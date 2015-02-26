Филиал в Пскове – исключение из правил или часть правила

Много идет сейчас дебатов на тему будущего сети отделений банков. Одни говорят об их закрытии и витруализации, другие – о тенденции к возврату классического формата банкинга с нарукавниками и дубовыми столами. Видимо, на рынке находится ниша и для того и для другого подхода. Не меньше поводов для размышления дает стратегия развитии сети. Основные варианты:

1. Открывать по одной точке на город, начиная с крупнейших рынков, стараясь присутствовать в как можно большем количестве регионов

2. Осваивать регион за регионом медленно, только после того, как потенциал роста в регионе, где присутствует банк, полностью исчерпан.

Я и мои коллеги из Тройка-Д Банка придерживаемся второго подхода. Когда мы начинали строить Тройка-Д Банк, мы вообще не рассматривали идею открытия филиалов в ближайшей перспективе, концентрируясь на московском рынке, вполне для нас достаточном, соответственно все процессы изначально исключали многофилиальность. Отчасти поэтому открытие филиала было долгим, но в конце концов он начал операции.

Почему мы решили открывать его, изначально желая работать на одном рынке, имеющем еще большой потенциал для нас? Поводом к рассмотрению возможности открыть филиал были интересы наших клиентов в Пскове. Проводя анализ, мы пришли к выводу, что Псков можно рассматривать не как исключение из принятой концепции развития, а как ее часть, поскольку рынок достаточно компактный для того, чтобы филиал сразу стал заметным игроком. Таким образом правило «быть максимально значительным на минимальном количестве рынков» сохранился. Что будет по бизнесу – покажет время. Заходите в гости.