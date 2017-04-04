Популярные сообщения

3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь прогремел взрыв. Есть раненые, погибшие. Этот теракт потряс всех до глубины души. И в России и за рубежом звучат слова поддержки, люди скорбят по погибшим, сочувствуют горю.
Цель любого теракта – напугать, посеять панику, деморализовать. Но в этот раз получилось не так. Общая беда не разъединила людей. Наоборот, люди быстро собрались, включились, помогали друг другу. Автовладельцы бесплатно подвозили людей, попавших в трудную ситуацию. Петербуржцы приглашали переночевать к себе домой тех, кто не мог добраться до дома из-за проблем с транспортом. В школах сотрудники оставались до позднего времени с теми детьми, кого родители не смогли забрать вовремя. Люди объединились и бескорыстно приходили друг другу на помощь. Да, не обошлось без тех, кто попытался «нажиться» на ситуации. В социальных сетях мелькали сообщения, что некоторые таксисты задирают цены в несколько раз.
Читать далее