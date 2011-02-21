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Где искать новые точки роста?

21.02.2011 09:59 8 1 389 просмотров
Текущий момент характеризуется для банковского сектора тем, что финансовые власти сворачивают антикризисные меры.
Эти меры не были одолжением банковской системе, а действиями, направленными на предотвращение коллапса всей экономики страны: с банками, «дышащими на ладан», экономика была бы обречена.
Сегодня, на фоне некоторого восстановления кредитования надо учитывать, что эффект антикризисных мер себя практически исчерпал.
Период «восстановительного роста» протекает непросто: темпы инфляции опережают даже рост оборотов розничной торговли, а рост денежных доходов граждан и того меньше, просроченная задолженность особенно зримо накапливается в строительстве, торговле, обрабатывающей промышленности…
В этих условиях вряд ли кредитование станет локомотивом экономического роста, как несколько лет назад, в пору «тучных лет». Докризисные темпы кредитования в этом году достигнуты, очевидно, не будут.
Остаётся надеяться, что сворачивание антикризисных мер будет плавным и не обременительным для банковского бизнеса. В то же время государству и бизнесу следует как можно скорее изыскать новые источники финансирования. Ими сегодня в должном объёме не могут служить ни пенсионные накопления, ни средства страховых компаний: в масштабе российской экономики и те, и другие слишком незначительны.
Если говорить о модернизации российской экономики, судя по оценкам многих авторитетных экспертов, она потребует дополнительных инвестиций в размере порядка 250 млрд долларов, из них 70 – на техническое обновление, 70 – на перестройку структуры промышленности, инновационной сферы и экспорта, 50 – на дополнительное жилищное, коммунальное и социально-бытовое строительство и 60 – на дополнительное строительство транспортной инфраструктуры.
Эксперты считают, что источником этих средств могут выступить, в частности, золотовалютные резервы страны, приватизированные коммерческие госпредприятия, доходные для населения страны и иностранных инвесторов облигации инвестиционного займа.
Если при этом дать банкам возможность при поддержке государства выдавать «длинные» кредиты предприятиям, увеличить долю инвестиций в консолидированном бюджете страны и капитализацию предприятий за счет снижения налогов и таможенных сборов, инфляционные риски привлечения указанных средств в национальную экономику будут минимальны.

Комментарии 8

Гектор  (Гектор)
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Одна из точек роста - секьюризация ипотеки. Государство должно взять на себя роль локомотива и дотировать ставку ипотечного кредита. Нужно переходить к широкомасштабному строительству доходных домов. При текущих ценах на недвижимость такое строительство будет окупаться очень медленно и никто кроме государства вкладывать деньги на такие сроки и под такие низкие проценты не сможет. Во всех этих проектах банки станут финансовым посредником по проведению государственной политики.
Кальцифер  (Кальцифер)
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Вы про секьюритизацию ипотеки и про гос.датирование % по ипотечным кредитам по отдельности говорите или рассматриваете их как два звена единой системы?
Гектор  (Гектор)
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Прошу извинить - конечно секьюритизация. Очень неудобно, что в блогах нельзя править орфографию!
Сергей Попов  (sonnert)
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Цитата
Эти меры не были одолжением банковской системе, а действиями, направленными на предотвращение коллапса всей экономики страны: с банками, «дышащими на ладан», экономика была бы обречена.

Гарегин Ашотович, Вы же хорошо знаете, что "лействия" по "поддержке" были направлены главным образом верхней части списка банков. И потом,по наблюдениям ЦБ, после "мер поддержки" доллар стал дороже, а у банков валютная позиция стала длиннее. Дало это что-нибудь экономике? Отлично помню, как застыли платежи. Предприятия перестали платить друг другу. Затаились. Зато налоги платить были обязаны. Для того, чтобы, пропустив эти налоги через Минин, "поддержать" банки. Удержатть от коллапса.
Кстати, большинство малых и супермалых не смогли получить поддержку.
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
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Неужели не хватает опыта для того чтобы понять, что финансовые обязательства банковской системы абсолютно не способны обеспечивать расчеты в народном хозяйстве. Ссудный капитал банков мало того что он имеет мультипликативный эффект, он по своей природе не отображает денежное обязательство должника, т.к. денежный должник ничего не имеет в активе на правах собственности, что он может передать в качестве покрытия долга. Расчеты в товарообороте отделены от денежных потоков эмитентами финансовых обязательств. Я понимаю, если в банковский актив записывать финансовое обязательство банка должника. Это хоть какую-то ценность приобретает. А спрашивать с того у кого денег по закону нет, это правовой абсурд.
zaklepochka zaklepochka  (zaklepochka)
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новые точки роста - это новый бизнес! личный бизнес начинающих инвесторов! часто банкиры этого не замечают! а зря! smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
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Инвесторов? Поясните, что должны заметить банкиры? Может быть, в самом деле зря не замечаем? Вы какой проект инвестируете?
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Ой, а я и не знала, что Вы теперь тоже здесь. Как здорово, буду с большим интересом и вниманием читать Ваши записи.
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