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224-ФЗ: обращение к В.В.Путину

31.05.2011 17:13 3 1 527 просмотров
Не скрою, что отдельные положения Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вызывают сегодня определённое беспокойство банковского сообщества.
Отсутствие наработанной практики применения законодательства по противодействию незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также четкой технологии обмена информацией может, по мнению многих участников рынка, привести к негативным последствиям для финансового рынка и инвестиционного климата в Российской Федерации.
Поэтому мы решили обратиться с нашими предложениями, поддержанными ведущими саморегулируемыми организациями профессиональных участников финансового рынка – НАУФОР и НФА, а также Ассоциацией региональных банков «Россия», к Председателю Правительства РФ В.В.Путину.
В нём мы просим пересмотреть сроки вступления в силу отдельных положений Федерального закона № 224-ФЗ, ввести до 2013 года мораторий на применения мер административного воздействия за нарушение его требований и поручить ФСФР в кратчайшие сроки разработать и реализовать механизмы его применения, обеспечив активное участие представителей профессионального сообщества в создании таких механизмов.
Надеюсь, что консолидированное мнение банковского сообщества будет учтено при рассмотрении данной проблемы.

Комментарии 3

Николай Ватутин  (niksilver)
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Гарегин Ашотович!
Региональные банки необходимо цивилизовано закрыть. Кроме вреда банковской системе России они ничего не приносят, а акционеры таких банков зачастую рассматривают денежные средства на расчетных счетах клиентов, как свои собственные и разворовывают их...
CreditWay  (CreditWay)
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Угу.Одну партию... Килограмм колбасы в одни руки... Машины по очереди... Что у вас на очереди Николай Ватутин ? Back in USSR ?
Про два канала ТВ и поездку в "Капстраны" типа Финляндии и Сирии не чаще раз в четыре года не забудьте... smile:D
У меня в регионе есть "негодяйско-разворовывающий" банк с которым я 16 лет вместе... И который устраивает меня по качеству услуг куда больше чем СберРайфПромсвязьНордеа вместе взятые...
Последний Промсвязь недавно "похоронил"... Сорри,поглатил-присоединил одного нашего региональщика "Волгопромбанк"... И че ? Сломать сломал... А за тем ? А затем ничего ...Пшик... Сдулся... Потеряли многих клиентов-юриков...
Лояльность для клиента,это не пустой звук... Просто поверьте юрику с 20-летним стажем... Мне не бренд нужен... Мне услуга нужна... Гипермаркет и бутик две большие разницы... Для тех кто понимает конечно.
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