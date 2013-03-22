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«За кулисами процентной ставки». А как оно на самом деле...

22.03.2013 01:06 7 2 884 просмотра
Доброго дня всем.
На этот раз вдохновил меня написать пост Алексея Коровина "За кулисами процентной ставки".
В нем автор рассуждает о ростовщичестве, о составляющих процентной ставки по кредитам и о том, куда "поплывут" эти самые ставки в ближайшем будущем.
Я попытался пооппонировать автору, утверждая, что в жизни все не так идеально, как описывает автор, и даже привел пример, на что получил ответ, что этот пример скорее исключение из правил, чем общее правило (подробности см. по ссылке).
Сегодня, к моему великому сожалению, получил второй пример.
С утра поехал к одному крупному заказчику. Это производственное предприятие с численностью более 1500 работников и с "нехилыми" оборотами. И всплыла одна очень интересная история. Девушка (работник этого предприятия) обращается в Собинбанк, где у предприятия зарплатный проект, с просьбой выдать потребительский кредит. Причем девушка эта работает на хорошей должности, а именно начальником отдела труда и зарплаты, и трудовой стаж у нее более 10 лет и доход, как вы понимаете, "не слабый".
А в ответ: "К СОЖАЛЕНИЮ СУММУ БОЛЕЕ 50000 РУБ ВЫДАТЬ НЕ МОЖЕМ" smile:o
Вся в шоке выйдя из своего "зарплатного" банка девушка отправляется через дорогу в отделение ВТБ24, который к этому предприятию никакого отношения не имеет и заполняет анкету там....
Ответ через полчаса "Да пожалуйста приходите с паспортом, до 700000 руб можете получить".
Уважаемый Алексей с точки зрения ваших "тезисов" у Вас найдется этому хоть какое-то объяснение??? Или это очередное исключение?
Я напомню, что Вы в своем посте даете совет в первую очередь обращаться в свой "зарплатный банк", так как там хорошо и выгодно. И вот что в "реале" происходит.
Еще один ярчайший пример того что кредит это ЛОТЕРЕЯ.

А как вы считаете Уважаемые Читатели?

Комментарии 7

Юрий Улитин  (menY)
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.Возможно данное предприятие кредитуется в данном банке и дела в плане финансов не очень хорошие, а доход сотрудника, понятно, зависит от деятельности предприятия и решение банка в полне оправдано. М.б. имеется негатив в БКИ, или не правильно заполнила анкету. А другому банку вполне хватило только справки по з.п. Вариантов много в том числе и личная неприязнь (может она обидела сотрудника). Скажу одно мы стараемся обвинить всех только не себя. Так что, приношу извинения, это односторонняя информация, предлагаю написать в народный рейтинг банков и ни какого отношения к заголовку данного сообщения это не имеет, smile:|
Шарухин Антон  (toshik80)
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У предприятия в плане финансов все хорошо. Оно модернизацию оборудования проводит практически не привлекая кредитов.
Производство работает круглосуточно, и даже в выходные и в праздники.
Насчет негатива в БКИ тоже вряд ли. Получила она год назад автокредит. Это во-первых, а во-вторых ВТБ24 смотрел данные в тех же БКИ и согласился выдать 700000 руб.
Неприязнь..... Не катит. Должны тогда были просто отказать.
В народный рейтинг писать смысла нет, девушка просто проголосовала ногами и все.
Банкиры говорят много красивых слов, а на деле получается совсем не гладко...
EXPrompt  (EXPrompt)
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Учтите, у банка тоже могут быть свои заморочки.
Это тоже бизнесс. Может у них на текущий момент мало свободных денег для того чтобы кредитовать всех подряд на большие суммы.
Iriema  (Iriema)
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Я не очень хорошо понимаю посыл "обращаться в свой зарплатный банк". Не всегда зарплатный банк может предложить условия лучше рыночных. Нужно сравнивать ставки, условия, народный рейтинг, кстати, почитывать. Я вообще предпочитаю банки-монолайнеры: для ипотеки есть ипотечные банки, для кредиток - "карточные". Никого не собираюсь убеждать в том, что это правильный подход, просто лично я считаю, что банки, которые "распыляются" на множество продуктов, не могут нормально ни один из этих продуктов предложить клиенту и проигрывают в качестве услуг тем банкам, которые все свои усилия бросили только на карты или потребительские кредиты, или ипотеку и т.п.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Монолайнеры монолайнерами, только есть практика - зарплатным клиентам ставки всегда меньше чем клиентам с улицы. Типа банк видит реальный уровень доходов гражданина.
Действительно нужно все учитывать и в первую очередь удобство продукта и затраты на его обслуживание. Даже автокредитные банки не всегда предлагают хорошие условия.
Например ставка по автокредиту 13% без КАСКО на любую новую машину из любого салона это еще поискать надо. И предлагает её вовсе не автокредитный банк
Дмитрий Алейник  (АДВ1972)
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доброго дня!!! скажу больше - не редки случаи, когда банк отказывает в кредите своему-же сотруднику (з/пл карта, разумеется, там же) с хорошим окладом и стажем. А зайдя в банк-конкурент (со справкой 2-НДФЛ, есс-но) ему одобряют кредит даже на большую сумму, чем требуется. Вот и пойми его (Банк) потом.
Шарухин Антон  (toshik80)
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У меня друг работает в Сбере по договору ГПХ - ставит по магаз'ам карточные терминалы.
Дык вот В сбере ему даже кредитку не дают, а в Россельхозбанке недавно дали ему 600000 руб под сказочные 12% годовых.
Это второй Баааальшой вопрос Алексею Коровину. Будем надеяться он прочтет этот пост
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