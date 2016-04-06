Кредитные брокеры

Интересный и самобытный это народ – кредитные брокеры. И интересны они вот чем. Вроде уже все банки имеют свои сайты, вроде уже достаточно ресурсов, на которых все кредиты собраны воедино и отсортированы, вроде все банки соревнуются в удобстве и клиенто-ориентированности, открытости, прозрачности и доступности (о чем непременно докладывают на каждой конференции).

Казалось бы, нет в современном мире места кредитным брокерам, они должны уйти в небытие, как пережиток прошлого века, в котором нужно было знать входы-выходы, а они есть....Наперекор технологиям, наперекор усилиям банков достучаться до клиента. И будущие заемщики идут к ним, платят им деньги, причем немалые, за то, что и так могли бы получить в банке.

Я сейчас не говорю о всяческих недостоверных бумажках, которыми брокеры могут сдобрить заявку потенциального заемщика, я про заемщиков настоящих, правильных. Видимо брокеры знают какую-то тайну, какую-то слабость и банков, и заемщиков, если у них до сих пор есть рынок. Что же мы делаем не так?