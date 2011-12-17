Навеяло... Курьезные случаи в историях болезней

После того как наш Уважаемый блогер Тамара оставила комментарий в первом посте и попросила поскорее "выходить из-за гор" я снова задумался.
Почему первые лица государств отвечают на вопросы прессы не спеша и порой со значительными паузами? А ответ простой. Во время ответа на вопрос в голове идет интенсивный мыслительный процесс, каждая фраза выверяется, так как слова этого человека будут цитировать и анализировать. А как часто мы сами задумываемся над тем что делаем и говорим?
Не знаю возник ли у кого вопрос: "А что же такого надо сделать, чтобы открыть человеку глаза на бизнес или заставить взглянуть на него по новому?"
Все очень просто! Нужно настроить учетные процессы грамотно. Подобрать программное обеспечение и "оттюнинговать" его. Собственно чем и занимаюсь.
Все наверное прекрасно знают, что такое "Основное средство" на предприятии.
Вот пара случаев из историй болезней:
- открываю в базе данных справочник основных средств и вижу в этом самом справочнике.... Фамилию руководителя организации
Решил обратить внимание пользователей.
Говорю: "Как так?"
А в ответ: "Иван Иванович у нас самое главное Основное Средство".
Спрашиваю: "А амортизируется он у вас линейно или ускоренно?".
И даже инвентарный номер ему присвоен. Должен заметить, что на сегодняшний день Иван Иванович не особо и самортизировался и полон сил работать дальше на процветание организации.
- И снова открываю справочник основных средств, но уже в другой организации. Организация довольно таки большая и занимается производством пищевых продуктов. Дак вот открываю значит справочник и вижу..... Одеяла двухспальные.
Спрашиваю: "Граждане, вы что их в процессе производства используете? Интересненькое такое у вас тут производство. Щас даже догадаюсь, что вы тут производите".
Но в отличие от первой организации необходимость этих одеял мне обосновали. Так как организация занимается еще и доставкой продукции до торговых предприятий, то одеяла используются для укрывания продукции в сильные морозы, чтобы не дать ей вымерзнуть.
Говорю: "Ну хорошо. Тогда почему вы их не назвали "Одеяла шерстяные укрывочные?"
Ответ: "Потому что в приходной накладной было написано Одеяла двухспальные".
Говорю: "Если налоговая наткнется на эти одеяла при проверке, то будет тьма вопросов".
Ответ: "По Налоговому кодексу наименование основного средства должно соответствовать наименованию в первичных документах".
Ну и через полтора года налоговая на эти одеяла и наткнулась
Налоговая: "Что это за одеяла такие у вас тут двухспальные?"
У главного бухгалтера с чувством юмора было все в порядке и она ответила: "Ну вы знаете. Наши же водители постоянно по области катаются. У них в каждой деревне по девушке. Ну как тут без одеяла"
Налоговая: "Ах вот в чем дело. Понимаю. Понимаю. А скажите, вот к этому одеялу сопутствующие товары тоже за счет предприятия приобретаются и к расходам принимаются или как?"
Глав.бух: "Нет нет ну что Вы. Все сопутствующие товары водители сами уже покупают."
И это действительно было, сам был свидетелем. Потом они попили чаю и налоговичка продолжила "Ну а если серьезно". Ну и далее ей серьезно все и объяснили.
Мораль сей басни такова:
Не нужно слепо следовать букве закона или инструкции. Жизнь гораздо сложнее и обстоятельства могут складываться самые разные. Если бы чуть-чуть отступили от закона, написали бы "Одеяла укрывочные" то и вопросов бы не было.
Хотя есть в этом и положительный момент. Этот диалог всем настроение поднял
Комментарии 4
Крайне спорный совет, особенно для закона. Отступление от буквы закона вполне может привести к череде арбитражей с налоговой инспекцией, как отвечать в приведенном выше примере на вопрос "Почему наименование основного средства не соответствует наименованию в первичных документах?" предлагать? В Налоговом Кодексе есть степени свободы на эту тему? - нет? ну тогда остается надеяться, что у Вас есть свой бизнес, где штравы за следование подобным советам Вы сами о оплачиваете.
Как сказано в незабвенном анекдоте "Я сам вижу, что это Маргарет Тэтчер, но здесь написано "уважаемая Индира Ганди". Конечно, максимальный эффект достигается при чтении фразы с дикцией дорогого Леонида Ильича
Несмотря на строгое следование букве закона вопросы все равно возникли.
Налоговичка кстати дала разъяснения как действовать в подобных случаях. Печатать к приходной накладной приходный ордер со своими названиями ТМЦ. И тогда вообще не было бы вопросов. Да и штрафа не было по этому эпизоду.
А если бы написали "Одеяла укрывочные", а налоговая бы к этому прицепилась вот это как раз и называется "Уважаемая Индира Ганди"
А вот бояться вопросов, на которые у вас есть железобетонные ответы, совершенно не надо. Более того, их зачастую стоит провоцировать - создается впечатление глубоко понимающего вопрос человека. А уж с налоговой инспекцией, аудиторами и ... особого рода акционерами, т.е. группами лиц, которые считают своим долгом задавать вопросы и искать нарушения, причем зачастую на гроши, просто разумно предоставлять им возможность задавать мелкие вопросы, на которые заранее есть убедительные понятные им ответы - это, как правило, избавляет от необходимости отвечать на крупные вопросы, которые могут быть куда более неприятными для менеджмента. Прием предоставления такой возможности называется "Огород для кролика", суть его описана в книге под названием "Тайна Санта-Виттории".
Поднимаю заявки. Объясняю, что тексты в них разные. Вакансии - повар, продавец и менеджер по продажам. И все 3 идут 4 публикации.
Формально у неё было основание сомневаться. Ну разобрались, посмеялись и оплатили. Потом пришлось как подарок выслать сканы страничек!
Ситуация аналогична описываемой Вами.
Но если не стандартизировать процессы - так никогда же не рассчитаться!
Тем более, что счёт-фактуры требуются в бумажном виде.
Хорошо, что наша страна богата лесом.И одновременно - плохо.
Существуют инструкции, которые периодически меняются. Вот велено было, чтобы в бумажных счёт-фактурах вместо ООО писалось Общество с ограниченной ответственностью. Полностью. Сидят где-то в Москве деятели, которые пишут указания. Сколько леса погубило одно это изменение!
Сколько распечатанных и отправленных документов понадобилось перепечатать и переотправить! По масштабам страны - целый лес!
Мне непонятно, почему бы этот документооборот не сделать электронным?
Уж не знаю, в тему ли рассказала об этом. Наболело.
Инновации рождает дефицит тех или иных ресурсов. Изобилие толкает на экстенсивный путь развития.
Может, беда нашей страны именно в её богатстве ресурсами. И как следствие - нежелание что-то менять?