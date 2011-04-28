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Первоочередные задачи банкизации

28.04.2011 17:10 13 1 372 просмотра
Банкизация страны, о которой АРБ говорит с 2006-го года, не есть какая-то отвлечённая от реальных нужд страны цель, достижение которой нужно одним банкам, – ровно наоборот: банки развиваются для экономики и ради наращивания социально-экономических показателей всей страны, всего общества.
Перед законодателями, Банком России и другими регуляторами сегодня стоит множество принципиально разноуровневых задач по совершенствованию банковской сферы, среди которых первоочередными являются, на мой взгляд, следующие:

- создание института долгосрочных вкладов (поправки в 837 ГК);
- завершение работы над законопроектом о национальной платежной системе (НПС);
- совершенствование законодательства в сфере персональных данных;
- исключение обязанности банков по контролю за соблюдением кассовой дисциплины;
- отказ от необходимости использования банками контрольно-кассовой техники;
- прекращение дублирования со стороны ФСФР компетенции Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- отмена обязательного хранения документов на бумажных носителях в течение 5 лет, что уже реализовано, но только в рамках компетенций Центрального Банка;
- создание института региональных банков.

Реализация этих мер в ближайшей перспективе – залог успеха будущей банкизации, но лишь на первом этапе. О следующих этапах банкизации – в следующий раз.

Комментарии 13

Урри Кадыков  (Дистандер)
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Наверное, не стоит тревожить статью 837 и пугать народ "безотзывными" вкладами.
Лучше обратите внимание на статью 844 "Сберегательный (депозитный) сертификат".
Необходимо ввести страховую защиту АСВ в отношении таких сертификатов, после чего можно установить, что сертификаты могут быть с правом досрочного предъявления к оплате (так сейчас) и без такого права (новелла закона).
Сергей Попов  (sonnert)
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а что такое "институт региональных банков"? Бить будут?
fulltime  (fulltime)
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Ассоциация "Россия", думаю, нервно поежилась smile:D smile:D
Сергей Попов  (sonnert)
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Я просто думаю, что А.Г.Аксаков тоже с какой-нибудь алаверды-инициативой выйдет. На "банкизацию", как я помню, он ответил "кредитизацией", потом рядились, кто первый придумал "омбудсмена", теперича вот пережёвывание старых тем с "модернизацией" - институтом региональных банков.
На первом этапе "банкизации" - кассовая дисциплина, ККТ, длинные (безотзывные) вклады уже давненько муссируется...Застрял первый этап
fulltime  (fulltime)
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Ну первое, что я вспомнил - это был НБЖ за апрель 2007го, что по странному стечению обстоятельств до сих пор валяется у меня на коридорной полке. Там как раз большая статья Гарегина Ашотовича про банкизацию всей страны. В том числе и про голландских коллег,выдающих кредитов в разы больше, чем россияне. Я помню, любил этот журнал перечитывать в конце 2008го. Чувства были смешанные.
Сергей Попов  (sonnert)
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а я вспоминаю конференцию в мае или июне 2006 года в Новосибирске, где Аксаков в пику "решениям очередного съезда АРБ о Банкизации" провозгласил на "кредитизацию". Чувства были примерно те же smile:)) Как не кредитовать, если ВСЕ вокруг раздают дешёвые деньги на необозримые сроки? И тоже вспоминал это в 4 квартале 2008 года с мыслями, Слава Богу не вляпались...
Очень понравился Толоконский, тогда губернатор НСО. В числе прочего он сказал, что банки - это "всего лишь отрасль экономики" (примерно так, не дословно.
Запомнилось и тем, что там был А.А.Козлов, его я видел тогда последний раз smile:(
Олег Трегубов  (TreOV)
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Изменения, которые хотят внедрить можно разделить на две категории: для клиентов и для самих банков.

Для облегчения работы банков много его предлагается:
- совершенствование законодательства в сфере персональных данных;
- исключение обязанности банков по контролю за соблюдением кассовой дисциплины;
- отказ от необходимости использования банками контрольно-кассовой техники;
- прекращение дублирования со стороны ФСФР компетенции Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- отмена обязательного хранения документов на бумажных носителях в течение 5 лет, что уже реализовано, но только в рамках компетенций Центрального Банка;
- создание института региональных банков.
Все это сделает жинь банкам легче, но не на много. Так, "мелкие шероховатости". Клиенты этого всего почти не заметят. Банки лишь уменьшат немного свои издержки.

А вот для клиентов: создание института долгосрочных вкладов и завершение работы над законопроектом о национальной платежной системе - это уже интересно. Если первое уже давно ожидаемое событие, то вот НПС - пока выглядит как как что-то несбыточное. Помнится, несколько лет назад Сбербанк нечто подобное пытался запустить под брендом Сберкарта, который провалился. А уж сколько подобных проектов было в начале 2000-х. В итоге все "сели" на Visa или MC. Почему же так произошло? Все просто: чем меньше эмиссия карт, тем дороже она в обслуживании на одну карту. Поэтому даже Сбербанку проще выпускать междунар. карты, чем содержать процессинг своих карт. Плюс проблемы совместимости систем и т.д. Сделать полноценную НПС, аналогичную Visa или MC, это выльется в огромные затраты для банков связанные с доработкой ПО, банкоматов, терминалов и т.д., но "овчинка стоит выделки". Из-за того что развития сети терминалов из-за больших комиссий не является тотальным, доля безналичных платежей у нас в стране крайне мала - около 10%, не более. Все остальное снимается в виде наличных, причем сразу после зачисления зарплаты. В итоге среднемесчные остатки на картсчетах на порядок меньше, чем можно было бы ожидать. В итоге получается замкнутый круг - банки хотят, чтобы люди держали деньги на картах, а клиенты снимают деньги, потому что так удобнее, т.к. терминалы нет везде, а терминалы не стоят везде - потому что комиссии и, например, аренда его у банка, большие. Разрубить этот "гордиев узел" и есть основная задача НПС и при этом ей еще нужно себя как-то окупать.


Сергей Попов  (sonnert)
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Интересно, почему эта статья Взвешенные ориентиры для снижения ставки уважаемого Гарегина Ашотовича не сразу в блогах сидна?
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Цитата
- совершенствование законодательства в сфере персональных данных;


Поясните, пожалуйста, что именно понимается под этой формулировкой.
Сергей Попов  (sonnert)
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Даниил, Вы по имени обращайтесь, кому задаёте вопрос. Гарегину Ашотовичу? Думаю, что напрасно. Он только пишет в блог... За всё время он только в первой своей записи вступил в диалог-перепалку, а потом никак не комментирует обращения к нему. Поэтому, лучше поискать на сайте АРБ, может там где-нибудь в документах что-то найдётся.
Зачем ему эти новомодные штучки с блогом?
Николай Ватутин  (niksilver)
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На сайте АРБ блог закрыли не хочет банковский общак общаться. Слишком много вопросов на которые у них нет ответов. В общем АРБ скоро прекратит свое существование...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Контроль кассовой дисциплины давно пора отменить
С одной стороны кассовую книгу можно нарисовать какую угодно
Установлен такой-то лимит остатка кассы, убирай излишки в подотчет и все красиво будет
С другой стороны контроль кассы решили ввести у предпринимателей smile:o А у них вообще стирается грань между кассой и собственным карманом. Тут все деньги принадлежат живому человеку. он что тоже должен излишки в банк сдавать??? Тогда уже подрывается основа гражданского законодательства, а именно распоряжение своими деньгами по своему усмотрению. А выписывать расходники с формулировкой "Передано на личные нужды ИП" это по-моему верх маразма
Шарухин Антон  (toshik80)
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Второй вопрос:
А чем использование ККТ мешает банкам?
Давайте тогда отменим ККТ для всех остальных субъектов предпринимательства
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