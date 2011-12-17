Навеяло... Курьезные случаи в историях болезней

После того как наш Уважаемый блогер Тамара оставила комментарий в первом посте и попросила поскорее "выходить из-за гор" я снова задумался.Почему первые лица государств отвечают на вопросы прессы не спеша и порой со значительными паузами? А ответ простой. Во время ответа на вопрос в голове идет интенсивный мыслительный процесс, каждая фраза выверяется, так как слова этого человека будут цитировать и анализировать. А как часто мы сами задумываемся над тем что делаем и говорим?Не знаю возник ли у кого вопрос: "А что же такого надо сделать, чтобы открыть человеку глаза на бизнес или заставить взглянуть на него по новому?"Все очень просто! Нужно настроить учетные процессы грамотно. Подобрать программное обеспечение и "оттюнинговать" его. Собственно чем и занимаюсь.Все наверное прекрасно знают, что такое "Основное средство" на предприятии.Вот пара случаев из историй болезней:- открываю в базе данных справочник основных средств и вижу в этом самом справочнике....Решил обратить внимание пользователей.Говорю: "Как так?"А в ответ: "Иван Иванович у нас самое главное Основное Средство".Спрашиваю: "А амортизируется он у вас линейно или ускоренно?".И даже инвентарный номер ему присвоен. Должен заметить, что на сегодняшний день Иван Иванович не особо и самортизировался и полон сил работать дальше на процветание организации.- И снова открываю справочник основных средств, но уже в другой организации. Организация довольно таки большая и занимается производством пищевых продуктов. Дак вот открываю значит справочник и вижу.....Спрашиваю: "Граждане, вы что их в процессе производства используете? Интересненькое такое у вас тут производство. Щас даже догадаюсь, что вы тут производите".Но в отличие от первой организации необходимость этих одеял мне обосновали. Так как организация занимается еще и доставкой продукции до торговых предприятий, то одеяла используются для укрывания продукции в сильные морозы, чтобы не дать ей вымерзнуть.Говорю: "Ну хорошо. Тогда почему вы их не назвали "Ответ: "Потому что в приходной накладной было написано".Говорю: "Если налоговая наткнется на эти одеяла при проверке, то будет тьма вопросов".Ответ: "По Налоговому кодексу наименование основного средства должно соответствовать наименованию в первичных документах".Ну и через полтора года налоговая на эти одеяла и наткнуласьНалоговая: "Что это за одеяла такие у вас тут двухспальные?"У главного бухгалтера с чувством юмора было все в порядке и она ответила: "Ну вы знаете. Наши же водители постоянно по области катаются. У них в каждой деревне по девушке. Ну как тут без одеяла"Налоговая: "Ах вот в чем дело. Понимаю. Понимаю. А скажите, вот к этому одеялу сопутствующие товары тоже за счет предприятия приобретаются и к расходам принимаются или как?"Глав.бух: "Нет нет ну что Вы. Все сопутствующие товары водители сами уже покупают."И это действительно было, сам был свидетелем. Потом они попили чаю и налоговичка продолжила "Ну а если серьезно". Ну и далее ей серьезно все и объяснили.Мораль сей басни такова:Не нужно слепо следовать букве закона или инструкции. Жизнь гораздо сложнее и обстоятельства могут складываться самые разные. Если бы чуть-чуть отступили от закона, написали бы "Одеяла укрывочные" то и вопросов бы не было.Хотя есть в этом и положительный момент. Этот диалог всем настроение поднял