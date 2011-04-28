Взвешенные ориентиры для снижения ставки

Желание Банка России двигать рынок в сторону снижения процентных ставок по кредитам и депозитам позитивно и достойно всяческой поддержки.

Однако для реализации этого желания следует, на мой взгляд, отказаться от сегодняшней системы усредненных ориентиров по депозитной ставке первых десяти банков, и перейти к более логичному способу.

В качестве ориентира для 1-ой сотни банков вывести среднюю ставку по 1-ой, аналогично - среднюю по 2-ой для 2-ой, и так далее.

Тогда, если средняя ставка второй сотни будет много выше среднего показателя для первой сотни, нужно предложить банкам второй сотни в течение года сократить это разрыв, и аналогичное предложение сформулировать для каждой последующей сотни банков, ориентируя их на среднюю ставку предыдущей сотни.

Такая система даст возможность более сбалансированного, чем сегодня, движения к снижению процентной ставки.

