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Взвешенные ориентиры для снижения ставки

28.04.2011 17:08 1 850 просмотров
Желание Банка России двигать рынок в сторону снижения процентных ставок по кредитам и депозитам позитивно и достойно всяческой поддержки.
Однако для реализации этого желания следует, на мой взгляд, отказаться от сегодняшней системы усредненных ориентиров по депозитной ставке первых десяти банков, и перейти к более логичному способу.
В качестве ориентира для 1-ой сотни банков вывести среднюю ставку по 1-ой, аналогично - среднюю по 2-ой для 2-ой, и так далее.
Тогда, если средняя ставка второй сотни будет много выше среднего показателя для первой сотни, нужно предложить банкам второй сотни в течение года сократить это разрыв, и аналогичное предложение сформулировать для каждой последующей сотни банков, ориентируя их на среднюю ставку предыдущей сотни.
Такая система даст возможность более сбалансированного, чем сегодня, движения к снижению процентной ставки.

Комментарии 1

Сергей Попов  (sonnert)
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а вообще какая необходимость привязывать депозитные ставки к средне-сотенным? Структура расходов у каждого банка своя. Кто-то больше на рекламу тратит, кто-то на "надзор", а кто-то может себе позволить и проценты платить.
А ЦБ всё же выбирает того, кого проще "таргетировать", т.е банки. Инфляцию снизить не получается, так вот с этого боку будем снижать, с банковских депозитов.
"а от чего ветер? От того, что деревья качаются?"
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