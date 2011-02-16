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Финансовые власти прислушиваются к мнению банковского сообщества

16.02.2011 15:31 4 1 209 просмотров
Начало года обнадёживает: 28 января Консультативный совет (КС) АРБ заседал у вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина. Мы говорили о восстановлении справедливой конкуренции в банковской сфере, способах повышения капитализации банков, сокращении операционных издержек.
Затронули, конечно, и проблемы налогообложения.
Министр дал поручение своему заместителю Сергею Шаталову рассмотреть их совместно с Федеральной налоговой службой. И уже 3 февраля нас пригласили к главе ФНС Михаилу Мишустину.
Суть наших предложений сводилась к следующему: во-первых, следует изменить порядок исчисления НДС кредитными организациями при продаже перешедшего к ним в собственность имущества, являвшегося предметом залога – не со всей стоимости реализуемого имущества, а с разницы между ценой реализации и ценой приобретения по отступному.
Во-вторых, мы предложили предусмотреть возможность учета в налоговой базе по налогу на прибыль резервов под выданные гарантии или выставленные аккредитивы до момента их квалификации как ссудной задолженности в соответствии с Положением Банка России № 254-П.
В-третьих, нами было предложено ввести в законодательство возможность учета в налоговой базе по налогу на прибыль резервов под проценты по проблемным ссудам, обеспеченных залогом, поручительством или банковской гарантией не в полной мере или погашения задолженности, по которой от гаранта или поручителя не получено по первому требованию – по тому же принципу, что и по процентам, не обеспеченным гарантиями.
В-четвёртых, не учитывать в налоговой базе по налогу на прибыль совокупность подлежащих получению процентов по ссудам четвёртой и пятой категории, опять-таки в соответствии с Положением Банка России № 254-П (с момента отнесения ссуд к данным категориям), до тех пор, пока эти проценты не будут реально уплачены.
По результатам совещания были созданы рабочие группы для аккумуляции предложений банковского сообщества и ФНС России по этим вопросам, которые будут представлены министру финансов РФ Алексею Кудрину, а затем вынесены на XXII съезд Ассоциации российских банков.

Комментарии 4

Сергей Попов  (sonnert)
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Гарегин Ашотович, только что на Банкир.ру в телебанкире видел выступление Вашего коллеги А.Г.Аксакова. Там в числе прочего он говорил о том, что не удалось переубедить Правительство в отказе от требований по повышению капитала. Достигли компромисса на 300 млн. Так может быть, Вы знаете аргументы Минфина? Ему-то какое дело, если даже ЦБ не настаивает на росте капитала? Неужели в Минфине верят, что большие банки - меньше риска? Оставив в покое эту тему, можно спокойно пообсуждать тему капитализации банков. Например, не облагать капитализируемую прибыль.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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А в какой форме были сделаны ваши предложения по налогообложению: существует какой-то законопроект, подготовленный АРБ? Можно было бы взглянуть на его формулировки?
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Можно практически ликвидировать операционные издержки при обслуживании товарно-денежных отношений на производственном рынке. Для этого достаточно банку покупателя готовой продукции для потребительского рынка, в качестве исполняющего банка вести реестр своего финансового обязательства, которое предъявляется для оплаты затрат на добавленную стоимость владельца финансового обязательства. Исполняющий банк самостоятельно ведет реестр своего платежного документа зарегистрированным лицам. Это владельцы платежного документа Свои клиенты) и номинальные держатели платежного документа (депозитарии банков участников производства готовой продукции). Так исполняющий банк распределяет свой платежный документ между участниками расчетов и принимает платежный документ к погашению в размере текущих затрат на добавленную стоимость владельцев платежного документа. На счете-депо по учету платежного документа, который ведет депозитарий банка все исполняющие банки обезличиваются для его клиента и все суммы разных исполняющих банков соединяются в одну сумму счета-депо "исполняющего банка". Банковский резерв формирует только исполняющие банки, для депозитариев банков реестр платежного документа, который ведет исполняющий банк, это не корреспондентский счет, а продажа услуги клиенту. Вы представляете какую сумму на производственном рынке банки смогут освободить от расчетов и резервов?
Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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В связи с названием поста "Финансовые власти прислушиваются к мнению банковского сообщества" вспомнилась строчка из Крылова: "А Васька слушает, да ест" smile:)
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