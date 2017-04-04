Вход
Профиль Блог Лента Активность
Антонина Самсонова 04.04.2017 16:15 tosha_khoroshaya
Беда, сплотившая людей.
3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь прогремел взрыв. Есть раненые, погибшие. Этот теракт потряс всех до глубины души. И в России и за рубежом звучат слова поддержки, люди скорбят по погибшим, сочувствуют горю. Цель любого теракта – напугать, посеять панику, деморализовать. Но в этот раз получилось не так. Общая беда не разъединила людей. Наоборот, люди быстро собрались, включились, помогали друг другу. Автовладельцы бесплатно подвозили людей, попавших в трудную ситуацию. Петербуржцы приглашали переночевать к себе домой тех, кто не мог добраться до дома из-за проблем с транспортом. В школах сотрудники оставались до позднего времени с теми детьми, кого родители не смогли забрать вовремя. Люди объединились и бескорыстно приходили друг другу на помощь. Да, не обошлось без тех, кто попытался «нажиться» на ситуации. В социальных сетях мелькали сообщения, что некоторые таксисты задирают цены в несколько раз. Читать далее
Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения