Яндекс.деньги - пшык и нету

... или пару кликов и нету.
Добрый день всем.
Присылает мне уважаемый Яндекс такое вот письмо:
********************************
Платеж успешно выполнен
Назначение платежа Перевод на счет 410011688430996
Дата и время 02.09.2013 21:50
Со счета списано 11 руб.
Комиссия Яндекс.Денег 0 руб. 05 коп.
Доступно 0 руб.
********************************
Дело было так:
Когда то еще в прошлом году при тестировании интернет-банка решил положить 11 руб на Яндекс кошелек. Транзакция прошла успешно, все хорошо денежки тут же на Яндексе оказались. Прошло время, я почти забыл о них думать, и тут такое письмецо. Говорится что детали можно посмотреть только через платежный пароль, который я спустя несколько месяцев еле вспомнил.
Залез в детали платежа и вижу IP адрес 2.135.252.222.
Запрос на соответствующем сайте дает ответ: г.Петропавловск, Казахстан.
Мой адрес 178.64.35.74 можете проверить это г.Архангельск Россия. И доказать что 02.09.2013 в 21:50 меня в Казахстане не было не составит никакого труда.
Денежки ушли на счет 410011688430996, причем посмотрел, счет профессиональный т.е. по яндексовски это счет на который приходят платежи с тысяч других кошельков.
Сперли вобщем денежки и Яндекс их не защитил. Уважаемые читатели, у кого было подобное? Может на Яндексе как в сбере подобные вещи обычное дело? И куда пожаловаться? В народном рейтинге Яндекс.денег нету.
Комментарии 5
Было дело, по акции mastercard пытался через привязанную карту Ростелеком оплатить. Не вышло ничего. В общем плюнул и теперь сей сервис иначе как "законсервированным" не называю
Пресс-секретарю ссылку на свою запись отправьте.