Франция. Ним – древний Рим Лангедока.

Что может поднять настроение, когда надвигаются холода, соседи достают беспрестанным ремонтом, а продуктовые магазины не балуют изысканными вкусами? Конечно же, путешествие. Пусть краткое, но вкусное, яркое и запоминающееся. Ждёшь хоть небольшого роста рубля, ловишь распродажу авиабилетов, отыскиваешь спецпредложение на хороший отель или квартиру, и как говорят французы, voila – привет соседям! В общем, каюсь: слегка потешила душу на юге Франции – в Лангедоке, что и вам очень советую!
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Так получилось, что на юге Франции бывала не раз. Лазурный берег, жемчужины региона Рона-Альпы и, в какой-то мере Прованс были многократно мною сняты и подробно описаны. Но вот Лангедок почему-то до сих пор оставался вне моих маршрутов. Да и не только моих! О нём и другие туристы, по статистике, куда меньше знают и куда реже туда заезжают. В общем, пора было всерьёз взяться за белые пятна на карте моих путешествий.
«France. Languedoc.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Лангедок стоит выбрать, конечно, и по экономическим соображениям. Климат там приблизительно такой же как на Лазурном берегу или в Провансе, а цены на всё - приятно ниже. Добраться туда проще всего на самолёте до Монпелье (это столица региона) с пересадкой в Париже, либо лететь можно до Парижа, а оттуда ехать на поезде. Кстати, если, в силу нехватки времени или денег, ваше путешествие будет кратким (скажем, на уикэнд), то на поезде можно и не трястись до Монпелье, а выйти на полчаса раньше – в Ниме.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уверена, проведя пару дней в Ниме, вы не будете поминать меня недобрым словом. Этот город быстро завоюет ваше сердце, как он завоевал моё. Почему? Да потому что он полон потрясающих исторических декораций, которые, к счастью, прекрасно сохранились до наших дней, там масса интересных мест и изысканная гастрономия!
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Начну с главного – римской истории. Она здесь абсолютно зрима. Не зря Ним – называют французским Римом. А по-русски названия этих городов даже созвучны, правда?
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Считается, что Ниму более 2-х тысяч лет. И он не устаёт удивлять! Тут потрясающий Колизей, который называют Ареной. Во времена римлян там проходили кровавые бои гладиаторов. В VI веке, когда римляне уже были изгнаны варварами, аркады этого амфитеатра усердно укрепили кирпичами. Это позволило превратить его в крепость, где местные жители могли укрыться от вражеских атак. В средние века Арена приглянулась Виконтам Нима. А в XV веке в её стенах стали строить частные дома, лавки, мастерские. Только в XIX веке Нимский Колизей очистили от «спонтанной застройки» и тщательно отреставрировали.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне древняя Арена сочетает в себе несколько функций. Во-первых, это музей, где можно взять аудиогид на русском языке и на пару часов погрузиться в атмосферу гладиаторских боёв, а ещё бродить вдоль трибун и нарезать круги по лестницам и коридорам, не пропустив, при этом, маленькие экспозиции и сувенирную лавку. Во-вторых, если забраться повыше, то у вас будет шанс сделать фотографии с видом на город. Ну и, наконец, сегодня вновь это – место зрелищ. На Арене Нима часто устраивают концерты, спортивные мероприятия, да к тому же еще – и бои быков!
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не зря перед ней стоит бронзовая статуя матадора, который был ранен разъярённым быком в конце 80-х годов прошлого века. Кстати, быков на Арене Нима не убивают. Этим французская коррида принципиально отличается от испанской.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Еще одна грандиозная римская достопримечательность Нима – Квадратный дом (Maison Carree). Это не что иное как римский храм, который по удивительному стечению обстоятельств прекрасно сохранился до наших дней с … I века нашей эры!
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Других столь хорошо сохранившихся в Европе просто нет. На самом деле, дом имеет форму не квадрата, а прямоугольника. Но, говорят, в старофранцузском языке любой прямоугольник назывался квадратом (видимо, французы в старину не очень дружили с геометрией!). Так или иначе, своим названием римский храм обзавёлся в XVI веке.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чего только он не видел на своём веку! С IV века он стал церковью, поэтому и не был разрушен. Позже французские революционеры церкви как раз и разрушали без особых колебаний, но здание Квадратного Дома они облюбовали для конюшни. И только в 1823 году здесь решили, наконец, открыть Национальный музей с экспозицией древнеримского искусства. В общем, успели вовремя отнять его у лошадок…
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, совсем рядом с Квадратным домом стоит вполне современное здание с тонюсенькими колоннами. Это современный двойник шедевра древнеримской архитектуры – Квадрат искусств (Carre d’Art). Перед британским архитектором Норманом Фостером стояла нелёгкая задача. Надо было построить что-то напротив Квадратного дома взамен здания театра, который, как нам сказала гид, просто ни с того, ни с сего рухнул. К счастью, под его руинами никто не погиб, но свято место вдруг оказалось пусто. И Норман Фостер заполнил этот «пробел», создав в 1993 году современную версию квадратного дома. Оценивать это творение можно по-разному. Я, честно говоря, не в восторге. Рука как-то даже не поднялась его сфотографировать. Да и на осмотр размещенной в Carre d’Art экспозиции современного искусства у меня не было времени.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Зато я с удовольствием пообедала на его крыше в ресторанчике, который так и называется «Ciel de Nimes» («Небо Нима»). С этого неба, за бокалом местного вина и, к примеру, тарелкой тальятелли с копченой рыбой и морскими гребешками...
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
... можно спокойно рассмотреть и Квадратный дом, и площадь, где раньше располагался Форум, и узкие улочки города, и, главное, сделать и отправить достойное фото в инстаграм , ведь в ресторане вполне приличный wifi.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Еще одно чудо Нима – Сад фонтанов. У него полная загадок история. Известно, что сад был разбит при Людовике XV в XVIII веке.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Место для сада выбрали не случайно. Решили создать его вокруг древнего памятника, который почему-то принято называть Храмом Дианы. О об этом памятнике учёным удалось достаточно достоверно выяснить лишь то, что построен он в I веке до нашей эры. Но вот то, что это храм – лишь предположение. Некоторые считают его императорским святилищем, другие полагают, что здесь у римлян вообще была библиотека, а то и даже – термы, ведь он располагался у источника.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас Храм Дианы огорожен, его можно посмотреть лишь снаружи. Зато все остальные участки сада, по-моему, открыты для посещения.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Можно полюбоваться на прекрасный пруд, вазы и скульптуры из мрамора и ландского известняка, фонтаны, подышать целебным ароматом сосен, кипарисов и лавров, а потом по лестницам подняться вверх к Большой Башне (Tour Magne).
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Башня была возведена еще римлянами. Поскольку её было видно издалека, она, как считается, являлась своеобразным знаком путникам, что рядом есть источник воды и Храм (либо какое-то другое значимое сооружение). Известно, что восьмиугольная башня когда-то была трёхъярусной. Но верхний ярус не сохранился до наших дней. Однако, и со второго (а он возвышается на 32м), говорят, открывается классный вид на Ним и окрестности.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я об этом могу судить лишь с со слов своих знакомых, поскольку моя спортивная подготовка еле выдержала лестницы Сада, а взбираться на Башню у меня уже не хватило сил.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Рядом с Садом французы солидного возраста увлечённо играют в петанк. Считается, что это провансальская игра, но в Лангедоке она явно тоже в чести. Почувствовав наш интерес, французы было и нас решили втянуть в игру, но мы позорно бежали. Мало того, что не умеем бросать шары, так и времени на осмотр Нима и так было уже совсем немного.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А Ним знаменит ведь не только римскими реликвиями и садами. Именно он подарил миру джинсы! Вернее, не сами джинсы, конечно, а джинсовую ткань. А она, по сути, не что иное как нимская саржа, которую местные ткачи красили специальной итальянской краской индиго синего цвета.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ткань из Нима начали экспортировать в Америку, а там её окрестили как «деним», то есть «из Нима». Ну а в XIX веке на деним положил глаз предприимчивый Леви Страус. Правда тогда её уже называли le bleu de Genes (синяя из Генуи), что в итоге стало произноситься американцами как blue jeans. Но о Генуе-то всё равно вспомнили после Нима!
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем еще способен поразить Ним? Без сомнения, своим гербом! Современному путешественнику он кажется очень странным, ведь представляет собою крокодила, прикованного цепью к пальме! Версий по этому поводу немало, но большинство уходит корнями в Древний Рим. В 31 году до нашей эры Акция Октавиан одержал славную победу у берегов Египта над флотом Антония и Клеопатры. Некоторые считают, что сам вид крокодила грел сердце нимским ветеранам боёв, поэтому «зверь» и задержался в городе. А ещё известно, что именно тогда в Ниме отчеканили монету, на которой как раз и был изображен прикованный к пальме крокодил. Вероятно, этот бедолага олицетворял завоёванный Египет. А в 1535 г. король Франциск I официально позволил горожанам изображать крокодила у пальмы на городском гербе.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас крокодилов можно встретить в Ниме повсюду. Их чучела, сделанные в XVIII веке, висят под потолком в здании местной Мэрии. Они красуются на шляпках бронзовых гвоздей, вбитых в мостовую. Ну а фонтан с крокодилом – одна из главных нимских достопримечательностей. Хотите вернуться в Ним? Обязательно дотроньтесь до носа крокодила, и ваше желание исполнится, - утверждают местные жители.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, совсем рядом с крокодильим фонтаном располагается кулинарная достопримечательность города – кондитерская Croquants Villaret . Она здесь одна из старейших и самых знаменитых.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В далёком 1775 году Клод Вилларе открыл здесь пекарню, где не только выпекали ароматный хлеб, но и делали пирожные со вкусом лимона и апельсина.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, наибольшей популярностью в этом заведении с годами стали пользоваться особые длинные и очень твёрдые печеньки со вкусом лимона и мёда. Говорят, их рецепт хранится в секрете вот уже 250 лет!
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне кондитерская принадлежит двум сёстрам. Одна из них управляет заведением, а другая печёт печенье по старинному рецепту.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот звёздный шеф-повар Жером Нутель не держится за старые секреты, а старается удивлять гурманов новыми вкусами. В своём новом бистро он умудряется сочетать простоту и изысканность.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Выбор блюд не велик, зато среди них всегда есть и мясные, и рыбные, причём каждое – гастрономическое чудо. Мне очень понравился «воздушный» суп с цветной капустой и миндалём.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Дивно приготовлена была и барабулька с овощами. Эти блюда входят в комплексные меню за 18 или 22 евро (без напитков).
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, при бистро есть еще и гостиница, очень комфортабельная. Цены за двухместный номер – от 140 евро. По нашим нынешним временам, это, конечно, не дёшево. Зато истинные гурманы почувствуют там себя точно очень комфортно.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, гурманам в Ниме, думаю, вообще понравится. Там есть, чем потешить душу. Впрочем, и не только в Ниме. В Лангедоке немало и других интересных мест. Но о них придётся рассказать уже в другой раз, хотя о некоторых можно уже сейчас прочитать здесь и здесь .
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
P.S. Благодарю объединение Sud de France за помощь в организации поездки.
Комментарии 4
https://sp.yimg.com/xj/th?id=OIP.Mebe8f085cd7eb2d9f5093b579f879aado0&pid=15.1&P=0&w=270&h=181
Марина, спасибо за пост! Когда увидела фото Колизея, то сначала даже не поняла причем тут Франция)) Очень красиво! +1 в список мест, обязательных к посещению)
Наталья, действительно очень рекомендую! Причём, посетить стоит не только Ним, но и ряд других местечек,о которых я пока просто не успела здесь написать. Но скоро должна выйти обзорная статья на finparty.ru . И в этом блоге я к Лангедоку еще обязательно вернусь.
А я только на поезде мимо проезжала. Меня бы там приютили в монастыре ...
Ольга, в монастырях я во время этой поездки, увы, совсем не была. Но Вы абсолютно правы, их тоже очень интересно там посетить, вне зависимости от того, надеешься ли ты на ночлег...