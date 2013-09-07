Яндекс.деньги - пшык и нету

... или пару кликов и нету.

Добрый день всем.

Присылает мне уважаемый Яндекс такое вот письмо:

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Платеж успешно выполнен



Назначение платежа Перевод на счет 410011688430996

Дата и время 02.09.2013 21:50

Со счета списано 11 руб.

Комиссия Яндекс.Денег 0 руб. 05 коп.



Доступно 0 руб.

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Дело было так:

Когда то еще в прошлом году при тестировании интернет-банка решил положить 11 руб на Яндекс кошелек. Транзакция прошла успешно, все хорошо денежки тут же на Яндексе оказались. Прошло время, я почти забыл о них думать, и тут такое письмецо. Говорится что детали можно посмотреть только через платежный пароль, который я спустя несколько месяцев еле вспомнил.

Залез в детали платежа и вижу IP адрес 2.135.252.222.

Запрос на соответствующем сайте дает ответ: г.Петропавловск, Казахстан.

Мой адрес 178.64.35.74 можете проверить это г.Архангельск Россия. И доказать что 02.09.2013 в 21:50 меня в Казахстане не было не составит никакого труда.

Денежки ушли на счет 410011688430996, причем посмотрел, счет профессиональный т.е. по яндексовски это счет на который приходят платежи с тысяч других кошельков.

Сперли вобщем денежки и Яндекс их не защитил. Уважаемые читатели, у кого было подобное? Может на Яндексе как в сбере подобные вещи обычное дело? И куда пожаловаться? В народном рейтинге Яндекс.денег нету.