Финансовые власти прислушиваются к мнению банковского сообщества

Начало года обнадёживает: 28 января Консультативный совет (КС) АРБ заседал у вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина. Мы говорили о восстановлении справедливой конкуренции в банковской сфере, способах повышения капитализации банков, сокращении операционных издержек.
Затронули, конечно, и проблемы налогообложения.
Министр дал поручение своему заместителю Сергею Шаталову рассмотреть их совместно с Федеральной налоговой службой. И уже 3 февраля нас пригласили к главе ФНС Михаилу Мишустину.
Суть наших предложений сводилась к следующему: во-первых, следует изменить порядок исчисления НДС кредитными организациями при продаже перешедшего к ним в собственность имущества, являвшегося предметом залога – не со всей стоимости реализуемого имущества, а с разницы между ценой реализации и ценой приобретения по отступному.
Во-вторых, мы предложили предусмотреть возможность учета в налоговой базе по налогу на прибыль резервов под выданные гарантии или выставленные аккредитивы до момента их квалификации как ссудной задолженности в соответствии с Положением Банка России № 254-П.
В-третьих, нами было предложено ввести в законодательство возможность учета в налоговой базе по налогу на прибыль резервов под проценты по проблемным ссудам, обеспеченных залогом, поручительством или банковской гарантией не в полной мере или погашения задолженности, по которой от гаранта или поручителя не получено по первому требованию – по тому же принципу, что и по процентам, не обеспеченным гарантиями.
В-четвёртых, не учитывать в налоговой базе по налогу на прибыль совокупность подлежащих получению процентов по ссудам четвёртой и пятой категории, опять-таки в соответствии с Положением Банка России № 254-П (с момента отнесения ссуд к данным категориям), до тех пор, пока эти проценты не будут реально уплачены.
По результатам совещания были созданы рабочие группы для аккумуляции предложений банковского сообщества и ФНС России по этим вопросам, которые будут представлены министру финансов РФ Алексею Кудрину, а затем вынесены на XXII съезд Ассоциации российских банков.
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