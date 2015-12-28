Мои 8 стран 2015 года и чудо из чудес: Гарский мост.

Год у меня выдался непростой. И это ещё мягко сказано! Он оказался неимоверно трудным во многих отношениях. И тем приятнее было после подсчета своих путешествий сделать открытие: в этом году я, всем проблемам назло, сумела посетить и «описать» 8 стран, то есть ровно столько же, сколько и в 2014-ом! То есть, как выяснилось, я не спассовала перед трудностями и не снизила темпа!!! Хороший стимул на будущий год. Вот об этом – о прошлом и будущем – сейчас хочу поделиться своими «путевыми» раздумьями…
«Римини», автор mptop на Яндекс.Фотках
Заглянула в свой итоговый пост прошлого 2014 года. Тогда абсолютно всё у меня было под большим вопросом, но я искрила оптимизмом. Возможно, это меня и спасло! Оптимизм мой, только не смейтесь, во многим основывался на восточном гороскопе (в трудных обстоятельствах хватаешься и за соломинку). И гороскоп не подвёл! По крайней мере, в 2015-ом периодически можно было радоваться каким-то приятным новостям. Хотя бы тому, что курс рубля некоторое время повышался, и в какой-то период доллар у нас стоил даже меньше 50 рублей. Это, конечно, не 35 рублей, как раньше, но и не за 70, как сейчас. В общем, благодаря Овце (Козе) весной и в первые месяцы лета «дорогие россияне» не чувствовали себя совсем уж бедными родственниками во время заграничных путешествий.
«South Africa. Durban. INDABA.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается меня, то мне вообще очень повезло. Я смогла осуществить свою очень давнюю мечту и побывать в ЮАР. Это был уникальный, долгожданный шанс. Правда, чтобы воспользоваться им, надо было проявить определённое мужество и рискнуть, что совсем не в моём характере (поэтому и попала в разряд финансовых дилетантов ). Но я переступила через характер, рискнула и не пожалела об этом.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И не только увидела Дурбан и Преторию, поучаствовала в настоящем африканском сафари, спустилась в алмазную шахту и полетала на воздушном шаре, но и вынесла важнейший для себя урок: человек часто может куда больше, чем он привык думать. Теперь при принятии любого важного решения я этот урок стараюсь учитывать.
«South Africa. Gauteng. Tshwane.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что еще увидела впервые в этом году? Ту часть Италии, где не бывала прежде – полную красивейших дворцов и парков Мантую. Ту самую провинцию в Ломбардии, которая расцвела стараниями герцогов Гонзага.
«Italy.Mantua.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я приехала туда в первые дни марта, в самом начале весны – в пору, когда на деревьях еще нет листьев, но уже радуют тёплые лучики солнца, а воздухе разливается ни с чем не сравнимый аромат весенней надежды…
«Italy.Mantua.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Незабываемой получилась и другая весенняя поездка – на Коста Бланку. Много лет назад я уже проезжала Валенсию. Именно «проезжала», «пронеслась» по пути на юг Испании . Уже тогда купола этого города меня необыкновенно очаровали, и я поняла, что туда обязательно надо вернуться.
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Такая возможность выдалась только в этом году. Помимо Валенсии, удалось посмотреть Бенидорм и полный пальм и легенд Эльче.
«Spain.Elche.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё смогла побродить по заоблачному Гуадалесту, заповедному Кальпе и белому городку Альтее, увидеть еще несколько замечательных мест. Разве такое забудешь?
«Spain. Benidorm.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В мае я открыла для себя Южную Африку, а в июне – куда более близкую Македонию.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Древние монастыри и волшебное озеро Охрида, зримая история Битолы , современная архитектура пострадавшей от землетрясений столицы страны – Скопье…
«Macedonia.Skopje», автор mptop на Яндекс.Фотках
В этой стране каждый день по концентрации впечатлений и эмоций кажется равным неделе.
«Macedonia. Ohrid.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ведь на обратной дороге удалось заглянуть еще и в сербскую столицу – Белград http://turbina.ru/q/advice/78651/ .
«Сербия. Воеводина.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не менее интересной в плане путешествий выдалась и осень. Пришлось (именно так!) на 4 дня съездить на прекрасный мальдивский остров.
«Неразобранное в Maldives. Sun Aqua Vilu Reef», автор mptop на Яндекс.Фотках
Признаюсь, лететь «на край земли» на 4 дня, когда не успеваешь даже прийти в себя после перелётов, а уж тем более акклиматизироваться – это чистой воды авантюра. Но работа уже не раз в этом году толкала меня на некоторое безрассудство. В данном случае, за него пришлось расплачиваться, но я справилась!
«Maldives. Sun Aqua Vilu Reef», автор mptop на Яндекс.Фотках
А остров действительно был прекрасен, и до сих пор гладь океана и бархатный песок пляжа буквально стоят перед глазами как сладкий, но мимолетный сон.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё одно осеннее открытие – Тунис. О нём я тоже уже здесь писала, но далеко не обо всём, что увидела там за несколько дней. Так что к тёплому во всех отношениях Тунису на страницах этого блога еще обязательно вернусь.
«Tunisia1», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сегодня же хочу поподробнее рассказать о поездке во французский южный регион Лангедок-Руссильон. Там я тоже в этом году побывала впервые.
«France.Nimes.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В этом блоге уже подробно рассказала о Ниме, в других – о сказочных замках Лангедока и о маленьком городке Монтаньяке, по которому мне довелось прогуляться е его мэром.
«France. Languedoc.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас, думаю, самое время для самого яркого аккорда – рассказа об одной из самых ярких и самых популярных достопримечательностей Франции – Гарском мосте.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Возможно, кое-кто из вас и сам его видел. Тогда мои фотографии, надеюсь, настроят вас на приятные воспоминания. Ну а если посмотреть на эту диковину, признанную Всемирным наследием ЮНЕСКО, вам еще не довелось, обязательно занесите его в свой список мест, куда рано или поздно обязательно надо доехать. Это действительно нечто феерическое!!!
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Акведук Pont du Gard (тот самый Гарский мост), как считают археологи, был построен гад рекой Гордон приблизительно в 50 году нашей эры римскими рабами. Говорят, на самом мосту есть надпись, что мост построен благодаря полководцу Агриппе, зятю римского императора Августа. Но археологи считают, что в то время столь сложное сооружение просто нереально было построить.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Почему сложное? Это самый высокий из сохранившихся акведуков римской эпохи – его высота почти 50 м, а длина 360м. Возвели эту потрясающую махину всего-то за 5 лет! Можно себе представить, сколько рабов полегло от этой каторжной работы. Зато для самих римлян гигантский акведук был истинным источником жизни, ведь он снабдил водой и дал мощь Ниму. Вода текла из источника Юр, который находился неподалёку от города Юзеса, по «наклонной плоскости» и специальному каналу длиной 50 км до самого Нима.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Всемирным наследием считается не только мост, но и природный парк вокруг него. Этот заповедник занимает 165 гектаров.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Его основа – гариги (заросли кустарников). В этих местах растут каменные дубы и фисташковые деревья, там можно вдыхать аромат тимьяна и розмарина.
Местные пещеры знамениты популяцией летучих мышей. По этим местам здесь водят пешеходные экскурсии. С экскурсоводом можно залезть и на акведук и пройти по его верхнему желобу на высоте 48 метров.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самостоятельно это сделать не получится, потому что вход на мост только через дверь, на которой висит амбарный замок. Зато, если вам удастся забраться наверх, вам откроется замечательный вид на окружающий пейзаж.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
При акведуке есть еще целый музейный комплекс с выставочными павильонами и кинотеатром. Там масса римских артефактов, извлеченных во время раскопок, макеты, репродукции в натуральную величину, фильмы и т.д.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Экспозиция не только рассказывает о том, как возводился Гарский мост, но и реально способна удивить подробностями функционирования галло-романской городской цивилизации.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается строительства, то потрясает то, что мост был сложен из огромных каменных блоков весом около пяти тонн каждый без применения какого-либо цементирующего средства!!! Мост служил акведуком до IX века, потом стал сугубо транспортным сооружением, причём был им даже в ХХ веке. Только в конце ХХ столетия его превратили в музей.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается римских нравов, то я и раньше знала, что термы у римлян были еще и центрами деловой активности. Да, собственно, чему удивляться? И сейчас нередко обсуждение коммерческих проектов проходит в бане. Но римляне, оказывается, не довольствовались для ведения дел только термами. Деловые встречи было принято проводить еще и вот в таких мраморных туалетах , которые в прямом смысле можно было назвать «залами заседаний»!
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Осенью входной билет в музейный комплекс, включая парк, для одного взрослого стоил 12 евро, а на семью до 5 человек - 18 евро. Аудиогид можно было взять за 4 евро. Добраться до Гарского моста можно на автомобиле из Нима (23 км) либо из Авиньона (21 ким). Другой вариант – автобус B21 из Нима в сторону Пон-Сент-Эспри.
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
Хочется верить, что наступающий год подарит вам возможность увидеть не только Гарский мост, но и многие другие места, о которых я писала в 2015 году. А я в это действительно верю!!! Почему? Да всё по нему же, по Восточному гороскопу. А он, вместе с Огненной Обезьяной обещает нам отнюдь не скучный год с массой ярких (в хорошем смысле) событий.
«Spain.Valencia.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Нас ждёт год авантюр, интуитивных решений, активности и жизнелюбия. В плане финансов изворотливая обезьяна поможет выкрутиться тем, кто много работает и не склонен к транжирству. Ну и, наконец, Обезьяна, как весьма подвижное и любопытное животное, располагает к путешествиям. Вот так-то!!!В этой связи я от души поздравляю с Новым Годом моих постоянных и редких читателей и желаю всем интересного и увлекательного года!!! Давайте не терять оптимизма и, уверена, мы прорвёмся. Счастья вам!!!!
«France.Languedoc.Pont du Gard», автор mptop на Яндекс.Фотках
P.S. Лучшие фотографии стараюсь публиковать в инстаграме. Приглашаю взглянуть на них всех своих читателей-путешественников!!!
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