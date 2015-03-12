Подготовка к походу – это важная и очень занимательная часть самого похода. И она начинается!В этом сентябре (с 12 по 19) планируем чартер в Греции. Есть, как всегда, запасные варианты в голове – Неаполитанский залив в Италии, и Черногория. Но в Черногории мы уже были, в Италии были 2 года назад (на севере Сардинии), а в Греции – еще нет.Команда из 4 человек, на 40-футовом однокорпуснике. Для нас поход - прежде всего отдых, активной борьбы со стихией не ищем, склоны к небольшим переходам, дневным купаниям и вечернему осмотру достопримечательностей.По большинству увиденных в сети рекомендаций чартерных компаний, а также мнений и отзывов, склоняюсь к мысли, что нам подходят менее ветреные (по сравнению с островами) Ионическое море или Арголийский залив. Осталось выбрать чартерные базы с хорошей доступностью от аэропорта, забронировать лодку и приступить к планированию маршрута.Если кто-то там ходил - посоветуйте, буду благодарен.