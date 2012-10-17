BrainStorming: рождение чуда, или Как я создавал рОбота

Вдохновил написать меня Уважаемый блогер Сергей Горшков своим постом, который был посвящен пресловутому BrainStorming.

Обыкновенные чудеса приходится совершать последнее время с завидной регулярностью. С Техносервом на один уровень я даже не думаю себя ставить, да и в банки мне вход заказан. В нашем регионе они сплошь и рядом федеральные, и внедрить свой софт здесь просто нереально.

Однако образовался параллельный финансовый рынок. Это я про МФО говорю. Занимаются практически тем же, чем банки (только что расчетные счета не открывают), но решать вопросы хотят просто, по рабоче-крестьянски и с минимальными затратами. Не буду расписывать возню с разработкой и доводкой процесса подготовки и печати договоров займа и прочих сопутствующих документов. Это давно отработано.

Самый главный вопрос: Как создать единое информационное пространство на 30 офисов раскиданных по всей стране? От Архангельска до Ростова, от Череповца до Новосибирска? Вы скажете поставь хороший сервер, разверни веб-приложение и работай себе.

Ничего подобного. Это сложно и дорого. Это надо платить за хостинг каждый месяц.

А еще все осложняется тем, что офисы расположены "черте где" и интернет через МТС-модем в каждом втором офисе. Вот и думай Антоша.

Так как я в основном работаю с продукцией фирмы "1С", то и тут пришлось использовать её продукт.

В 1С встроен механизм поддержки распределенных баз данных, она сама регистрирует изменения и есть механизм формирования пакетов обмена между базами. Развернули FTP-сервер для "складирования" обменных файлов и привязали его к бесплатному доменному имени. Но это и так все понятно.

А далее начинается интересное. В одном городе все офисы должны получать информацию друг от друга в онлайне. Граждане ведь у нас ушлые бывают. Возьмут денежки в одном офисе и тут же бегут в другой. А другой офис и не в курсе, что гражданин уже осчастливлен.

Что делать? И вдобавок милая девушка Маша (исполнительный директор МФО) улыбаясь говорит: "Через неделю еду базу по стране расставлять. Надо все сделать. Не знаю как, но надо".

Две ночи без сна и появилась идея. Объединяем офисы в кластеры. При проведении нового договора займа

система автоматически формирует пакет изменений и отправляет его в центр. В головном офисе ставим автомат, который один раз в 10 минут анализирует пакеты обновлений из офисов и рассылает обновления во все офисы кластера при необходимости. При автоматической загрузке информации система информирует пользователя о

новых договорах плюс в центре ведется лог отражающий все значимые события со всех офисов.

И все это на компе, который с очень большой натяжкой можно назвать сервером. Как в рекламе: 4 Гига, 4 ядра и Windows 2008 Server R2 в придачу. У этого "чудо-сервера" даже боковой крышки нет. Где-то посеяли её на квартире одного из директоров.

Девушка Маша поехала по стране. Пять офисов подключено. Три дня - полет нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу.

Как результат - информационное пространство, в котором информация всегда актуальна. И это в условиях

дешевых ноутов, плохого интернета, полуграмотных работников и прочих факторов.

Какая там непрерывность предоставления сервисов. На центральном сервере свет может отключиться на 2 часа запросто. И в этих условиях новый робот должен работать. И работать устойчиво, передавая и доставляя потоки информации в нужное место в кратчайшие сроки. И не забыть разослать все и всем как только свет включат.



Три дня - полет нормальный. На фактически никакой инфраструктуре. С почти нулевыми инвестициями.



Только BrainStorming.

to be continued....

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