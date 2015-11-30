Тунис: туризм и Карфаген…

На фоне последних событий на юге Европы и севере Африки вы можете подумать, что я тут собралась сыпать вам соль на раны. Ничего подобного. Сама всего пару недель назад вернулась из Туниса. Не скрою, некоторое время раздумывала, ехать туда или нет. Но в итоге решилась. И, как мне кажется, кое в чем сумела разобраться на месте. Самое время поделиться впечатлениями…
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Уже после того, как потерпел крушение наш самолёт над Синаем, я получила приглашение принять участие в конференции «Туризм и медиа» в столице Туниса. На тунисскую землю моя нога до тех пор еще ни разу не ступала, и искушение было немалым. Однако, и опасения возникли весьма внушительные. Я знала, что в этой стране прогремело несколько взрывов, мишенью которых явно были туристы. Посоветовалась со знакомым востоковедом. По его словам, поездка на конференцию не сулила особых проблем. И я стала собирать вещи…
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Прямых перелётов в Тунис из Москвы в ноябре уже не наблюдалось, хотя летом, говорят, они были. Мы с коллегами вылетели «Турецкими авиалиниями», поскольку там были наиболее удобные пересадки. Впечатления противоречивые. Хорошее обслуживание. Вкусная еда, особенно у меня, потому как я на их сайте в своем личном кабинете заранее отметила, что предпочитаю меню с морепродуктами.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Любопытно другое. Когда летела в Тунис, прекрасно работали мониторы на спинках кресел, когда обратно – мониторы были выключены, а нам даже наушников не давали. Причем как до пересадки в Стамбуле, так и после. Долго гадала, почему. Создалось впечатление, что это как-то связано с безопасностью, хотя, возможно, я ошибаюсь. Когда собирались сесть в самолёт в Стамбуле, и одна из моих коллег протянула контролёру паспорт и билет, её отозвал в сторону турецкий полицейский. Мы дружно напряглись, поскольку коллега-фотограф без конца фотографировала в аэропорту. Оказалось, полицейский пришёл вернуть ей кредитку, которую она забыла на прилавке одного из магазинов duty free, причём абсолютно этого не заметила. Приятно!
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Конференция проводилась в столице страны, которая тоже называется Тунис. Местом её проведения выбрали отель в пригороде – Hotel Le Palace , где забронировали номера и всем участникам. Отель построен в 1996 году, в архитектуре нельзя не заметить мавританских мотивов.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
С момента строительства он, похоже, особенно не обновлялся. Располагается на берегу моря, но пляжа нет, зато есть красивые бассейны и внушительных размеров казино.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
А еще там удобных конференц-залов, поэтому там часто проходят всякие мероприятия. Стоимость просторного двухместного номера поздней осенью – от 127$. На входе, как и в большинстве других крупных отелей, которые мне довелось посетить, не просто охранники, но и система «просвечивания» багажа.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
К теме безопасности я еще вернусь, а для начала хочу рассказать о конференции. Это была уже 4-ая конференция, посвящённая взаимодействию туризма и сми, которую проводит Всемирная туристическая организация (UNWTO). В предыдущих я не участвовала, но от других участников (а всего их сейчас было около трёхсот из 24-х стран) слышала, что проводить их стараются в странах с большим туристическим потенциалом. Тунис в этот раз был специально выбран для того, чтобы развеять мифы, которые в последнее время сформировалось об этой стране как о нестабильной и ненадёжной.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
В частности, Генеральный секретарь Всемирной туристической организации Талеб Рифаи в своём вступительном слове подчеркнул, что «Тунис является примером для всего мира в том, как он укрепляет свою демократию. Это получило всемирное признание после недавнего присуждения Нобелевской премии мира Квартету партий, способствовавших Национальному Диалогу. Тунис также известен своим профессионализмом в сфере туризма, и уже давно стал лидером как в регионе, так и в мире. Мы полностью уверены в способности туристической отрасли Туниса преодолеть текущие проблемы и продолжить развитие».
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говоря о значении туризма в современной мировой экономике, Талеб Рифаи привёл такие цифры. Туризм - входит в 11 самых больших бизнесов мира и вносит это 10-ый по величине вклад в мировой ВВП. До сих пор туризм как сектор экономики в мире недооценен. А ведь 1, 7 миллиарда людей ежегодно покидают свои страны ради путешествий!!!
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Принявшая самое активное участие в конференции министр туризма и ремесел Туниса, Сальма Эллуми Рекик со своей стороны не скрывала, что надеется на то, что Тунис сумеет вернуть свои позиции на туристическом рынке. Для этого, по её словам, намечены четыре главные меры. 1) Вложение средств в реконструкцию и реставрацию объектов. 2) Диверсификация турпродуктов (развитие экологического, спортивного и некоторых других видов туризма.) 3)Совершенствование системы образования - институтов туризма и гостеприимства, кулинарных колледжей и т.д. 4) Развитие MICE-туризма.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Укрепление безопасности в Тунисе, похоже, подразумевается как нечто само собой разумеющееся. В последнее время страна столкнулась с целым рядом террористических атак и явно сделала из этого выводы. На главных улицах и автомагистралях стоят военные патрули. Во многих гостиницах, торговых центрах, музеях, которые я видела, строгий контроль на входе. Увы, это очень трудно снять, потому что патрули очень не любят, когда их фотографируют.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я уже наблюдала такое пару лет назад в Иордании. Говорят, это стало нормой жизни в Израиле (я сама там не была). Тунис вынужден идти по тому же пути, и, учитывая последние события, я не удивлюсь, если по нему очень скоро пойдут Европа и Россия. Некоторые, знаю, сейчас стали задумываться: а стоит ли вообще куда-то ездить? Но ведь на нашей с вами памяти немало случаев, когда взрывы настигли людей и дома. Путешествия не слишком влияют на опасности…
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уже на подъезде к знаменитому музею Бардо (в бывшем дворце Хафсидских султанов ныне богатейшее собрание римских мозаик) нашу машину остановили и дотошно исследуют специальным датчиком её дно. Это отнюдь не излишняя предосторожность. В марте этого года музей атаковали террористы. Есть предположение, что их целью было расположенное по-соседству здание Парламента.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Однако, туда они прорваться не смогли, а потому расстреляли стоявшие у музея туристические автобусы, а потом проникли в музей и захватили заложников. До сих пор в музее, если приглядеться, можно заменить следы того вторжения, гибельного как для людей, так и для древнего искусства. Но из происшествия были сделаны выводы. В музее провели ремонт и реставрацию и создали (по крайней мере, на мой взгляд) три линии безопасности: при въезде на территорию музея, проверка вещей у входа и дальше проверка одежды посетителей с помощью специальных детекторов.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Конечно, это не панацея. Так ведь, наверное, панацеи от терроризма и не существует. По крайней мере, пока. Но принятые меры изрядно усложняют задачу тем, кто стремится в музей не ради того, чтобы наслаждаться искусством.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, искусство римской мозаики, представленное в музее Бардо, вызывает истинный восторг. Невообразимая красота. Филигранная работа. Потрясающие сюжеты.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Еще в средние века здесь была летняя резиденция местных султанов. Со временем она становилась всё краше. В конце XIX века здесь решено было открыть музей. Ныне здесь хранится крупнейшая в мире коллекция римской мозаики. Только представьте себе: около 8 тысяч образцов!!!
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
И это не просто какие-то кусочки или небольшие панно. Мозаикой тончайшей работы покрыты полы, стены, потолки.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Какие яркие там разворачиваются картины, какие краски, какая символика!..
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
К примеру, вот эту сцену на охоте древнеримские мастера создали на рубеже III и IV века нашей эры!
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
А сколько времени и талантов стоило создание мозаик и других артефактов в таком зале можно только гадать…
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Этот зал называют Карфагенским. В нем собрано самое яркое из того, что найдено при расковках Карфагена.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Помните: «Карфаген должен быть разрушен»? Именно такими словами заканчивал все свои выступления в Сенате римский полководец и государственный деятель Катон Старший. Тогда эти слова воспринимались как символ борьбы со злом, терпеть которое не было уже никакой возможности. И тот Карфаген был-таки разрушен!
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А существовал он на территории нынешнего Туниса. И именно там можно увидеть следы карфагенской цивилизации. Сегодня и руины Карфагена охраняются действующей армией. Новая война цивилизаций? Можно и так сказать. И теперь видна решимость в борьбе с новой угрозой туризму и обществу. Именно в этом смысле Карфаген должен быть разрушен вновь!
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне линия фронта борьбы с варварством проходит в Тунисе по памятникам старины.
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К примеру, и по руинам древнего римского города Удна. Считается, что там когда-то жило не менее 50 тысяч человек, ведь амфитеатр в центре города был построен аж на 16 тысяч мест! (Это, кстати, далеко не единственный амфитеатр, которым можно полюбоваться в Тунисе).
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
В Удне амфитеатр сохранился лишь частично, в основном, его нижняя часть. Можно увидеть там и остатки римских домов.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, лишь полы и часть стен с колоннами. Давно нет крыши и у Капитолия. Зато некоторыми его колоннами можно любоваться до сих пор.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Именно с высоты Капитолия охраняют древнюю Удну и туристов, которые её посещают, тунисские военные, экипированные по всем правилам.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не знаю, сколько продолжается их вахта. Возможно, только в те часы, когда туристическим компаниям разрешено привозить туристов. Не исключено, что это одна из причин, по которой представители Министерства туризма Туниса предупреждали журналистов, что сейчас они не рекомендуют иностранным туристам путешествовать по их стране самостоятельно.
Туроператоры осведомлены о необходимых мерах предосторожности, а самостоятельный турист, привыкший идти и ехать, куда глаза глядят, рискует попасть в переделку.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Увы, но глядя на то, что сейчас происходит во Франции или Бельгии, я опасаюсь, как бы и там скоро не сузились возможности для самостоятельного туризма…
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Под охраной сейчас и многие прекрасные курорты Хаммомета (пишу «многие», потому что за 3 дня поездки по стране успела увидеть далеко не все). Из прошлых трагедий здесь тоже постарались сделать выводы и власти, и туристы. Туристов сейчас совсем немного. Правда, и пляжный сезон уже завершён.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
А отели чистят пляжи, проводят реконструкцию, делают более разнообразными свои услуги. Мы останавливались на одну ночь в 4* отеле Bel Azur Thalassa . В середине ноября там нежились в спа-центрах, в основном, немецкие пенсионеры.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Им там раздолье: недорого (сейчас от 4200 руб. за двухместный номер), удобные номера, масса разного рода массажей, диетический бар (как и вся система питания работающие по принципу all inclusive), бассейны с подогретой морской водой. Некоторые даже купались в море, вода в котором в это время была еще не холодной: +21С.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Персонал старается хоть как-то говорить по-русски, врач из спа-центра делает это очень хорошо. Жалуются, что очень скучают по нашим туристам, которых в последние 2 года стало заметно меньше.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Явно скучают и торговцы сувенирами. «Русские? Хорошо! Заходи! Скидка!», - кричат они прохожим, заслышав русскую речь…
Именно в дни проведения конференции «Туризм и СМИ» наши информационные агентства передали информацию о том, что после падения российского самолёта над Синаем, некоторые наши парламентарии предложили запретить полёты не только в Египет, но и в Тунис.
В интервью моей коллеге из портала «Интерфакс-Туризм» министр туризма Туниса Сальма Эллуми ответила, что «в Тунисе совершенно другая ситуация, чем в Египте. Здесь нет исламистов или баз Исламского государства. В стране принимается достаточно мер безопасности в отелях и аэропортах". Я, конечно, не специалист по системе безопасности, но, глядя на многочисленные проверки и патрули, у меня тоже создалось такое впечатление.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
И не только у меня, но и у коллег из разных стран, с которыми я успела пообщаться на конференции. Кстати, во время поездок и протокольных мероприятий некоторые из них просто поражали нас красивейшими национальными костюмами.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Звездой конференции стала участница из Мавритании, которая просто наповал сразила нас всех своими яркими нарядами.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Участники из Туниса и Ганы старались от нее не отставать. Я на их фоне чувствовала себя бедной и бледной русской Золушкой. Решила: если что, в следующий раз поеду в кокошнике!
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 2
Марина, рассказ получился очень интересным и насыщенным! Спасибо большое! Но даже по фотографиям видно, что туристов очень мало... И пугает, конечно, тренд на запреты самостоятельных путешествий. Будем надеяться, что очень скоро все встанет на круги своя.
Наталья, страна потрясающе интересная. Я за три дня увидела столько всего, а сколько там ещё!!! Но Вы правы, тренд печальный. На самом деле, в Тунисе самостоятельно путешествовать не запрещают, но предупреждают, что безопаснее делать это с помощью туркомпании или хотя бы с надежным гидом. И так не только в Тунисе. Увы, ныне есть опасности и в арабских странах, и в Африке, и в Европе...