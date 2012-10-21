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Скоринг, или заглянем в глаза?

21.10.2012 10:56 21 2 865 просмотров
Добрый день всем!
В рамках BrainStorming'а в моем любимом МФО разговорились с руководителями "за жизнь".
Мы долго "вымучивали" анкету которую должны заполнять заемщики и программа стала собирать довольно ощутимый и ценный объем информации: про родственников, собственность, доходы, фотографиии т.д. Кстати долго думали, заполнять анкету заемщикам вручную или отдавать на подпись распечатанную? Сошлись все-таки на распечатанном варианте. Информации в базу ложится больше и заемщиков не заставляем писаниной заниматься.
И тут в разговоре всплыл этот самый скоринг. Сначала даже пришлось объяснить, что это подсчет баллов на конкретные вопросы в анкете. Набираешь их - получаешь займ, не набираешь не получаешь. Я говорю давайте попробуем скоринг карту сделать. Программа будет выдавать ответ: "Дать или не Дать".
Дамы подумали и сказали: Нет не надо. Одни наши друзья поставили себе нечто подобное. Врет этот скоринг и еще как. Лучше пусть Таня и Аня (девушки по 25 лет менеджеры местных офисов) заглянут клиенту в глаза как можно глубже и примут решение.
Три дня полет был действительно нормальный, но потом начались отклонения от курса. Пришлось поездить по офисам. В одном из них воочию увидел работу Тани.
Оказывается она все про всех знает и почти всем задает вопросы, как у вас прошел юбилей, как здоровье у вашей супруги и т.п. Одна дама минут 15 рассказывала, про свое повышение в местном институте и Таня её очень внимательно слушала и задала пару вопросов в тему. Другой заемщик на три дня опоздал с выплатой, предъявил билеты на поезд, сказал на свадьбу уезжал. За просрочку берется пеня 3% от задолженности в день. И Таня ему эту пеню великодушно простила. Для "организации" это копейки, а для заемщика? Любой психолог скажет, что такие вопросы и действия располагают людей, человек видит тот самый индивидуальный подход, который так рекламируют банки, но ничего для его реализации не делают. Несмотря на дикие проценты в этом МФО люди приходят и уходят с улыбкой.
Еще один примечательный момент. Офис Тани расположен рядом с вахтой нашего градообразующего предприятия. И кредитоваться к ней ходят целыми бригадами. И не только Таня и "организация" занимается просрочниками, но и заемщики т.е. бригадиры. "Что-то Василий Семенович уже третий день на звоночки не отвечает, а завтра ведь у него срок" говорит Таня. В ответ: "Танечка, зуб даю, обязательно разберемся".
Вывод: человек получил займ, можно сказать Таня его выручила. Она заглянула несколько раз в его глаза. И после этого подвести Таню, равносильно предательству. Поэтому бригадир и блюдет всех. Обычная психология.
На Портале была "тема дня" о том, что банк "Пойдем" применяет такую же технологию. Что там тоже кредитный эксперт (дама лет сорока) принимает решение. А здесь молодые девчонки рулят судьбами.
И должен отметить: Уровень просрочки у Тани наравне с крупнейшими банками России: 5%.

Вот это на мой взгляд и есть пример индивидуального подхода. Люди уходят и приходят с улыбкой. Да и коробки с конфетами у Тани в офисе присутствуют постоянно.

P.S. Проценты в этом МФО дикие далеко не всегда и не для всех. Если заемщик ведет себя хорошо, то и ставка снижается. Есть следующие спец.тарифы "0.33", "0.5" и "0.7"... Ничего не напоминает? smile:)
Удачного дня

Комментарии 21

Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Эти методы подходят для маленького городка, где все друг друга знают. Вот там и бригадиры, и юбилеи, и взгляды в глаза. Но называть это индивидуальным подходом - значит заниматься подменой понятий.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Городок с населением 200 тыс.чел это маленький разве?
И дополню свой пост: Активы Тани (т.е. выданные займы) за 1.5 миллиона перешагнули, при среднем займе порядка 10000 руб.
Сколько у нее заемщиков в работе?
И я бы не сказал, что у нас все всех знают. И МФОшек в городе кроме этого предприятия достаточно.
И раз уж произошла подмена понятий, тогда поясните что значит индивидуальный подход? То, что в банках происходит? Где мало того, что ни одной буквы в договоре не изменить, так и от страховки отказаться не всегда получается. А уж великодушно войти в положение и простить пени.... Кто-нибудь такое в банках видел? Задолженность 50 копеек, а на нее штраф 500 руб за просрочку и не один раз. И естественно никто этих штрафов в банке не отменит.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Цитата
Городок с населением 200 тыс.чел это маленький разве?

Вычесть детей, глубоких стариков, опустившихся алкашей... В общем, да, маленький.
Цитата
И я бы не сказал, что у нас все всех знают.

Даже если не знакомы лично, то лица все равно примелькались. Не обязательно знают все и всех, но с кем-то знакомы через друзей, через коллегу, через школьную учительницу ребенка... Цепочки короткие, через несколько звеньев уже можно выйти на нужного человека.
Цитата
тогда поясните что значит индивидуальный подход?

То же самое, только без встревания в частную жизнь и личного знакомства с начальством заемщика. Человеку с улицы и строго в рамках делового общения.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Немного дополню.

"То же самое" - допустим, прощение штрафа за просрочку в честь свадьбы. Но без персонального знакомства с невестой, понимаете? И упаси бог без разговоров на личные темы. Здесь, на форуме, идет неформальное общение. Но вы же не пишете в блоге о здоровье вашей жены. Почему? Видимо, понимаете, что это здесь неуместно. Рамки делового общения еще строже.

Чрезмерно индивидуальный подход, когда выдача займа определяется по итогам собеседования ("взгляда в глаза"), чреват злоупотреблениями вот какого плана. Попадется этой юной девочке какой-нибудь кривой-косой и вообще антипатичный субъект - она его и завернет smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
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Как Вы выразились, "девочка", задает личный вопрос, но ответа при этом не требует. Если заемщик не хочет говорить о чем-то то его и не заставляют. Он должен ответить только на вопросы предусмотренные анкетой. С другой стороны пока сидел и смотрел на её работу, так ей даже больше слушать приходится чем самой спрашивать. Люди сами ей все рассказывают. Её к себе располагают.
А она задает вопросы личного плана если на эту личную тему ранее был разговор, т.е. чисто из вежливости. А заемщик видит, что она помнит его и его обстоятельства.
"Попадется этой юной девочке какой-нибудь кривой-косой и вообще антипатичный субъект - она его и завернет".
Ну может быть и так, только её зарплата зависит от величины собранных процентов, поэтому "фэйс мне твой не нравится" это явно не единственный критерий при принятии ею решения.
И по поводу начальника и бригады. Таня познакомилась с начальником когда он пришел займ брать. А потом и вся бригада постепенно пришла. Место работы это стандартный вопрос в любой анкете, да и телефон начальника тоже. Через начальство проще с нерадивыми бороться и не надо упрекать меня что это неэтично. У нас налоговая подала в мэрию списки неплательщиков, а мэрия подала списки в подведомственые бюджетные учреждения и потребовала провести разъяснительную работу. Ну извините если власть так долги выбивает, то почему МФО так делать не может?
Теневая экономка  (Теневая экономка)
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Цитата
Как Вы выразились, "девочка", задает личный вопрос, но ответа при этом не требует. Если заемщик не хочет говорить о чем-то то его и не заставляют.

Дело не в ответах, а в том, что таких вопросов, в моем понимании, при выдаче кредита (покупке продуктов в магазине, получении посылки на почте etc.) вообще быть не должно. Мне известно, что в определенных кругах это считается проявлением "участия" и оценивается положительно, но это не значит, что я одобряю такую практику.
Цитата
"фэйс мне твой не нравится" это явно не единственный критерий при принятии ею решения.

Зачем так в лоб? Дело может быть не во внешней красоте, а в том, что человек выглядит подозрительно, не располагает к себе, неряшлив в одежде, отводит взгляд, запинается при ответах на простейшие вопросы, как будто бы пытаясь угадать, какой ответ нужно дать, чтобы подойти под требования к заемщикам. Выдадут такому кредит? smile;) Вот он, личный подход во всей красе. Я противопоставляю его индивидуальному, при котором как раз возможно абстрагироваться от этих моментов.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Теневая экономика!
Ну ведь чуть ниже написал, что она задает личные вопросы из ВЕЖЛИВОСТИ, в том случае если ранее клиент об этих обстоятельствах сам рассказывал. А это располагает людей, так как они видят, что их не забывают, что тут человек работает а не бездушный робот.
Примерно понял, что Вы имеете в виду под инд.подходом, но если заемщик начинает запинаться в ответах, то лучше сразу дать обратный ход.
Или вот например диалог:
- Кредиты в банках или МФО имеете
- Нет, нет, что Вы!
- Хм, странно. Но машина то Вас не пропускает, говорит есть кредиты. Может все-таки расскажете. Может они были когда-то, но не закрылись?
... и клиент "колоться" начинает.
А на экране пустота, никаких кредитов не светится.
В большинстве случаев подход срабатывает. Человек по природе своей не способен врать, а наметанный глаз это сразу увидит.
Такой прием Татьяна применила один раз в моем присутствии
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Почему то вспомнился фильм "Вам письмо" (You've Got Mail)
Шарухин Антон  (toshik80)
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К сожалению не видел этот фильм. Если вкратце, то он о чем?
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Джо Фокс и Кэтлин Келли переписываются через Интернет. У Джо есть девушка, у Кэтлин — парень, но излить душу они могут лишь друг другу. Кэтлин принадлежит маленький книжный магазинчик детской литературы под названием «Магазин за углом», перешедший ей от матери. Для нее, трех ее сотрудников и покупателей это не просто место работы — это оазис тепла, человечности и культуры.

Джо владеет сетью огромных книжных супермаркетов «Фокс и сыновья». Он открывает такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось их «живое» знакомство. Чуть позже Кэтлин узнает, что Джо и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным разорением — цены там намного ниже. Естественно, она сразу же возненавидела бездушного конкурента. А в Интернете их роман продолжался…
http://www.kinopoisk.ru/film/5330/
бизнес модель описанного МФО очень напомнила "Магазин за углом"
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Интересное сравнение....
Только кто ж раздавит "мою" МФОшку?????
Сбер чтоли? Но что-то народ не спешит туда. Кто в сбере народу 2000 на неделю выдаст? А тут всегда пожалуйста.
Евгений Курашов  (Jusiam)
#
Мне другой фильм вспомнился. Yesman с Джимом Керри smile:) Про кредитного эксперта, который всегда говорил да. Выдавал кредиты на бизнес. И благодарные заемщики, которым он помог (хотя по всем параметрам системы ему нужно было им отказать) не допускали просрочек
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Не, банки не пойдут, судя по действиям регулятора, в области резервов и требований к капиталу, банки из этого сегмента будут вытеснены, а вот федеральные МФО скорее всего придут.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Раньше, когда мы только открывали для себя какой-либо субъект федерации, сначала мы работали в его столице и в городах с населением не менее 50–70 тыс. человек. Затем, когда нам уже удавалось набрать нормальную клиентскую базу, мы начинали осваивать и более мелкие населенные пункты, в том числе деревни.

http://bankir.ru/publikacii/s/andrei-bakhvalov-ogranichenie-stavok-mikrofinansovym-organizatsiyam-tochno-ne-grozit-10002531/#ixzz2C6q9Cuc3
Alex  (BankCoda)
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У каждого своя специфика.
Если продукт массовый, то о каждом всё знать не получится.
А в глаза заглянуть можно - для заёмщика делают фото.
Многих это останавливает.
Дмитрий Анис  (Crisbeks)
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Что ни говори, ни одна программа не заменит человеческой интуиции...
Евгений  (Адреналин1)
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Дело не в индивидуальном подходе. Статистика показывает, что в городах (не миллионниках) и в целом за пределами Москвы и МО люди более ответственные, платят гораздо лучше. Такой подход как Вы указали нельзя применить ни к Москве ни к Московской Обласи, ни к Санкт-Петербургу и т.д. А есть еще и обратная сторона медали, когда на доверии и хорошем отношении к заемщику, потому что он брат/сват/кум соседки, девочки закроют глаза на явно негативные факторы, которые скоринг к примеру бы не пропустил.

Как мне кажется идеальная модель: Скоринг+индивидуальный подход и тогда проссрочка будет не 5% а 3-4%.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Ну мы не в столицах и живем. И кстати совсем то от анализа никто и не отказывался. Сегодня например программа при вводе нового заемщика ищет его родственников на основе накопленных данных, собирает уровень просрочки по профессиям, по собственности и наверное, когда-то скоринг карта появится.
Сегодня обсуждали возможность создания мини БКИ на базе четырех местных МФО. Отсылаешь запрос на FTP сервер или почту и получаешь развернутый ответ, а что есть в базах у твоих партнеров.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Скоринг, да есть у них уже скоринг, только скоркарта у Тани в голове заложена.
Таня этот скоринг и осуществляет принимая решение да/нет. То что параметры не формализованы и выдается не скорбалл ничего особо не меняет, есть понятие экспертный скоринг. При желании Таня может выставлять оценку кредитоспособности заемщикам, например от одного до десяти, а через какое то время можно будет ее оценку верифицировать по реальным просрочкам и дефолтам.

А подход очень верный. Данные, данные и еще раз данные... все остальное приложится.
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Я бы вот не о величине городов поговорил, а о масштабах бизнеса.
Антон, Вы же Айтишник? Ну тогда, неверное, придерживаетесь мнения, что во всем должна быть система. И если система "Таня-Маня-бригадир" работает исправно, то почему она не имеет права на существование (тут я с Вами согласен, что не всегда индивидуальный подход - зло). Но на каком краеугольном камне эта система держится? Исключительно на Тане и ее качествах. Т.е. чтобы система работала исправно, нужно, чтобы все кредитные эксперты обладали качествами Тани. А если среди Тань закрадутся паршивые овцы, в днище бизнес-лодки станут появляться дырки. Значит нужно, чтобы была система подбора и обучения таких Тань, которая исключает попадание в систему Лжетань smile:)
Перенесем систему на сетевой бизнес: типа Хоумкредит, Русский стандарт или Восточный экспресс. Где десятки тысяч кредитных экспертов разбросаны по всей стране. Насколько реально подобрать 10 тыс. Тань, чтобы система работала идеально в каждый момент?
Я ничего не утверждаю. Если система Пойдем работает таким образом, значит система жизнеспособна.
Но банки выбирают другую систему: менее персонифицированную, более адаптивную и проще управляемую. В ней личность кредитного эксперта роли почти не играет. Большие числа, большие объемы.... Скорринг - это же что? обезличенная система, позволяющая техническим путем выбрать пласт "идеальных заемщиков". Безусловно, скорринг ошибается. Безусловно, он не учитывает всех факторов. Безусловно, жулики через него просачиваются, а хорошие заемщики порой остаются за бортом. Но в статистическом плане, на больших объемах скорринг позволяет оставаться в рамках. Это как в теории вероятности: можно 10 раз подкинуть монетку, и все 10 раз будет орел. Но на больших объемах все равно система приблизится к значению 50/50. да и управлять скоррингом проще. Изменил базовые параметры - система заработала по-новому. При индивидуальном подходе пришлось бы все 10 тыс. Тань переучивать или искать новых. А так системе безразлично, Таня, Маня или Кланя сидит за рабочим местом. Хоть обезьянка. Печатать умеет - и хорошо. Остальное сделает система. С учетом текучки кадров в розничных банках - это очень даже весомый плюс.
Другой вопрос-он был задан в последнем посте Коровина Алексея. Можно ли полюбить банк, который относится к тебе не как к человеку, а как к набору базовых параметров?..... Но это уже совсем другая история
p.s. Я вообще не сторонник и не противник ни одного из вышеназванных подходов. Главное, чтобы система работала. Чтобы владельцы банков не несли убытков и чтобы мне как клиенту было удобно. Если я соответствую скоррингу и могу взять кредит по мобильному телефону - я даже рад буду, что мне не придется тащиться в офис и беседовать по душам незнакомым человеком. Ну а если я не подпадаю под базовые параметры "идеального заемщика" smile:o Не хотелось бы ставить на себе крест. Пусть будет альтернатива
Шарухин Антон  (toshik80)
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Масштаб здесь не банковский, согласен с Вами Евгений. С другой стороны банки и не выдают по три тысячи на неделю. Здесь всем управляют люди. Зарплата которых зависит от собранных процентов, т.е. включает и просрочку и прочие факторы.
И Тане как и любому человеку проще общаться с теми кого она знает. Кто так сказать проверен!
Тридцать офисов, тридцать менеджеров и 6 региональных управляющих, которые занимаются кадровой работой, не допуская попадания в систему лже-тань.
Люди видят чеовеческое отношение, приходят и уходят с улыбкой несмотря на дикие проценты.

А действительно.... А можно ли полюбить банк, который смотрит на тебя как на набор параметров? Банк не видит личности в целом, он видит набор параметров и в большой зависимости от конъюнктуры меняет свое отношение к одному и тому же набору параметров. И тому кто выплатил кредит без просрочек запросто может во втором кредите отказать. Сколько таких историй на горячих линиях. Попросил увеличить лимит на 15%, чтобы закрыть еще один долг и сидеть спокойно выплачивать деньги банку, а он взял и отказал. Прямо вот от повышения лимита на 10% риск моего дефолта возрастет многократно...
А здесь такое просто не возникнет. Ибо Таня видит всю историю взаимоотношений, помнит разговоры и обещания и последовавшие за ними конкретные дела.
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