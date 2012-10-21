Скоринг, или заглянем в глаза?

Добрый день всем!В рамках BrainStorming'а в моем любимом МФО разговорились с руководителями "за жизнь".Мы долго "вымучивали" анкету которую должны заполнять заемщики и программа стала собирать довольно ощутимый и ценный объем информации: про родственников, собственность, доходы, фотографиии т.д. Кстати долго думали, заполнять анкету заемщикам вручную или отдавать на подпись распечатанную? Сошлись все-таки на распечатанном варианте. Информации в базу ложится больше и заемщиков не заставляем писаниной заниматься.И тут в разговоре всплыл этот самый скоринг. Сначала даже пришлось объяснить, что это подсчет баллов на конкретные вопросы в анкете. Набираешь их - получаешь займ, не набираешь не получаешь. Я говорю давайте попробуем скоринг карту сделать. Программа будет выдавать ответ: "Дать или не Дать".Дамы подумали и сказали: Нет не надо. Одни наши друзья поставили себе нечто подобное. Врет этот скоринг и еще как. Лучше пусть Таня и Аня (девушки по 25 лет менеджеры местных офисов) заглянут клиенту в глаза как можно глубже и примут решение.Три дня полет был действительно нормальный, но потом начались отклонения от курса. Пришлось поездить по офисам. В одном из них воочию увидел работу Тани.Оказывается она все про всех знает и почти всем задает вопросы, как у вас прошел юбилей, как здоровье у вашей супруги и т.п. Одна дама минут 15 рассказывала, про свое повышение в местном институте и Таня её очень внимательно слушала и задала пару вопросов в тему. Другой заемщик на три дня опоздал с выплатой, предъявил билеты на поезд, сказал на свадьбу уезжал. За просрочку берется пеня 3% от задолженности в день. И Таня ему эту пеню великодушно простила. Для "организации" это копейки, а для заемщика? Любой психолог скажет, что такие вопросы и действия располагают людей, человек видит тот самый индивидуальный подход, который так рекламируют банки, но ничего для его реализации не делают. Несмотря на дикие проценты в этом МФО люди приходят и уходят с улыбкой.Еще один примечательный момент. Офис Тани расположен рядом с вахтой нашего градообразующего предприятия. И кредитоваться к ней ходят целыми бригадами. И не только Таня и "организация" занимается просрочниками, но и заемщики т.е. бригадиры. "Что-то Василий Семенович уже третий день на звоночки не отвечает, а завтра ведь у него срок" говорит Таня. В ответ: "Танечка, зуб даю, обязательно разберемся".Вывод: человек получил займ, можно сказать Таня его выручила. Она заглянула несколько раз в его глаза. И после этого подвести Таню, равносильно предательству. Поэтому бригадир и блюдет всех. Обычная психология.На Портале была "тема дня" о том, что банк "Пойдем" применяет такую же технологию. Что там тоже кредитный эксперт (дама лет сорока) принимает решение. А здесь молодые девчонки рулят судьбами.И должен отметить: Уровень просрочки у Тани наравне с крупнейшими банками России: 5%.Вот это на мой взгляд и есть пример индивидуального подхода. Люди уходят и приходят с улыбкой. Да и коробки с конфетами у Тани в офисе присутствуют постоянно.P.S. Проценты в этом МФО дикие далеко не всегда и не для всех. Если заемщик ведет себя хорошо, то и ставка снижается. Есть следующие спец.тарифы "0.33", "0.5" и "0.7"... Ничего не напоминает?Удачного дня