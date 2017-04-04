Беда, сплотившая людей.

3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь прогремел взрыв. Есть раненые, погибшие. Этот теракт потряс всех до глубины души. И в России и за рубежом звучат слова поддержки, люди скорбят по погибшим, сочувствуют горю.

Цель любого теракта – напугать, посеять панику, деморализовать. Но в этот раз получилось не так. Общая беда не разъединила людей. Наоборот, люди быстро собрались, включились, помогали друг другу. Автовладельцы бесплатно подвозили людей, попавших в трудную ситуацию. Петербуржцы приглашали переночевать к себе домой тех, кто не мог добраться до дома из-за проблем с транспортом. В школах сотрудники оставались до позднего времени с теми детьми, кого родители не смогли забрать вовремя. Люди объединились и бескорыстно приходили друг другу на помощь. Да, не обошлось без тех, кто попытался «нажиться» на ситуации. В социальных сетях мелькали сообщения, что некоторые таксисты задирают цены в несколько раз. Я даже не буду комментировать действия этих людей. В конце концов, им с этим жить. Радует, что таких «алчных» оказалось крайне мало.

Многие крупные компании также адекватно отреагировали на вызов, оперативно придя на помощь людям. В свою очередь, цифровые технологии позволили объединить людей, собрать воедино все предложения о помощи, дали возможность людям найти друг друга.

Вот какую хронологию приводит на своей страничке в Facebook Кермен Манджиева, PR-директор Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон»:

«У метрополитена оперативно работал телеграм-канал, шло оповещение по работе веток, актуальная информация

Фейсбук запустил функцию отметки "я в безопасности" через час после события, больше тысячи петербуржцев отметили, что находятся в безопасности

Сайт Фонтанки упал от перегруза и журналисты стали писать новости в аккаунтах Фонтанки в соцсетях, пока сайт не подняли

Мобильные операторы обнулили звонки на горячую линию МЧС через полтора часа, сначала МегаФон, потом и остальные, заодно распространив информацию о самих полезных номерах в своих группах в соцсетях

SMM-щики Таксовичкофф через два часа объявили в соцсетях о бесплатных поездках. Потом информация в СМИ

Через три часа ВК запустил хэштег #домой для попутчиков. Информация за полчаса облетела соцсети и СМИ

После этого АЗС Газпромнефть объявила о бесплатной заправке для волонтеров, кто везёт людей, опять же в соцсетях

За Газпромнефтью сеть ресторанов "Две палочки" объявила, что накормит волонтеров бесплатно во всех 23 ресторанах города до 3 ночи»

Вы знаете, когда читаешь всё это, становится не так страшно. Ты вдруг понимаешь, что несмотря на так называемое «цифровое одиночество», ты – не один. Ты можешь позвать на помощь. И помочь могут даже незнакомые тебе люди. Они помогают просто потому, что у них есть такая возможность. И подают отличный пример другим.

Такие ситуации – повод задуматься, возможность пересмотреть свою жизнь, быть готовым к любым вызовам.

Хочу поделиться с вами советами, которые я собрала для себя, своих родных и близких. Это простейшие, в общем-то, вещи. Но именно они могут спасти в критической ситуации.

- Будьте внимательны. В этих банальных, на первый взгляд, словах скрыт глубокий смысл. Смотрите по сторонам, не стесняйтесь сообщать о бесхозных предметах и людях, показавшихся Вам странными или опасными. Если чувствуете угрозу, напряжение, отойдите подальше или совсем выйдите из вагона. Лучше потерять несколько минут, дождавшись следующего поезда, чем попасть в опасную ситуацию.

- Не паникуйте. Ещё одна прописная истина. Если, не дай Бог, случилось несчастье, не теряйте самообладания. Остановитесь, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, постарайтесь трезво оценить ситуацию. Страх и паника – плохие союзники в сложной ситуации. Отложите их на потом.

- Всегда носите с собой минимальную аптечку. Поделюсь своим «набором», с которым я никогда не расстаюсь и пополняю по мере необходимости. В моей сумке всегда есть: стерильный бинт, салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором (это может быть спирт, хлоргексидин и т.д.), средство от аллергии (в таблетках), болеутоляющее, препарат от повышенного давления, небольшой отрезок верёвки, который в случае необходимости может стать жгутом. Если у Вас есть хронические заболевания, всегда нужно иметь с собой подходящий Вам препарат. Помните, что в экстренных ситуациях может произойти обострение.

- Заряженная «батарейка» с разными проводами. Так Вы можете обеспечить не только себя, но и помочь другим. А в экстренных ситуациях оставаться на связи очень важно.

- Сотовый телефон, а лучше два. Я всегда ношу с собой два телефона: один основной, смартфон с множеством функций и второй самый простой, который долго держит заряд. Сим-карты разных операторов. Это увеличит шансы выйти на связь в сложной ситуации.

- Запоминаем сами и учим детей и родителей: номер экстренных служб СО ВСЕХ ТЕЛЕФОНОВ (сотовых, городских, таксофонов) – 112. Звонок бесплатный. Работает даже при отрицательном балансе. Самое важное, что нужно успеть сказать – место происшествия и что случилось. Всегда начинайте разговор со своего местоположения. Все подробности – потом. Если не можете прозвониться, используйте резервные возможности. Это могут быть: смс на номер 112 (предназначен для людей с ограничениями по слуху и голосу), сервис доступен после регистрации. СМС с просьбой о помощи можно отправить друзьям и близким, чтобы они уже вызвали экстренные службы. Также, иногда интернет-трафик проходит лучше, чем SMS или голос. Используйте мессенджеры, приложения, социальные сети. Постарайтесь сообщить о проблеме любым из возможных способов.

- Помогайте другим, поддерживайте, успокаивайте. Говорите с пострадавшими. Делитесь тем, что у Вас есть: аптечка, вода, какие-то инструменты, которые могут потребоваться при оказании помощи.

Случается всякое. Наша жизнь полна опасностей. Но из любой сложной ситуации можно найти достойный выход.

Будьте всегда наготове, берегите себя, помогайте другим. И пусть с вами всё будет хорошо!