Популярные сообщения

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Андрей Третьяков 06.04.2016 15:22 tretyakov
Кредитные брокеры
Интересный и самобытный это народ – кредитные брокеры. И интересны они вот чем. Вроде уже все банки имеют свои сайты, вроде уже достаточно ресурсов, на которых все кредиты собраны воедино и отсортированы, вроде все банки соревнуются в удобстве и клиенто-ориентированности, открытости, прозрачности и доступности (о чем непременно докладывают на каждой конференции). Казалось бы, нет в современном мире места кредитным брокерам, они должны уйти в небытие, как пережиток прошлого века, в котором нужно было знать входы-выходы, а они есть....Наперекор технологиям, наперекор усилиям банков достучаться до клиента. И будущие заемщики идут к ним, платят им деньги, причем немалые, за то, что и так могли бы получить в банке. Я сейчас не говорю о всяческих недостоверных бумажках, которыми брокеры могут сдобрить заявку потенциального заемщика, я про заемщиков настоящих, правильных. Видимо брокеры знают какую-то тайну, какую-то слабость и банков, и заемщиков, если у них до сих пор есть рынок.
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Андрей Третьяков 19.02.2016 10:45 tretyakov
Поставщик результата
Свою работу с банками я начинал в качестве аутсорсинового дизайнера, то есть человека, который зарабатывает столько, сколько зарабатывает, а не сколько ему платят по трудовому договору. Работал я в таком режиме несколько лет, пока, наконец, не решил "остепениться и начать делать карьеру". Надо сказать, что еще несколько лет после того, как начал работать в банках в области управленческого учета и затем в области маркетинга, "подрабатывал", выполняя для различных клиентов заказы по дизайну, верстке, допечатной подготовке макетов, компенсируя тем самым невысокую зарплату на начальных этапах карьеры в банках. Это, кстати, много что дает кроме прибавки к зарплате. О некоторых наследственных привычках из того периода речь пойдет ниже. Со времени самостоятельной работы с клиентами (продажи своих услуг) у меня осталась привычка, которую я не часто наблюдаю у сотрудников, не имевших практики самостоятельной работы - сопоставлять потраченные работодателем на меня деньги со стоимостью оказанных мною работодателю услуг. Читать далее
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Андрей Третьяков 12.03.2015 10:22 tretyakov
Подготовка к походу
Подготовка к походу – это важная и очень занимательная часть самого похода. И она начинается! В этом сентябре (с 12 по 19) планируем чартер в Греции. Есть, как всегда, запасные варианты в голове – Неаполитанский залив в Италии, и Черногория. Но в Черногории мы уже были, в Италии были 2 года назад (на севере Сардинии), а в Греции – еще нет. Команда из 4 человек, на 40-футовом однокорпуснике. Для нас поход - прежде всего отдых, активной борьбы со стихией не ищем, склоны к небольшим переходам, дневным купаниям и вечернему осмотру достопримечательностей. По большинству увиденных в сети рекомендаций чартерных компаний, а также мнений и отзывов, склоняюсь к мысли, что нам подходят менее ветреные (по сравнению с островами) Ионическое море или Арголийский залив. Осталось выбрать чартерные базы с хорошей доступностью от аэропорта, забронировать лодку и приступить к планированию маршрута. Если кто-то там ходил - посоветуйте, буду благодарен.
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Андрей Третьяков 26.02.2015 12:09 tretyakov
Филиал в Пскове – исключение из правил или часть правила
Много идет сейчас дебатов на тему будущего сети отделений банков. Одни говорят об их закрытии и витруализации, другие – о тенденции к возврату классического формата банкинга с нарукавниками и дубовыми столами. Видимо, на рынке находится ниша и для того и для другого подхода. Не меньше поводов для размышления дает стратегия развитии сети. Основные варианты: 1. Открывать по одной точке на город, начиная с крупнейших рынков, стараясь присутствовать в как можно большем количестве регионов 2. Осваивать регион за регионом медленно, только после того, как потенциал роста в регионе, где присутствует банк, полностью исчерпан. Я и мои коллеги из Тройка-Д Банка придерживаемся второго подхода. Когда мы начинали строить Тройка-Д Банк, мы вообще не рассматривали идею открытия филиалов в ближайшей перспективе, концентрируясь на московском рынке, вполне для нас достаточном, соответственно все процессы изначально исключали многофилиальность. Отчасти поэтому открытие филиала было долгим, но в конце концов он начал операции. Читать далее
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Андрей Третьяков 18.02.2015 18:45 tretyakov
Приятное знакомство с приятной программой.
До этого я только слышал о некой программе, которая позволяет прорисовать бизнес-процессы и получить на их основе положения, должностные инструкции и пр. и пр. – все то, что нужно для работы в банке. В прошлом году мы это ПО (BusinessStudio) внедрили у себя. Выводы пользователя: 1. Реально удобно. Много нотаций реализовано, есть, конечно, оговорки, но очень и очень помогает привести в порядок процессы взаимодействия. 2. Специально для финансов. Есть комплексная модель банка (видение разработчиков,не со всем согласен, однако общие направления заданы). 3. Наконец-то бумажные документы – всего лишь отчет и следствие живой схемы, а не наоборот. 4. Недорого. 5. И это сделано в России. Пока приятно со всех сторон. Есть еще пользователи BusinessStudio - хотелось бы услышать их мнение, возможно, пообщаться на тему реализации тех или иных особенностей моделирования процессов.
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Андрей Третьяков 29.12.2014 18:53 tretyakov
Удивительная вещь – ощущение праздника!
Выпал снег, 2 дня до Нового года, городские улицы украшены, и уже с трудом верится, что еще пару недель назад все было весьма и весьма "непразднично" на финансовом рынке. А сегодня до кого-то уже не дозвониться, кто-то мыслями явно не на работе, кто-то уже уехал отдыхать. Уже не так напряженно наблюдаем за курсами валют, в отделениях – практически пусто. Новый год дарит долгожданное "перемирие", и страна начинает праздновать. С наступающим!
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