Скоринг, или заглянем в глаза?

Добрый день всем!
В рамках BrainStorming'а в моем любимом МФО разговорились с руководителями "за жизнь".
Мы долго "вымучивали" анкету которую должны заполнять заемщики и программа стала собирать довольно ощутимый и ценный объем информации: про родственников, собственность, доходы, фотографиии т.д. Кстати долго думали, заполнять анкету заемщикам вручную или отдавать на подпись распечатанную? Сошлись все-таки на распечатанном варианте. Информации в базу ложится больше и заемщиков не заставляем писаниной заниматься.
И тут в разговоре всплыл этот самый скоринг. Сначала даже пришлось объяснить, что это подсчет баллов на конкретные вопросы в анкете. Набираешь их - получаешь займ, не набираешь не получаешь. Я говорю давайте попробуем скоринг карту сделать. Программа будет выдавать ответ: "Дать или не Дать".
Дамы подумали и сказали: Нет не надо. Одни наши друзья поставили себе нечто подобное. Врет этот скоринг и еще как. Лучше пусть Таня и Аня (девушки по 25 лет менеджеры местных офисов) заглянут клиенту в глаза как можно глубже и примут решение.
Три дня полет был действительно нормальный, но потом начались отклонения от курса. Пришлось поездить по офисам. В одном из них воочию увидел работу Тани.
Оказывается она все про всех знает и почти всем задает вопросы, как у вас прошел юбилей, как здоровье у вашей супруги и т.п. Одна дама минут 15 рассказывала, про свое повышение в местном институте и Таня её очень внимательно слушала и задала пару вопросов в тему. Другой заемщик на три дня опоздал с выплатой, предъявил билеты на поезд, сказал на свадьбу уезжал. За просрочку берется пеня 3% от задолженности в день. И Таня ему эту пеню великодушно простила. Для "организации" это копейки, а для заемщика? Любой психолог скажет, что такие вопросы и действия располагают людей, человек видит тот самый индивидуальный подход, который так рекламируют банки, но ничего для его реализации не делают. Несмотря на дикие проценты в этом МФО люди приходят и уходят с улыбкой.
Еще один примечательный момент. Офис Тани расположен рядом с вахтой нашего градообразующего предприятия. И кредитоваться к ней ходят целыми бригадами. И не только Таня и "организация" занимается просрочниками, но и заемщики т.е. бригадиры. "Что-то Василий Семенович уже третий день на звоночки не отвечает, а завтра ведь у него срок" говорит Таня. В ответ: "Танечка, зуб даю, обязательно разберемся".
Вывод: человек получил займ, можно сказать Таня его выручила. Она заглянула несколько раз в его глаза. И после этого подвести Таню, равносильно предательству. Поэтому бригадир и блюдет всех. Обычная психология.
На Портале была "тема дня" о том, что банк "Пойдем" применяет такую же технологию. Что там тоже кредитный эксперт (дама лет сорока) принимает решение. А здесь молодые девчонки рулят судьбами.
И должен отметить: Уровень просрочки у Тани наравне с крупнейшими банками России: 5%.
Вот это на мой взгляд и есть пример индивидуального подхода. Люди уходят и приходят с улыбкой. Да и коробки с конфетами у Тани в офисе присутствуют постоянно.
P.S. Проценты в этом МФО дикие далеко не всегда и не для всех. Если заемщик ведет себя хорошо, то и ставка снижается. Есть следующие спец.тарифы "0.33", "0.5" и "0.7"... Ничего не напоминает?
Удачного дня
Комментарии 21
И дополню свой пост: Активы Тани (т.е. выданные займы) за 1.5 миллиона перешагнули, при среднем займе порядка 10000 руб.
Сколько у нее заемщиков в работе?
И я бы не сказал, что у нас все всех знают. И МФОшек в городе кроме этого предприятия достаточно.
И раз уж произошла подмена понятий, тогда поясните что значит индивидуальный подход? То, что в банках происходит? Где мало того, что ни одной буквы в договоре не изменить, так и от страховки отказаться не всегда получается. А уж великодушно войти в положение и простить пени.... Кто-нибудь такое в банках видел? Задолженность 50 копеек, а на нее штраф 500 руб за просрочку и не один раз. И естественно никто этих штрафов в банке не отменит.
Вычесть детей, глубоких стариков, опустившихся алкашей... В общем, да, маленький.
Даже если не знакомы лично, то лица все равно примелькались. Не обязательно знают все и всех, но с кем-то знакомы через друзей, через коллегу, через школьную учительницу ребенка... Цепочки короткие, через несколько звеньев уже можно выйти на нужного человека.
То же самое, только без встревания в частную жизнь и личного знакомства с начальством заемщика. Человеку с улицы и строго в рамках делового общения.
"То же самое" - допустим, прощение штрафа за просрочку в честь свадьбы. Но без персонального знакомства с невестой, понимаете? И упаси бог без разговоров на личные темы. Здесь, на форуме, идет неформальное общение. Но вы же не пишете в блоге о здоровье вашей жены. Почему? Видимо, понимаете, что это здесь неуместно. Рамки делового общения еще строже.
Чрезмерно индивидуальный подход, когда выдача займа определяется по итогам собеседования ("взгляда в глаза"), чреват злоупотреблениями вот какого плана. Попадется этой юной девочке какой-нибудь кривой-косой и вообще антипатичный субъект - она его и завернет
А она задает вопросы личного плана если на эту личную тему ранее был разговор, т.е. чисто из вежливости. А заемщик видит, что она помнит его и его обстоятельства.
"Попадется этой юной девочке какой-нибудь кривой-косой и вообще антипатичный субъект - она его и завернет".
Ну может быть и так, только её зарплата зависит от величины собранных процентов, поэтому "фэйс мне твой не нравится" это явно не единственный критерий при принятии ею решения.
И по поводу начальника и бригады. Таня познакомилась с начальником когда он пришел займ брать. А потом и вся бригада постепенно пришла. Место работы это стандартный вопрос в любой анкете, да и телефон начальника тоже. Через начальство проще с нерадивыми бороться и не надо упрекать меня что это неэтично. У нас налоговая подала в мэрию списки неплательщиков, а мэрия подала списки в подведомственые бюджетные учреждения и потребовала провести разъяснительную работу. Ну извините если власть так долги выбивает, то почему МФО так делать не может?
Дело не в ответах, а в том, что таких вопросов, в моем понимании, при выдаче кредита (покупке продуктов в магазине, получении посылки на почте etc.) вообще быть не должно. Мне известно, что в определенных кругах это считается проявлением "участия" и оценивается положительно, но это не значит, что я одобряю такую практику.
Зачем так в лоб? Дело может быть не во внешней красоте, а в том, что человек выглядит подозрительно, не располагает к себе, неряшлив в одежде, отводит взгляд, запинается при ответах на простейшие вопросы, как будто бы пытаясь угадать, какой ответ нужно дать, чтобы подойти под требования к заемщикам. Выдадут такому кредит? Вот он, личный подход во всей красе. Я противопоставляю его индивидуальному, при котором как раз возможно абстрагироваться от этих моментов.
Ну ведь чуть ниже написал, что она задает личные вопросы из ВЕЖЛИВОСТИ, в том случае если ранее клиент об этих обстоятельствах сам рассказывал. А это располагает людей, так как они видят, что их не забывают, что тут человек работает а не бездушный робот.
Примерно понял, что Вы имеете в виду под инд.подходом, но если заемщик начинает запинаться в ответах, то лучше сразу дать обратный ход.
Или вот например диалог:
- Кредиты в банках или МФО имеете
- Нет, нет, что Вы!
- Хм, странно. Но машина то Вас не пропускает, говорит есть кредиты. Может все-таки расскажете. Может они были когда-то, но не закрылись?
... и клиент "колоться" начинает.
А на экране пустота, никаких кредитов не светится.
В большинстве случаев подход срабатывает. Человек по природе своей не способен врать, а наметанный глаз это сразу увидит.
Такой прием Татьяна применила один раз в моем присутствии
Джо владеет сетью огромных книжных супермаркетов «Фокс и сыновья». Он открывает такой комплекс рядом с магазином Кэтлин и заходит к ней якобы купить несколько книжек для детей. Так состоялось их «живое» знакомство. Чуть позже Кэтлин узнает, что Джо и есть владелец супермаркета, грозящего ей неизбежным разорением — цены там намного ниже. Естественно, она сразу же возненавидела бездушного конкурента. А в Интернете их роман продолжался…
http://www.kinopoisk.ru/film/5330/
бизнес модель описанного МФО очень напомнила "Магазин за углом"
Только кто ж раздавит "мою" МФОшку?????
Сбер чтоли? Но что-то народ не спешит туда. Кто в сбере народу 2000 на неделю выдаст? А тут всегда пожалуйста.
http://bankir.ru/publikacii/s/andrei-bakhvalov-ogranichenie-stavok-mikrofinansovym-organizatsiyam-tochno-ne-grozit-10002531/#ixzz2C6q9Cuc3
Если продукт массовый, то о каждом всё знать не получится.
А в глаза заглянуть можно - для заёмщика делают фото.
Многих это останавливает.
Как мне кажется идеальная модель: Скоринг+индивидуальный подход и тогда проссрочка будет не 5% а 3-4%.
Сегодня обсуждали возможность создания мини БКИ на базе четырех местных МФО. Отсылаешь запрос на FTP сервер или почту и получаешь развернутый ответ, а что есть в базах у твоих партнеров.
Таня этот скоринг и осуществляет принимая решение да/нет. То что параметры не формализованы и выдается не скорбалл ничего особо не меняет, есть понятие экспертный скоринг. При желании Таня может выставлять оценку кредитоспособности заемщикам, например от одного до десяти, а через какое то время можно будет ее оценку верифицировать по реальным просрочкам и дефолтам.
А подход очень верный. Данные, данные и еще раз данные... все остальное приложится.
Антон, Вы же Айтишник? Ну тогда, неверное, придерживаетесь мнения, что во всем должна быть система. И если система "Таня-Маня-бригадир" работает исправно, то почему она не имеет права на существование (тут я с Вами согласен, что не всегда индивидуальный подход - зло). Но на каком краеугольном камне эта система держится? Исключительно на Тане и ее качествах. Т.е. чтобы система работала исправно, нужно, чтобы все кредитные эксперты обладали качествами Тани. А если среди Тань закрадутся паршивые овцы, в днище бизнес-лодки станут появляться дырки. Значит нужно, чтобы была система подбора и обучения таких Тань, которая исключает попадание в систему Лжетань
Перенесем систему на сетевой бизнес: типа Хоумкредит, Русский стандарт или Восточный экспресс. Где десятки тысяч кредитных экспертов разбросаны по всей стране. Насколько реально подобрать 10 тыс. Тань, чтобы система работала идеально в каждый момент?
Я ничего не утверждаю. Если система Пойдем работает таким образом, значит система жизнеспособна.
Но банки выбирают другую систему: менее персонифицированную, более адаптивную и проще управляемую. В ней личность кредитного эксперта роли почти не играет. Большие числа, большие объемы.... Скорринг - это же что? обезличенная система, позволяющая техническим путем выбрать пласт "идеальных заемщиков". Безусловно, скорринг ошибается. Безусловно, он не учитывает всех факторов. Безусловно, жулики через него просачиваются, а хорошие заемщики порой остаются за бортом. Но в статистическом плане, на больших объемах скорринг позволяет оставаться в рамках. Это как в теории вероятности: можно 10 раз подкинуть монетку, и все 10 раз будет орел. Но на больших объемах все равно система приблизится к значению 50/50. да и управлять скоррингом проще. Изменил базовые параметры - система заработала по-новому. При индивидуальном подходе пришлось бы все 10 тыс. Тань переучивать или искать новых. А так системе безразлично, Таня, Маня или Кланя сидит за рабочим местом. Хоть обезьянка. Печатать умеет - и хорошо. Остальное сделает система. С учетом текучки кадров в розничных банках - это очень даже весомый плюс.
Другой вопрос-он был задан в последнем посте Коровина Алексея. Можно ли полюбить банк, который относится к тебе не как к человеку, а как к набору базовых параметров?..... Но это уже совсем другая история
p.s. Я вообще не сторонник и не противник ни одного из вышеназванных подходов. Главное, чтобы система работала. Чтобы владельцы банков не несли убытков и чтобы мне как клиенту было удобно. Если я соответствую скоррингу и могу взять кредит по мобильному телефону - я даже рад буду, что мне не придется тащиться в офис и беседовать по душам незнакомым человеком. Ну а если я не подпадаю под базовые параметры "идеального заемщика" Не хотелось бы ставить на себе крест. Пусть будет альтернатива
И Тане как и любому человеку проще общаться с теми кого она знает. Кто так сказать проверен!
Тридцать офисов, тридцать менеджеров и 6 региональных управляющих, которые занимаются кадровой работой, не допуская попадания в систему лже-тань.
Люди видят чеовеческое отношение, приходят и уходят с улыбкой несмотря на дикие проценты.
А действительно.... А можно ли полюбить банк, который смотрит на тебя как на набор параметров? Банк не видит личности в целом, он видит набор параметров и в большой зависимости от конъюнктуры меняет свое отношение к одному и тому же набору параметров. И тому кто выплатил кредит без просрочек запросто может во втором кредите отказать. Сколько таких историй на горячих линиях. Попросил увеличить лимит на 15%, чтобы закрыть еще один долг и сидеть спокойно выплачивать деньги банку, а он взял и отказал. Прямо вот от повышения лимита на 10% риск моего дефолта возрастет многократно...
А здесь такое просто не возникнет. Ибо Таня видит всю историю взаимоотношений, помнит разговоры и обещания и последовавшие за ними конкретные дела.