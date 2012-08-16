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Москва: где же твои пробки? А люди где...

16.08.2012 12:57 5 1 349 просмотров
Москва 14.08.2012 14:30
Посетили мы на полдня столицу нашей необъятной Родины
Спускаемся в метро (станция "Комсомольская" сокольническая линия) и диву даемся:
на станции от силы человек 30 наберется. Садимся в поезд: половина сидений свободна. На станции "Охотный ряд" где мы вышли вообще человек 10 оказалось.
Люди где Вы?????
Вышли из метро:

14.08.2012 15:30. А пробки где?
Уважаемые посетители - жители столицы!
Это случайность или так все-таки бывает?

Комментарии 5

Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Бывает. В субботу утром, например (часов в 11). Зато в это же время во всяких там ашанах толкучка.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Дак это ж рабочий день! Причем в самом разгаре...
В ближайшем торговом центре ("Охотный ряд" как Вы понимаете) наблюдалась небольшая толкучка. Еще мы заглянули в "Европейский" и в "Московский" (Комсомольская площадь). И в "Европейском" и в "Московском" от силы по 15 человек на этаж прогуливалось!!!
Куда все подевались?
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Жители столицы обычно в рабочий день работают, а гуляют по магазинам гости столицы. ))
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я днем на улице в будни почти не бываю. Но с утра в метро не протолкнуться. Все больше и больше людей.
Шарухин Антон  (toshik80)
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К 18.00 надо признать кольцевая линия таки заполнилась людьми.
Но чтобы днем было так пусто.... Для меня это было удивительно. Сколько не общаешься с жителями Москвы все как один рассказывают что город бурлит круглосуточно и не умолкает ни на минуту. А тут... пустота какая-то
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