Правомерны ли комиссии?

Вознаграждение банка за пользование банковским кредитом традиционно складывается из двух частей – годовой процентной ставки и комиссий.
Сегодня банки либо постепенно отказываются от взимания комиссий по кредитному договору, либо существенно сокращают их количество, переходя к практике согласования единого вознаграждения за пользование кредитом. Но, кажется, от них сегодня хотят гораздо большего – полного отказа от взимания комиссий. Правомерно ли?
Высшие судебные инстанции - Высший Арбитражный Суд России и Верховный Суд РФ – к единой правовой позиции по данному вопросу пока не пришли. Но какую бы согласованную позицию они не выработали, к тем правоотношениям, что сложились до её выработки, применяться она, по практически единодушному мнению банковского сообщества, не должна.
После вынесения Постановления Президиума ВАС России от 02.03.2010 № 7171/09, содержащий вывод о незаконности комиссии за открытие и ведение ссудного счёта, граждане начали гораздо чаще, чем раньше, оспаривать в судах правомерность условий кредитных договоров об уплате всех видов комиссий. Их можно понять, но если суды станут защищать исключительно их позицию, кто защитит банки, ничего, по сути, не нарушавшие?
Банковское сообщество ждёт от высших судебных инстанций решения, которое сформирует, наконец, адекватно единообразный подход к защите добросовестных участников гражданского оборота по спорам об обратном взыскании комиссий по кредитам, добровольно уплаченных заемщиками.
Комментарии 26
Недавно, смотрел обзор рынка банков в Европе то увидел КУЧУ комиссий, которые они взимают с продвинутых европейцов и у них ни кто не шумит, что Банки обворовывают народ!
Вот не большой перечень из того что увидел:
- Плата за оценку кредита
- Комиссия за предоставление кредита
- Ежемесячная плата за администрирование кредита
- Плата за изменение кредитной документации
- Исключительное погашения в полном объеме
А кто защитит клиента? К примеру, взял я ипотечный кредит на 25 лет, выплачиваю его, как полагается, и "ничего, по сути, не нарушаю". Вопрос: что мешает банку ввести строку тарифа "За подготовку комплекта документов для снятия обременения с квартиры по закрытому кредиту" - 300 тыс руб, или что-нибудь подобное? Ответ: ничего. Клиент по определению - более слабая сторона.
408-я ГК и 25-я статья Закона об ипотеке.
Вот Роспотребнадзор всё хорошо разъяснил и про комиссию и про "взаимодействие" банков с руководителями судов.
И кто в ней что потребляет определили.
Он почемуто считает, что деньги выведенные мошенниками со счета клиента банка украли у клиента, а не у банка.
Печально.
От этого вся и путаница.
В этом ничего плохого нет, с этим не спорю.
Только тогда и надо вести разговор об оганичении физического лица в принятии на себя определенного рода финансовых обязательствах. Надо тупо указать физическим лицам какие обязательства они могут на себя принимать, а какие нет.
Только тогда и надо вести разговор об оганичении физического лица в принятии на себя определенного рода финансовых обязательствах. Надо тупо указать физическим лицам какие обязательства они могут на себя принимать, а какие нет.
Ха! Вы правы! Я бы вообще запретил кредитовать физлиц. Но! Указать это следовало бы не столько физическим лицам, сколько банкам. Вот уж кому это действительно выгодно и кто удавится за право кредитовать.
А не пофиг Эффект один и тот же.
"организовать взаимодействие с руководителями судов на подведомственной территории и донести до их сведения указанную информацию."
и при этом жалятся: "а кто защитит банки?"
Юридически - правомерны. По человечески - законны.
Если следовать логике банкиров и оставлять все как есть это похоже не на работу банков, а на работу привокзальных лохотронщиков задача которых заманить клиента, а потом уже начинается развод на деньги...
Представьте себе если вы приходя в магазин выбрав товар получали в чеке сумму не ту что указана на ценнике, а с кучей дополнительных услуг. Т.е. стоимость товара + стоимость консультации продавца + за проверку работоспособности товара + за оформление гарантийного талона + за расчетно кассовое обслуживание и так далее...
Человек придя в банк должен знать конкретно сколько стоит данный кредитный пакет, который ему предлагают. А не так что берет под 15% годовых, а банк в итоге у него выворачивает 150% годовых!
А вот тут психология людей не совсем понятна: либо обращают внимание только на процент по кредиту, либо не читают условия и все мимо ушей. Но зато потом - комиссии не законны и в суд!
Настолько беззубая позиция, что даже смешно. Суды не изменили закон, а всего лишь дали его толкование. Закон был и до его толкования, а потому нет ничего неправильного в том, что он должен применяться в его толковании, данном высшими судами, и к правоотношеноиям, возникших до толкования.