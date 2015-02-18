Приятное знакомство с приятной программой.

До этого я только слышал о некой программе, которая позволяет прорисовать бизнес-процессы и получить на их основе положения, должностные инструкции и пр. и пр. – все то, что нужно для работы в банке. В прошлом году мы это ПО (BusinessStudio) внедрили у себя.

Выводы пользователя:

1. Реально удобно. Много нотаций реализовано, есть, конечно, оговорки, но очень и очень помогает привести в порядок процессы взаимодействия.

2. Специально для финансов. Есть комплексная модель банка (видение разработчиков,не со всем согласен, однако общие направления заданы).

3. Наконец-то бумажные документы – всего лишь отчет и следствие живой схемы, а не наоборот.

4. Недорого.

5. И это сделано в России.



Пока приятно со всех сторон. Есть еще пользователи BusinessStudio - хотелось бы услышать их мнение, возможно, пообщаться на тему реализации тех или иных особенностей моделирования процессов.