«За кулисами процентной ставки». А как оно на самом деле...

Доброго дня всем.
На этот раз вдохновил меня написать пост Алексея Коровина "За кулисами процентной ставки".
В нем автор рассуждает о ростовщичестве, о составляющих процентной ставки по кредитам и о том, куда "поплывут" эти самые ставки в ближайшем будущем.
Я попытался пооппонировать автору, утверждая, что в жизни все не так идеально, как описывает автор, и даже привел пример, на что получил ответ, что этот пример скорее исключение из правил, чем общее правило (подробности см. по ссылке).
Сегодня, к моему великому сожалению, получил второй пример.
С утра поехал к одному крупному заказчику. Это производственное предприятие с численностью более 1500 работников и с "нехилыми" оборотами. И всплыла одна очень интересная история. Девушка (работник этого предприятия) обращается в Собинбанк, где у предприятия зарплатный проект, с просьбой выдать потребительский кредит. Причем девушка эта работает на хорошей должности, а именно начальником отдела труда и зарплаты, и трудовой стаж у нее более 10 лет и доход, как вы понимаете, "не слабый".
А в ответ: "К СОЖАЛЕНИЮ СУММУ БОЛЕЕ 50000 РУБ ВЫДАТЬ НЕ МОЖЕМ"
Вся в шоке выйдя из своего "зарплатного" банка девушка отправляется через дорогу в отделение ВТБ24, который к этому предприятию никакого отношения не имеет и заполняет анкету там....
Ответ через полчаса "Да пожалуйста приходите с паспортом, до 700000 руб можете получить".
Уважаемый Алексей с точки зрения ваших "тезисов" у Вас найдется этому хоть какое-то объяснение??? Или это очередное исключение?
Я напомню, что Вы в своем посте даете совет в первую очередь обращаться в свой "зарплатный банк", так как там хорошо и выгодно. И вот что в "реале" происходит.
Еще один ярчайший пример того что кредит это ЛОТЕРЕЯ.
А как вы считаете Уважаемые Читатели?
Комментарии 7
Производство работает круглосуточно, и даже в выходные и в праздники.
Насчет негатива в БКИ тоже вряд ли. Получила она год назад автокредит. Это во-первых, а во-вторых ВТБ24 смотрел данные в тех же БКИ и согласился выдать 700000 руб.
Неприязнь..... Не катит. Должны тогда были просто отказать.
В народный рейтинг писать смысла нет, девушка просто проголосовала ногами и все.
Банкиры говорят много красивых слов, а на деле получается совсем не гладко...
Это тоже бизнесс. Может у них на текущий момент мало свободных денег для того чтобы кредитовать всех подряд на большие суммы.
Действительно нужно все учитывать и в первую очередь удобство продукта и затраты на его обслуживание. Даже автокредитные банки не всегда предлагают хорошие условия.
Например ставка по автокредиту 13% без КАСКО на любую новую машину из любого салона это еще поискать надо. И предлагает её вовсе не автокредитный банк
Дык вот В сбере ему даже кредитку не дают, а в Россельхозбанке недавно дали ему 600000 руб под сказочные 12% годовых.
Это второй Баааальшой вопрос Алексею Коровину. Будем надеяться он прочтет этот пост