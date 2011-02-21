Где искать новые точки роста?

Текущий момент характеризуется для банковского сектора тем, что финансовые власти сворачивают антикризисные меры.
Эти меры не были одолжением банковской системе, а действиями, направленными на предотвращение коллапса всей экономики страны: с банками, «дышащими на ладан», экономика была бы обречена.
Сегодня, на фоне некоторого восстановления кредитования надо учитывать, что эффект антикризисных мер себя практически исчерпал.
Период «восстановительного роста» протекает непросто: темпы инфляции опережают даже рост оборотов розничной торговли, а рост денежных доходов граждан и того меньше, просроченная задолженность особенно зримо накапливается в строительстве, торговле, обрабатывающей промышленности…
В этих условиях вряд ли кредитование станет локомотивом экономического роста, как несколько лет назад, в пору «тучных лет». Докризисные темпы кредитования в этом году достигнуты, очевидно, не будут.
Остаётся надеяться, что сворачивание антикризисных мер будет плавным и не обременительным для банковского бизнеса. В то же время государству и бизнесу следует как можно скорее изыскать новые источники финансирования. Ими сегодня в должном объёме не могут служить ни пенсионные накопления, ни средства страховых компаний: в масштабе российской экономики и те, и другие слишком незначительны.
Если говорить о модернизации российской экономики, судя по оценкам многих авторитетных экспертов, она потребует дополнительных инвестиций в размере порядка 250 млрд долларов, из них 70 – на техническое обновление, 70 – на перестройку структуры промышленности, инновационной сферы и экспорта, 50 – на дополнительное жилищное, коммунальное и социально-бытовое строительство и 60 – на дополнительное строительство транспортной инфраструктуры.
Эксперты считают, что источником этих средств могут выступить, в частности, золотовалютные резервы страны, приватизированные коммерческие госпредприятия, доходные для населения страны и иностранных инвесторов облигации инвестиционного займа.
Если при этом дать банкам возможность при поддержке государства выдавать «длинные» кредиты предприятиям, увеличить долю инвестиций в консолидированном бюджете страны и капитализацию предприятий за счет снижения налогов и таможенных сборов, инфляционные риски привлечения указанных средств в национальную экономику будут минимальны.
Комментарии 8
Гарегин Ашотович, Вы же хорошо знаете, что "лействия" по "поддержке" были направлены главным образом верхней части списка банков. И потом,по наблюдениям ЦБ, после "мер поддержки" доллар стал дороже, а у банков валютная позиция стала длиннее. Дало это что-нибудь экономике? Отлично помню, как застыли платежи. Предприятия перестали платить друг другу. Затаились. Зато налоги платить были обязаны. Для того, чтобы, пропустив эти налоги через Минин, "поддержать" банки. Удержатть от коллапса.
Кстати, большинство малых и супермалых не смогли получить поддержку.