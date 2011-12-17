Половинчатые решения

Добрый день всем посетителям портала и хорошего всем настроения. Рад всех приветствовать в своем блоге.

IT-офтальмолог это даже не профессия, а скорее призвание. Призвание открывать глаза на многие вещи таким же как я предпринимателям, которые с большим или меньшим успехом пытаются выстроить свой бизнес. После курса "терапии" взгляд становится пристальным всеобъемлющим и видит все до мельчайших деталей.

А когда все видно до мелочей, очень многое открывается. Открытия эти бывают очень грустные, заставляют задумываться, а порой человек в корне меняет свой взгляд на свой же бизнес. Но какими бы грустными открытия не были люди почти всегда говорят "спасибо".



Думаю, что все в курсе, какими семимильными шагами наша необъятная родина идет на пути к модернизации.

И так как призвание мое все-таки IT-офтальмолог то оставаться в стороне от этого явления я не могу. И мне совсем не безразлично, что вокруг происходит и куда мы идем. Последнее время пристально изучаю в частности изменения законодательства, а также все, что происходит на этом портале. И невольно задумался, а сколько у нас принимается законов и нормативных актов, которые либо не работают, либо не понятно какие задачи решают. А сколько в той же банковской сфере создается услуг и сервисов, которыми воспользоваться толком невозможно. И напрашивается вывод: достаточно много. Почему так происходит? В Госдуме целые комитеты "корпеют" над законопроектами, а в банках целые команды создаются для разработки новых продуктов. Однако увидеть далеко идущие последствия принимаемых решений удается очень не многим.

Следующий пост не за горами: "Половинчатые решения: государство"...