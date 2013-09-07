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Яндекс.деньги - пшык и нету

07.09.2013 19:15 5 1 255 просмотров
... или пару кликов и нету.
Добрый день всем.
Присылает мне уважаемый Яндекс такое вот письмо:
********************************
Платеж успешно выполнен

Назначение платежа Перевод на счет 410011688430996
Дата и время 02.09.2013 21:50
Со счета списано 11 руб.
Комиссия Яндекс.Денег 0 руб. 05 коп.

Доступно 0 руб.
********************************
Дело было так:
Когда то еще в прошлом году при тестировании интернет-банка решил положить 11 руб на Яндекс кошелек. Транзакция прошла успешно, все хорошо денежки тут же на Яндексе оказались. Прошло время, я почти забыл о них думать, и тут такое письмецо. Говорится что детали можно посмотреть только через платежный пароль, который я спустя несколько месяцев еле вспомнил.
Залез в детали платежа и вижу IP адрес 2.135.252.222.
Запрос на соответствующем сайте дает ответ: г.Петропавловск, Казахстан.
Мой адрес 178.64.35.74 можете проверить это г.Архангельск Россия. И доказать что 02.09.2013 в 21:50 меня в Казахстане не было не составит никакого труда.
Денежки ушли на счет 410011688430996, причем посмотрел, счет профессиональный т.е. по яндексовски это счет на который приходят платежи с тысяч других кошельков.
Сперли вобщем денежки и Яндекс их не защитил. Уважаемые читатели, у кого было подобное? Может на Яндексе как в сбере подобные вещи обычное дело? И куда пожаловаться? В народном рейтинге Яндекс.денег нету.

Комментарии 5

К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Сперли вобщем денежки и Яндекс их не защитил. Уважаемые читатели, у кого было подобное? Может на Яндексе как в сбере подобные вещи обычное дело?
Кошель ЯДа есть но он ваабще пустой smile:D
Было дело, по акции mastercard пытался через привязанную карту Ростелеком оплатить. Не вышло ничего. В общем плюнул и теперь сей сервис иначе как "законсервированным" не называю smile;)
Цитата
И куда пожаловаться?

Пресс-секретарю ссылку на свою запись отправьте.
Цитата
В народном рейтинге Яндекс.денег нету.
Идею как понравившуюся отметите, может в будущем и появится smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Пресс-секретарь последний раз появлялась на сайте 25.10.2012 г. Поэтому писать ей в личку и указывать ссылку занятие на мой взгляд бесперспективное. На идею лайк поставил, но "состоится ли ОНО" БАААААЛЬШОЙ ВОПРОС!
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Поэтому писать ей в личку и указывать ссылку занятие на мой взгляд бесперспективное.
Входящие ЛС дублируются письмом на указанный пользователем ящик "электронки"...
Цитата
На идею лайк поставил
smile:o Промахнулись smile:scratch:
Shtirlitz  (Shtirlitz)
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У меня тоже профессиональный кошелек. На меня, также как и на владельца того кошелька можно сделать жалобу, нажатием пары кнопок. Что будет дальше - не знаю, но десятку вернут наверное =)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Жалобу подал сразу как увидел письмо, т.е. в четверг. Пока без ответа! Подожду пару недель
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