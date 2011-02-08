Уважаемые коллеги, пользователи портала Banki.ru,

Мысли, которыми я готов поделиться с вами, прежде всего будут касаться банковской сферы, но не только её…
Каждый из нас соприкасается с экономикой каждый день. Больше и глубже всех – профессионалы, работники финансовой сферы. Меньше – рядовые граждане, нуждающиеся в достоверной информации о состоянии экономики, от которого напрямую зависит их личное благополучие.
Располагая возможностью делиться с вами тем, что знаю , рассчитываю, что наше общение скоро войдёт в рабочее русло и станет полезным и для вас, и для меня.
Гарегин Тосунян,
Президент Ассоциации российских банков (АРБ)
Комментарии 24
Для нас это большая честь...
Рады, очень рады.
Гарегин Ашотович, у меня «шкурный» вопрос.
В июле прошлого года Вы вели переписку с руководителем Роспотребнадзора , г-ном Онищенко, по вопросу юридического трактования уступки банками прав требования по долгам физических лиц коллекторским компаниям.
Помнится, к единому знаменателю вы не пришли.Предполагалось создать Экспертный совет из числа представителей Роспотребнадзора, АРБ, Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств и Ассоциации коммерческих организаций Развития Коллекторского Бизнеса.
Стороны как то сблизили свои позиции,за прошедшее время ?
Спасибо.
Наш диалог позитивен уже потому, что продвигает нас в русле взаимопонимания, выработки общей позиции по совместному совершенствованию законодательства, созданию специальных институтов, снимающих негативные эмоции между кредитором и заёмщиком.
По мнению АРБ, переуступка прав требований по долгам физических лиц может быть передана коллекторам, если, конечно, речь идёт о коллекторах, соблюдающих не только букву закона, но и определённые этические принципы, разделяемые нами. Мы работаем только с такими коллекторами.
Хотелось бы особо отметить роль созданного по инициативе АРБ института финансового омбудсмена, который за 4 месяца работы рассмотрел около 900 обращений. Банки, подчеркну, по доброй воле присоединяются к нему, желая минимизировать конфликты с клиентами.
…Так или иначе, большая часть работы с Роспотребнадзором у нас впереди.
По ходу обсуждения я буду делиться с вами его результатами.
Меня больше интересовала,Ваша позиция как юриста.Я ее "прочитал".
Как руководителя АРБ... "Политика - искусство возможного".
Но, это так сказать, то что мы имели вчера. Сегодня все больше преступлений совершаются в интернете, при предоставлении банками услуг ДБО. Абсолютно нет ничего нового, в том, что банки в большинстве случаев перекладывают всю ответственость за несанкционированые списания средств на пользователя услуг те клиента. В связи с этим...вопрос...какую позицию занимает АРБ...собираются ли банки приводить свои услуги в соответствии с требованиями действующих НПА и НТД в области защиты информации...или процесс как всегда будет идти эволюционно...
Нельзя однозначно перелагать ответственность либо на банки, либо на пользователя. Чтобы понять, кто виноват, надо тщательно рассматривать каждый отдельный случай. Небрежность в хранении данных могут проявлять и банки, и клиенты, вопрос лишь в том, кто проявил её в данной ситуации в большей степени.
Если списание произошло без участия клиента, такая ситуация находится в зоне ответственности кредитного учреждения.
Если же клиент проявил неосторожность – хранил pin-код вместе с кредитной картой, например, или позволял злоумышленникам стоять у него за спиной у банкомата – ответственность лежит на нём.
АРБ не приемлет категоричную позиция некоторых государственных органов (например, Роспотребнадзора), предлагающих однозначно перекладывать во всех случаях ответственность за несанкционированные списания со счетов исключительно на банки. Если узаконить эту позицию, число мошенников в стране вырастет лавинообразно, а банки, защищая свой капитал, просто перестанут эмитировать кредитные карты: они и так постоянно озабочены повышением защиты своих данных, оберегая свой бизнес от хакерских атак.
Именно поэтому несправедливо давать мошенникам, приобретающим кредитные карты специально для махинаций с ними, козырь в виде «презумпции виновности» банков в хакерских взломах.
АРБ выступает за принятие максимальных мер безопасности, как со стороны банков, так и со стороны клиентов, обязательное повышение уровня финансовой грамотности.
Разбирать дела о несанкционированном списании со счетов может и суд, и Финансовый омбудсмен, но трафарета, согласно которому ответственность за преступление однозначно лежала бы либо на той, либо на другой стороне, нет и быть не может.
Но раз уж вы вспомнили мои слова, речь шла о том, что некоторые банки в кризис повысили проценты по вкладам, и если масштаб довнесения не был заранее оговорён, то на скромный счёт в размере, допустим, нескольких тысяч, могла довноситься сумма, многократно превышающая первоначальный вклад.
Банк не может отказываться от исполнения договора, но он обязан отчитываться перед Росфинмониторингом о происхождении внесённых клиентом средств, особенно по крупным суммам.
И потому банк вправе в таких случаях ввести запретительные комиссионные на довнесение неограниченно больших средств на счёт.
В США в настоящее время гарантии составляют 250 тыс. долларов на вклад каждого из супругов плюс отдельно гарантируется совместный вклад супругов. Кроме того в США гарантируются счета компаний на аналогичную сумму, что особенно важно для предприятий малого и среднего бизнеса, а также пенсионные накопления. Все разговоры о том, что у нас покрыты гарантиями 98% вкладов всерьез воспринимать сложно: именно потому и получается такой процент, что вкладчики дробят вклады.
Выскажу крамольную мысль: при повышении сумм гарантированного покрытия вкладов реальных денег для выплат может понадобиться значительно меньше, чем сейчас, поскольку это приведет к повышению устойчивости банков по отношению к распространителям панических настроений.
5 лет назад, напомню, мы начали со 100 тысяч рублей, и год за годом повышали сумму возмещения плавно, в согласии с возрастающими возможностям системы страхования.
Именно поэтому, ради сохранения стабильности системы страхования, я не разделяю мнения о необходимости скачкообразного повышения возмещения по вкладам до 3 млн рублей. Сегодня банки вынуждены отчислять в фонды страхования вкладов довольно приличный процент, и поднимать сумму возмещения следует, по-моему, максимально осторожно, по мере накопления ресурсов в системе страхования.
Мне кажется разумной идея о повышении возмещения до 1 млн рублей, но параллельно с таким повышением следует снижать и процент отчисления банков в фонды.
Включаться в гонку за лидерство по гарантированному возмещению с другими странами бессмысленно и опасно. В США, к слову, гарантируется лишь 90% вкладов, а в России – 100%, и я сторонник именно полного возмещения.
Полагаю, что различий между госгарантиями вкладов и депозитов быть не должно. В некоторых странах сегодня система страхования вкладов так и называется – системой страхования депозитов.
У нас она пока работает в несколько урезанном виде, но со временем мы придём к полному гарантированию и вкладов, и депозитов.
Нужно не загонять сложный процесс объединения в административную плоскость, а создавать рыночные условия для капитализации банков.
Мы в АРБ считаем, что банков должно быть много, и банков разных.
В проекте стратегии развития банковского сектора до 2015 года предлагается осуществлять «пропорциональный надзор».
Это понятие можно трактовать в следующем ключе: если банк работает в своём регионе, предъявлять к нему строгие требования, например, по капиталу, не следует, но если банк хочет выйти на межрегиональный или федеральный уровень, требования к нему должны повышаться. А если банк хочет работать на транснациональном уровне, неся, соответственно, системные риски, высокие требования и по капиталу, и по соблюдению нормативов, и по резервированию, на наш взгляд, просто неизбежны.
Недавно я предлагал повысить капитализацию банков за счёт рекапитализации заработанной прибыли до налогообложения, как это делалось некоторыми странами в отношении недокапитализированных отраслей экономики, но в нашей стране такая мера поддержки пока не нашла.
Не только существует, но и претендует поглотить Банк Москвы.
http://www.banki.ru/news/columnists/index.php?id=2664471&MID=1077432#message1077432
Александр Коломыйченко, Протвино, Моск. обл. - kolomyichenko@mail.ru