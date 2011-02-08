Уважаемые коллеги, пользователи портала Banki.ru,

Мысли, которыми я готов поделиться с вами, прежде всего будут касаться банковской сферы, но не только её…

Каждый из нас соприкасается с экономикой каждый день. Больше и глубже всех – профессионалы, работники финансовой сферы. Меньше – рядовые граждане, нуждающиеся в достоверной информации о состоянии экономики, от которого напрямую зависит их личное благополучие.

Располагая возможностью делиться с вами тем, что знаю , рассчитываю, что наше общение скоро войдёт в рабочее русло и станет полезным и для вас, и для меня.



Гарегин Тосунян,

Президент Ассоциации российских банков (АРБ)



