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BrainStorming: рождение чуда, или Как я создавал рОбота

17.10.2012 23:51 10 1 763 просмотра
Вдохновил написать меня Уважаемый блогер Сергей Горшков своим постом, который был посвящен пресловутому BrainStorming.
Обыкновенные чудеса приходится совершать последнее время с завидной регулярностью. С Техносервом на один уровень я даже не думаю себя ставить, да и в банки мне вход заказан. В нашем регионе они сплошь и рядом федеральные, и внедрить свой софт здесь просто нереально.
Однако образовался параллельный финансовый рынок. Это я про МФО говорю. Занимаются практически тем же, чем банки (только что расчетные счета не открывают), но решать вопросы хотят просто, по рабоче-крестьянски и с минимальными затратами. Не буду расписывать возню с разработкой и доводкой процесса подготовки и печати договоров займа и прочих сопутствующих документов. Это давно отработано.
Самый главный вопрос: Как создать единое информационное пространство на 30 офисов раскиданных по всей стране? От Архангельска до Ростова, от Череповца до Новосибирска? Вы скажете поставь хороший сервер, разверни веб-приложение и работай себе.
Ничего подобного. Это сложно и дорого. Это надо платить за хостинг каждый месяц.
А еще все осложняется тем, что офисы расположены "черте где" и интернет через МТС-модем в каждом втором офисе. Вот и думай Антоша.
Так как я в основном работаю с продукцией фирмы "1С", то и тут пришлось использовать её продукт.
В 1С встроен механизм поддержки распределенных баз данных, она сама регистрирует изменения и есть механизм формирования пакетов обмена между базами. Развернули FTP-сервер для "складирования" обменных файлов и привязали его к бесплатному доменному имени. Но это и так все понятно.
А далее начинается интересное. В одном городе все офисы должны получать информацию друг от друга в онлайне. Граждане ведь у нас ушлые бывают. Возьмут денежки в одном офисе и тут же бегут в другой. А другой офис и не в курсе, что гражданин уже осчастливлен.
Что делать? И вдобавок милая девушка Маша (исполнительный директор МФО) улыбаясь говорит: "Через неделю еду базу по стране расставлять. Надо все сделать. Не знаю как, но надо".
Две ночи без сна и появилась идея. Объединяем офисы в кластеры. При проведении нового договора займа
система автоматически формирует пакет изменений и отправляет его в центр. В головном офисе ставим автомат, который один раз в 10 минут анализирует пакеты обновлений из офисов и рассылает обновления во все офисы кластера при необходимости. При автоматической загрузке информации система информирует пользователя о
новых договорах плюс в центре ведется лог отражающий все значимые события со всех офисов.
И все это на компе, который с очень большой натяжкой можно назвать сервером. Как в рекламе: 4 Гига, 4 ядра и Windows 2008 Server R2 в придачу. У этого "чудо-сервера" даже боковой крышки нет. Где-то посеяли её на квартире одного из директоров.
Девушка Маша поехала по стране. Пять офисов подключено. Три дня - полет нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.
Как результат - информационное пространство, в котором информация всегда актуальна. И это в условиях
дешевых ноутов, плохого интернета, полуграмотных работников и прочих факторов.
Какая там непрерывность предоставления сервисов. На центральном сервере свет может отключиться на 2 часа запросто. И в этих условиях новый робот должен работать. И работать устойчиво, передавая и доставляя потоки информации в нужное место в кратчайшие сроки. И не забыть разослать все и всем как только свет включат.

Три дня - полет нормальный. На фактически никакой инфраструктуре. С почти нулевыми инвестициями.

Только BrainStorming.
to be continued....
Good night и следите за новостями

Комментарии 10

Александр Горшков  (technoserv)
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Антон, рад, что мой блог дал такой хороший толчок для новой статьи.
Только прошу исправить - меня зовут не Сергей, а Александр:)
Описанная в блоге ситуация очень напоминает начало моей трудовой деятельности в ИТ.
Могу сказать только одно - те затраты, которые будут произведены на реализацию "дешёвого" решения, командировки, финансовые потери от не продуманных решений и т.д. могут превзойти к значительно большим расходам.
Предлагаю в плане BrainStorming рассмотреть вопрос проработки надёжного решения и выделения финансирования на его реализацию.
Удачи.
Уверен, что у Вас всё получится.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Прошу прощения Александр, что назвал не так, писал пост поздно, теперь запомню.
BrainStorming как раз и заключался в том, чтобы создать робота который бы работал в условиях любой стихии, начиная от проблем с Интернетом заканчивая отключением света. Теперь посмотрим, что будет.
Vlad3256  (Vlad3256)
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BrainStorming по русски - поиск средств на опохмелку smile:crazy:
Шарухин Антон  (toshik80)
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Спасибо Алексей. Моральная поддержка в такой ситуации даже важнее чем величиНА честнозаработанного
Игорь Пустошило  (Pif)
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Сколько-сколько вы говорите интевал обновлений? 10 минут? Мммм... А по доверенности снимать можно? smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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Игорь, ну ведь Вы сами давно работаете в этой сфере. Конечно нельзя снять по доверенности. Только лично и только с паспортом. И автомат обмена на 10 минут настроен с одной единственной целью, чтобы клиент не смог добежать до соседнего офиса. На лексусе он конечно может и успеет, но владельцы лексусов в МФО за деньгами не ходят.
И у милой девушки Маши есть еще одно немаловажное требование к заемщикам: За займом являться строго в трезвом виде. Если вид нетрезвый, откажут без объяснения причин.
Михаил О  (Michael1969)
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Когда исполнительный директор конторы сама ездит по офисам ставит базу, а боковую крышку сервера (то есть это буквально открытая архитектура smile:)) потеряли в квартире еще какого-то директора ... автор, Вы уверены, что Вы IT-офтальмолог, а не IT-проктолог, а то ну все по пути, наиболее привычному для проктологов?..
Шарухин Антон  (toshik80)
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Михаил может Вы в чем-то и правы по-своему...
Иной раз приходится и ситуацию из задницы вытаскивать, но это тоже работа.
Я работаю с продуктами "1С" и в сфере здравоохранения. И хотелось бы отметить, что бывают универсальные врачи. Т.е. по основной ставке он терапевт, по совместительству опять терапевт, а по второму совместительству - гинеколог. Пример кстати реальный.
Так вот это я к тому, что работа разная бывает. Но больше все-таки открываю людям глаза на происходящее. Только сам процесс открывания глаз гораздо более скучный. А в данном случае, людям да и модераторам портала интересно, а кому-то может и забавно.

P.S. А за "сервер с открытой архитектурой" Вам лайк. Маша приедет обязательно расскажу как эта картина называется. Она очень любит умные слова впитывать
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