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Половинчатые решения

17.12.2011 02:54 7 1 275 просмотров
Добрый день всем посетителям портала и хорошего всем настроения. Рад всех приветствовать в своем блоге.
IT-офтальмолог это даже не профессия, а скорее призвание. Призвание открывать глаза на многие вещи таким же как я предпринимателям, которые с большим или меньшим успехом пытаются выстроить свой бизнес. После курса "терапии" взгляд становится пристальным всеобъемлющим и видит все до мельчайших деталей.
А когда все видно до мелочей, очень многое открывается. Открытия эти бывают очень грустные, заставляют задумываться, а порой человек в корне меняет свой взгляд на свой же бизнес. Но какими бы грустными открытия не были люди почти всегда говорят "спасибо".

Думаю, что все в курсе, какими семимильными шагами наша необъятная родина идет на пути к модернизации.
И так как призвание мое все-таки IT-офтальмолог то оставаться в стороне от этого явления я не могу. И мне совсем не безразлично, что вокруг происходит и куда мы идем. Последнее время пристально изучаю в частности изменения законодательства, а также все, что происходит на этом портале. И невольно задумался, а сколько у нас принимается законов и нормативных актов, которые либо не работают, либо не понятно какие задачи решают. А сколько в той же банковской сфере создается услуг и сервисов, которыми воспользоваться толком невозможно. И напрашивается вывод: достаточно много. Почему так происходит? В Госдуме целые комитеты "корпеют" над законопроектами, а в банках целые команды создаются для разработки новых продуктов. Однако увидеть далеко идущие последствия принимаемых решений удается очень не многим.
Следующий пост не за горами: "Половинчатые решения: государство"...

Комментарии 7

Першинг  (Першинг)
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Антон! Приветствую!
Очень интересно.
Буду ждать!
Кстати, сегодня обнаружила новый банковский продуктик. Депозитик. Планирую воспользоваться. Наверное, напишу попозже. До 13% годовых но с условиями. И сумма неплохая начальная - не миллионы - а всего-навсего от 5000.
Ну перебирайтесь "за горы". Пишите! Интересно!
Шарухин Антон  (toshik80)
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Тамара спасибо!
Скажите этот вкладик случайно не "Выбор банки.РУ", который портал сделал с ХКФ на пару?
А насчет "гор". Постараюсь не тянуть.
Хотя оказывается тяжелая это ноша блогер. Вот поверите или нет, но этот пост вымучивал два часа. Чтобы не цеплялись к словам, чтобы никого не оскорбить, чтоб в конце концов самому себе не противоречить. Раз уж ты блогер, то изволь очень тсчательно подбирать выражения.
Першинг  (Першинг)
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Антон, вкладик другой. Выбор банки.ру мне пока не по зубам. Поскольку минимальная сумма там 100000 руб.
Расскажу о нём позже.
Мне безусловно интересно, что расскажете Вы. Мы неоднократно уже беседовали с Вами. И это важно, какую тему выберет давно знакомый собеседник, решившийся наконец говорить "от первого лица".
Вы выбрали анонс, обещание. Что ж - принимаю и жду.
Главное - начать! smile:)
А я знаю по себе - хочется ответа. Интересно - кто же ответит первым. И что.
Жду! Да что там, уже дождалась! smile:)
Helenelen  (Helenelen)
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Антон, извините, что немного "натопчу" в Вашем блоге, но не могла не зайти к Вам на огонек.
Прочитала Ваш пост, и поняла одну Важную вещь - как некоторые люди действительно любят свою работу! Иногда она превращается в хобби! smile:)
Это читатся в каждом Вашем предложении.

А еще мне понравилось это: "И так как призвание мое все-таки IT-офтальмолог то оставаться в стороне от этого явления я не могу. И мне совсем не безразлично, что вокруг происходит и куда мы идем."
Побольше бы таких людей... Ведь иногда равнодушие равноценно убийству.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ах топчите, топчите, Елена, заходите почаще.
Действительно свою работу я очень люблю.
И простое человеческое "Спасибо, Вы нам очень помогли" сказанное искренне порой гораздо важнее чем сумма упавшая на счет.
Почему важнее? Опять же все просто. Потому что рождает "добрые отношения". И сарафанное радио разносит славу о тебе на большие расстояния. А дальше деньги сами зарабатываются.
Кстати почти все банки провозглашают "Индивидуальный подход к каждому клиенту". А на самом деле..... А вот что на самом деле происходит, в одном из следующих постов. Но сначала про государство smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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... И хоть мне нравится то чем я занимаюсь последнее время работа
превращается в вот эту поэму в исполнении уважаемого Алексея Трошина. Пытаюсь бороться с эти явлением smile:)
Першинг  (Першинг)
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Да, Антон. Я тоже пытаюсь! smile:D
Единственное, что утешает - работа приносит не только деньги, но и удовольствие. smile:)
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