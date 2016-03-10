Два шага вперёд, один шаг назад.

Нет, это я не об экономике (как финансовый дилетант, я не рискую давать ей оценки), это я исключительно о себе. Увы, мне пришлось сделать шаг назад, за который я вынуждена извиниться перед своими читателями: я уже больше двух месяцев ничего не писала в этом блоге. Однако, в моём активе есть и два шага вперёд, о которых сегодня хочу вам поведать.
Я еще в прошлом году вынуждена снизить свою "блоготворческую" активность на banki.ru . В кризисные времена всем трудно, а финансовым дилетантам – особенно. Пришлось, наконец, произвести жесткую переоценку своих сил, средств и сделать оргвыводы.
Вывод (шаг) №1: надо больше времени уделять работе на солидные издания и сделать перерыв в блоготворчестве. Иначе просто не выжить.
Я так и поступила, сделав основной акцент на сотрудничестве с finparty.ru . Там я веду колонку «Идеи для путешествий» и еще пищу о знаменитых блогерах: миллиардерах и не только.
В этом блоге я в ближайшие месяцы точно не буду успевать писать оригинальных материалов о путешествиях, зато с удовольствием буду информировать вас о том, где я такие материалы пишу . Так вот, на finparty.ru я написала три подробных аналитических материала о том, как можно наиболее выгодно и интересно путешествовать в этом году по разным континентам: для начала по Европе, потом по Америке (Северной и Южной) и, наконец, по Азии и Африке. Буду очень рада, если какие-то из этих советов вам пригодятся. А еще очень советую прочесть совсем свежий материал об итальянке Кьяре Ферраньи, которая сумела «с нуля» сделать миллионы на своём фэшн-блоге.
Мне, финансовому дилетанту, до Кьяры очень и очень далеко. Однако, её пример вдохновил меня на то, что уже давно советовали мне сделать мои друзья и многие читатели: не распыляться на массу блогов, а создать свой собственный сайт о путешествиях и аккумулировать там постепенно все свои наработки и идеи. Вот такой и был мой вывод (шаг) №2. Я ЭТО СДЕЛАЛА!!!!!!!!!
Сайт с «говорящим» адресом marinatoptravel.com называется «Коллекция путешествий Марины Топтыгиной». Как и написано на его главной странице, он имеет вполне прикладные цели: «Если вы не слишком стеснены в средствах, покажу и порекомендую в разделах «лучшие путешествия», «маршруты лакомки» и «дай лапу, друг!» самое яркое, интересное, вкусное, живое и комфортное, что испытала сама. Если для путешествия мечты средств явно недостаточно, буду регулярно сообщать в разделе «новости туризма» об акциях, распродажах и разного рода конкурсах, проводимых авиакомпаниями, отелями или туристическими организациями разных стран. Участие в них даст вам шанс реализовать свою мечту за весьма скромную сумму, а то и бесплатно.»
Я уже начала исполнять данные обещания, и постепенно буду делать это все активнее и разнообразнее. Впервые на русском языке буду вести свою авторскую колонку (раньше делала это только на голландском). Колонка на сайте называется «Бренды и тренды», и речь в ней пойдет об улыбках и гримасах туриндустрии. Первый выпуск уже готов.
Буду очень рада, если вы, мои читатели и подписчики этого блога, станете читателями и подписчиками моего сайта. Буду изо всех сил стараться вас не разочаровать. И обязательно продолжу информировать о своих новостях в этом блоге. Пожелаем друг другу успеха и замечательных путешествий!!!
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