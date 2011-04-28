Первоочередные задачи банкизации

Банкизация страны, о которой АРБ говорит с 2006-го года, не есть какая-то отвлечённая от реальных нужд страны цель, достижение которой нужно одним банкам, – ровно наоборот: банки развиваются для экономики и ради наращивания социально-экономических показателей всей страны, всего общества.
Перед законодателями, Банком России и другими регуляторами сегодня стоит множество принципиально разноуровневых задач по совершенствованию банковской сферы, среди которых первоочередными являются, на мой взгляд, следующие:
- создание института долгосрочных вкладов (поправки в 837 ГК);
- завершение работы над законопроектом о национальной платежной системе (НПС);
- совершенствование законодательства в сфере персональных данных;
- исключение обязанности банков по контролю за соблюдением кассовой дисциплины;
- отказ от необходимости использования банками контрольно-кассовой техники;
- прекращение дублирования со стороны ФСФР компетенции Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- отмена обязательного хранения документов на бумажных носителях в течение 5 лет, что уже реализовано, но только в рамках компетенций Центрального Банка;
- создание института региональных банков.
Реализация этих мер в ближайшей перспективе – залог успеха будущей банкизации, но лишь на первом этапе. О следующих этапах банкизации – в следующий раз.
Комментарии 13
Лучше обратите внимание на статью 844 "Сберегательный (депозитный) сертификат".
Необходимо ввести страховую защиту АСВ в отношении таких сертификатов, после чего можно установить, что сертификаты могут быть с правом досрочного предъявления к оплате (так сейчас) и без такого права (новелла закона).
На первом этапе "банкизации" - кассовая дисциплина, ККТ, длинные (безотзывные) вклады уже давненько муссируется...Застрял первый этап
Очень понравился Толоконский, тогда губернатор НСО. В числе прочего он сказал, что банки - это "всего лишь отрасль экономики" (примерно так, не дословно.
Запомнилось и тем, что там был А.А.Козлов, его я видел тогда последний раз
Для облегчения работы банков много его предлагается:
- совершенствование законодательства в сфере персональных данных;
- исключение обязанности банков по контролю за соблюдением кассовой дисциплины;
- отказ от необходимости использования банками контрольно-кассовой техники;
- прекращение дублирования со стороны ФСФР компетенции Банка России по вопросам ПОД/ФТ;
- отмена обязательного хранения документов на бумажных носителях в течение 5 лет, что уже реализовано, но только в рамках компетенций Центрального Банка;
- создание института региональных банков.
Все это сделает жинь банкам легче, но не на много. Так, "мелкие шероховатости". Клиенты этого всего почти не заметят. Банки лишь уменьшат немного свои издержки.
А вот для клиентов: создание института долгосрочных вкладов и завершение работы над законопроектом о национальной платежной системе - это уже интересно. Если первое уже давно ожидаемое событие, то вот НПС - пока выглядит как как что-то несбыточное. Помнится, несколько лет назад Сбербанк нечто подобное пытался запустить под брендом Сберкарта, который провалился. А уж сколько подобных проектов было в начале 2000-х. В итоге все "сели" на Visa или MC. Почему же так произошло? Все просто: чем меньше эмиссия карт, тем дороже она в обслуживании на одну карту. Поэтому даже Сбербанку проще выпускать междунар. карты, чем содержать процессинг своих карт. Плюс проблемы совместимости систем и т.д. Сделать полноценную НПС, аналогичную Visa или MC, это выльется в огромные затраты для банков связанные с доработкой ПО, банкоматов, терминалов и т.д., но "овчинка стоит выделки". Из-за того что развития сети терминалов из-за больших комиссий не является тотальным, доля безналичных платежей у нас в стране крайне мала - около 10%, не более. Все остальное снимается в виде наличных, причем сразу после зачисления зарплаты. В итоге среднемесчные остатки на картсчетах на порядок меньше, чем можно было бы ожидать. В итоге получается замкнутый круг - банки хотят, чтобы люди держали деньги на картах, а клиенты снимают деньги, потому что так удобнее, т.к. терминалы нет везде, а терминалы не стоят везде - потому что комиссии и, например, аренда его у банка, большие. Разрубить этот "гордиев узел" и есть основная задача НПС и при этом ей еще нужно себя как-то окупать.
Поясните, пожалуйста, что именно понимается под этой формулировкой.
Зачем ему эти новомодные штучки с блогом?
С одной стороны кассовую книгу можно нарисовать какую угодно
Установлен такой-то лимит остатка кассы, убирай излишки в подотчет и все красиво будет
С другой стороны контроль кассы решили ввести у предпринимателей А у них вообще стирается грань между кассой и собственным карманом. Тут все деньги принадлежат живому человеку. он что тоже должен излишки в банк сдавать??? Тогда уже подрывается основа гражданского законодательства, а именно распоряжение своими деньгами по своему усмотрению. А выписывать расходники с формулировкой "Передано на личные нужды ИП" это по-моему верх маразма
А чем использование ККТ мешает банкам?
Давайте тогда отменим ККТ для всех остальных субъектов предпринимательства