтике. Если и вы испытываете схожие чувства, то с удовольствием укажу на не столь уж далёкий от нас курортный городок, который подарит и ощущение морских странствий, и радость морских купаний, и симпатичные городские пейзажи, и вкус морских глубин. Именно таким показался мне Чезенатико, уютный и не слишком запруженный туристами уголок Эмилии-Романьи. А потому приглашаю вас на ознакомительную фотопрогулку!
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, прежде хочу повиниться. В последнее время я стала реже писать в этом блоге. Тому есть несколько причин, но главная состоит в том, что пришлось активно заняться творчеством на портале finparty.ru . Там я сейчас веду колонку «Идеи для путешествий» и делаю обзоры блогов зарубежных капитанов большого бизнеса. Но и этот блог я обязательно продолжу вести. Правда, писать пока буду реже. Надеюсь, мои верные читатели меня поймут и не оставят мой блог своим вниманием.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
А теперь обещанная фотопрогулка по Чезенатико. Я сама побывала в этом городке в первый и пока единственный раз прошлым летом. Собственно, заехать туда после посещения Пармы и Реджио-Эмилии меня уговорила моя приятельница, которая любому отдыху предпочитает морские прогулки под парусом. Лично я этой её страсти не разделяю, но услышала от неё о Чезенатико и подумала: а почему бы и с ним не познакомиться?
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Когда мы на автомобиле въехали в этот городок, я поначалу решила, что навигатор нас подвёл и привёз в Венецию. И правда, Чезенатико в Италии часто сравнивают с Венецией, благодаря его живописнейшему каналу. Глядя на него и на стоящие там парусники, я испытывала ощущение, будто нахожусь среди картин итальянских художников-маринистов!
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, на этом месте было поселение и в римские времена, но официальным годом рождение города считают 1302 год. Тогда здесь построили порт и крепость для защиты соседнего (крупного по тем временам) города Чезена. Поначалу соседние города Римини и Равенна не оценили важность этого строительства, но после нескольких успешно отражённых вражеских атак она стала очевидна всем. И в 1320 году Папа Иоанн XXII официально признал новое укрепление городом.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
До 1379 года порт Чезенатико находился под непосредственным управлением Папы, а потом попал под власть династии Малатеста. В первой половине XV века местный правитель и военноначальник Доменико Малатеста, известный как Малатеста Новелло, заметно изменил конструкцию порта, сделав его менее уязвимым для морской стихии. Позже порт стал важным перевалочным пунктом для отправки в другие страны соли с соляных копей соседней Червии и фосфора с местных фосфорных рудников. Это приносило ему немалые деньги.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, самая яркая страница истории Чезенатико связана с Леонардо да Винчи. Тот был, как известно, всесторонне одарённым человеком и прославился не только как художник, скульптор, архитектор, но и как медик, историк, изобретатель, инженер. В начале XVI века Чезаре Борджиа, который тогда правил Чезенатико, специально пригласил его в Чезенатико, чтобы он спроектировал канал. По этому каналу легко можно было послать подкрепление в Чезена, если тому вдруг угрожала бы опасность. И канал Леонардо не раз исполнял отведённую ему роль.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Особенно известен случай, когда в 1849 году Джузеппе Гарибальди в сопровождении 200 своих людей именно по этому каналу поплыл на двухмачтовых рыбацких парусных барках под названием "bragozzi" спасать Венецию.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Интересно, что и сейчас такие брагоцци, а также трабаколло (двухмачтовые барки с люгерными парусами) и другие традиционные суда украшают канал Чезенатико. Я фотографировала их на закате - как раз, когда вышла из здешнего Морского музея. Некоторые из этих лодок – часть экспозиции музея, другие принадлежат семьям местных рыбаков.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Барки «на плаву» - это внешняя экспозиция музея. Внутри же посетителям легче рассмотреть их поближе, узнать историю самых знаменитых, выяснить, как и из каких материалов они создавались.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
На корабли с алыми парусами в музее можно не только смотреть.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вам никто не помешает их сфотографировать и потрогать руками! Вот почему сюда так стремятся дети.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вечером в городке, который славится своими рыбными ресторанами, вас удивят не одними лишь рыбными блюдами. Мне в Ristorante Maré принесли нежнейший тирамису с фисташками и вишнями. Кондитер "упаковал" десерт в стеклянную банку, которая как приоткрытая книга лежала на черной доске. Сладкая метафора?...
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается гастрономии, то Чезенатико известен, главным образом своими рыбными ресторанчиками и блюдами с морепродуктами. Немало их и в меню ресторана при 5* отеле, носящего, как и всё лучшее в этом городе, имя Леонардо да Винчи.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Шикарный отель с большим пляжем на первой линии был открыт 2 года назад и стал частью 5* гостиничной сети итальянского магната Тонино Батани. Сам он никогда не скрывал, что особым успехом его отели всегда пользовались у россиян, которых относил и к самым щедрым постояльцам.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Боюсь, этим летом в прекрасном Grand Hotel Leonardo da Vinci, равно как и в других отелях сети, россиян куда меньше, чем прежде. Как говорится, богатые тоже плачут. И это касается как россиян, так и итальянцев.
Для тех, кто не готов сегодня останавливаться в самом фешенебельном отеле города, здесь немало более скромных гостиниц, комнат и апартаментов.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, в качестве курорта городок Чезенатико впервые стал себя позиционировать в 1865 году. А в 1878 году на здешних пляжах построили первые павильоны-раздевалки. В начале ХХ века Чезенатико получил настоящую курортную инфраструктуру, которая была удачно вписана в его традиционную архитектуру.
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Добраться до Чезенатико можно на поезде из Равенны или Римини. До Римини из Москвы летают VIM Airlines и Transaero, правда, дальнейшие планы последней авиакомпании сейчас трудно предсказуемы.
Что же касается романтики путешествий в наше нелёгкое время, то хочется вспомнить слова Леонардо да Винчи: «Любое препятствие преодолевается настойчивостью.» Так будем же настойчивы!
«Cesenatico, Italy», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 6
Здесь в блогах работает только 4 первых смайлика. (Грустный я сама "нарисовала". )
А меня туда привезли из Villafranca прямо на пляж и так мы там весь день и пробыли. Теперь хоть город посмотрела. Там, кажется, ещё какой-то парк аттракцинов на побережье есть? Там я колесо обозрения по дороге видела или не там?
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<br />Здесь в блогах работает только 4 первых смайлика. (Грустный я сама "нарисовала". )
Оля, я сама в Чезенатико меньше суток была, так что для парка аттракционов не дошла. Была настолько очарована каналом, кораблями, Морским музеем, что дальше уже не пошла... А смайлики и у меня теперь не действуют. Печалька...
Значит, у всех не действуют. Но было, что и первые 4 не работали. Может, когда-нибудь и остальные починят ...
Эх, будем надеяться...