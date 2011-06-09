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Правомерны ли комиссии?

09.06.2011 13:24 26 2 325 просмотров
Вознаграждение банка за пользование банковским кредитом традиционно складывается из двух частей – годовой процентной ставки и комиссий.
Сегодня банки либо постепенно отказываются от взимания комиссий по кредитному договору, либо существенно сокращают их количество, переходя к практике согласования единого вознаграждения за пользование кредитом. Но, кажется, от них сегодня хотят гораздо большего – полного отказа от взимания комиссий. Правомерно ли?
Высшие судебные инстанции - Высший Арбитражный Суд России и Верховный Суд РФ – к единой правовой позиции по данному вопросу пока не пришли. Но какую бы согласованную позицию они не выработали, к тем правоотношениям, что сложились до её выработки, применяться она, по практически единодушному мнению банковского сообщества, не должна.
После вынесения Постановления Президиума ВАС России от 02.03.2010 № 7171/09, содержащий вывод о незаконности комиссии за открытие и ведение ссудного счёта, граждане начали гораздо чаще, чем раньше, оспаривать в судах правомерность условий кредитных договоров об уплате всех видов комиссий. Их можно понять, но если суды станут защищать исключительно их позицию, кто защитит банки, ничего, по сути, не нарушавшие?
Банковское сообщество ждёт от высших судебных инстанций решения, которое сформирует, наконец, адекватно единообразный подход к защите добросовестных участников гражданского оборота по спорам об обратном взыскании комиссий по кредитам, добровольно уплаченных заемщиками.

Комментарии 26

Костя  (Kosty)
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Мне как клиенту все равно будут у банка комиссии или нет, я смотрю на ПСК, это я об обязательных. Главное не нарваться на косвенные, например комиссия за досрочное погашение.

Недавно, смотрел обзор рынка банков в Европе то увидел КУЧУ комиссий, которые они взимают с продвинутых европейцов и у них ни кто не шумит, что Банки обворовывают народ!
Вот не большой перечень из того что увидел:
- Плата за оценку кредита
- Комиссия за предоставление кредита
- Ежемесячная плата за администрирование кредита
- Плата за изменение кредитной документации
- Исключительное погашения в полном объеме
Игорь Пустошило  (Pif)
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Цитата
если суды станут защищать исключительно их позицию, кто защитит банки, ничего, по сути, не нарушавшие?

А кто защитит клиента? К примеру, взял я ипотечный кредит на 25 лет, выплачиваю его, как полагается, и "ничего, по сути, не нарушаю". Вопрос: что мешает банку ввести строку тарифа "За подготовку комплекта документов для снятия обременения с квартиры по закрытому кредиту" - 300 тыс руб, или что-нибудь подобное? Ответ: ничего. Клиент по определению - более слабая сторона.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Пример не очень хороший. Такую комиссию закон не даст ввести.
408-я ГК и 25-я статья Закона об ипотеке.
_bell  (_bell)
#
Согласно закону условия договора ущемляющие права потребителя ничтожны.
Вот Роспотребнадзор всё хорошо разъяснил и про комиссию и про "взаимодействие" банков с руководителями судов.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Вот еще бы определение "Финансовой услуги" где нить не в законе о рекламе дали.
И кто в ней что потребляет определили.
_bell  (_bell)
#
Уж разбирали этот вопрос раз двести. Кредит это услуга. Никто с этим не спорит.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
И когда сия услуга может считаться оказанной?
_bell  (_bell)
#
Ну Вы же там участвовали. Я деталей не помню. Мне достаточно того, что ВС считает это услугой.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Он много чего считает...
Он почемуто считает, что деньги выведенные мошенниками со счета клиента банка украли у клиента, а не у банка.
_bell  (_bell)
#
Что украли у клиента, а не у банка как раз ВС вроде бы и не считает. Но насчет кредита разночтений нет, это выбито на его скрижалях.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
на скрижалях..
Печально.
От этого вся и путаница.
_bell  (_bell)
#
Ничего печального в этом не вижу. Даже если бы кредит не был услугой, то что плохого в том, что условия договора ущемляющие маленького человека в сделке с наглым и жестоким предпринимателем считались бы недействительными? По-моему это замечательно и справедливо. А в данном случае еще и законно.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
то что плохого в том, что условия договора ущемляющие маленького человека в сделке с наглым и жестоким предпринимателем считались бы недействительными?

В этом ничего плохого нет, с этим не спорю.
Только тогда и надо вести разговор об оганичении физического лица в принятии на себя определенного рода финансовых обязательствах. Надо тупо указать физическим лицам какие обязательства они могут на себя принимать, а какие нет.
_bell  (_bell)
#
Цитата
В этом ничего плохого нет, с этим не спорю.
Только тогда и надо вести разговор об оганичении физического лица в принятии на себя определенного рода финансовых обязательствах. Надо тупо указать физическим лицам какие обязательства они могут на себя принимать, а какие нет.

Ха! Вы правы! Я бы вообще запретил кредитовать физлиц. Но! Указать это следовало бы не столько физическим лицам, сколько банкам. Вот уж кому это действительно выгодно и кто удавится за право кредитовать.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
Цитата
Но! Указать это следовало бы не столько физическим лицам, сколько банкам.

А не пофиг smile:) Эффект один и тот же.
_bell  (_bell)
#
У пушера выше ответственность, чем у наркомана.
Fosfoniy  (Fosfoniy)
#
И все таки, в какой момент эта услуга считается оказанной?
Тимур Т  (barlog)
#
В момент выдачи кредита, видимо.
_bell  (_bell)
#
Не, но каковы зайчики?

"организовать взаимодействие с руководителями судов на подведомственной территории и донести до их сведения указанную информацию." smile:D

и при этом жалятся: "а кто защитит банки?"
Макс Григ  (M.Grig)
#
Ох и жаркая тема!
Юридически - правомерны. По человечески - законны.
Николай Ватутин  (niksilver)
#
Давно надо навести порядок и лишить возможности жульничать банковский воровской общак.
Если следовать логике банкиров и оставлять все как есть это похоже не на работу банков, а на работу привокзальных лохотронщиков задача которых заманить клиента, а потом уже начинается развод на деньги...
Представьте себе если вы приходя в магазин выбрав товар получали в чеке сумму не ту что указана на ценнике, а с кучей дополнительных услуг. Т.е. стоимость товара + стоимость консультации продавца + за проверку работоспособности товара + за оформление гарантийного талона + за расчетно кассовое обслуживание и так далее...
Человек придя в банк должен знать конкретно сколько стоит данный кредитный пакет, который ему предлагают. А не так что берет под 15% годовых, а банк в итоге у него выворачивает 150% годовых!
Макс Григ  (M.Grig)
#
Потенциальный заемщик до заключения кредита (зачастую под роспись) получает расчет, полную стоимость кредита, которая включает проценты и все платежи по кредиту.
А вот тут психология людей не совсем понятна: либо обращают внимание только на процент по кредиту, либо не читают условия и все мимо ушей. Но зато потом - комиссии не законны и в суд!
Николай Ватутин  (niksilver)
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Кредит должен рекламироваться и выдаваться по принципу все включено. Т.е. клиент должен знать реальную ставку и цену в которую кредит ему обойдется!
Дмитрий  (pervii)
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в чем проблема сравнить сумму кредита и сумму всех ежемесячных платежей, чтобы понять какая переплата? Всю эту информацию оглашают заемщику, вот только клиент находится в эйфории от кучи свалившихся денег, а вот как доходит дело до возврата, начинают искать способы избежать оплаты. Лично мое мнение если ты заключил договор и поставил подпись, значит должен его выполнять. Ведь если банк по депозиту выплатит меньше % потому что ситуация в стране изменилась никому не понравится
Николай Ватутин  (niksilver)
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Если бы банки выполняли сами заключенные договора по РКО нормально. Было бы замечательно. К сожалению АРБ это рассадник воровских малин. Поэтому я считаю правильно оплачивать кредитную ставку указанную в договоре, а остальные доплаты вне закона...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Но какую бы согласованную позицию они не выработали, к тем правоотношениям, что сложились до её выработки, применяться она, по практически единодушному мнению банковского сообщества, не должна.

Настолько беззубая позиция, что даже смешно. Суды не изменили закон, а всего лишь дали его толкование. Закон был и до его толкования, а потому нет ничего неправильного в том, что он должен применяться в его толковании, данном высшими судами, и к правоотношеноиям, возникших до толкования.
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