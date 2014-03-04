Популярные сообщения

Алексей Трошин MoRRoZ Banki.ru - академический пример В вышедшей недавно книге "Создание сайтов" (вот ссылка) пример Банки.ру приведен в качестве хорошего образца по редизайну сайта. Таким образом, история теперь надолго запечатлена на бумаге, и послужит обучающим материалом для интересующихся, пусть и не в самом широком тираже Мои поздравления! 5

Алексей Трошин MoRRoZ Банковский словарь год спустя Вот что значит аккуратно проведённая работа, спустя год интересно ещё раз посмотреть. Зелёный график суммарных просмотров говорит сам за себя, при том что синий график заходов на главную страницу остался фактически без изменений. 2

Алексей Трошин MoRRoZ Итоги 2012 года: не на шутку, не всерьёз Прошедший год принёс нашему порталу много новых и хороших обновлений. Начав год с обновления "Банковского словаря", Банки.ру обзавелся системой геоопределения, и начал подстраивать информационную выдачу под регион посетителей. В 2013 году это начинание значительно преобразит портал, изменив подходы в подаче информации. Весной на портале в открытом доступе появилась сводная информация по банкам от ведущих рейтинговых агентств, летом значительно обновились новостные разделы (Лента новостей и Тема дня), открыт "Тест-драйв интернет банков". В конце лета появился полностью переработанный раздел "Потребительские кредиты", а в конце года закончилось не последнее заметное обновление раздела "Банки". Кстати, по каждому из потребкредитов существует "Экспертиза Банки.ру" - заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Читать далее 13

Алексей Трошин MoRRoZ Встречайте обновлённый каталог банков Перед новым годом мы запускаем обновлённый раздел "Банки России" (и других городов, да) http://www.banki.ru/banks/. Из нового: 1. Внешний вид 2. Все-все банки России (ранее - часть была вынесена на allbanks.ru) 3. Банки с расширенными карточками красиво сверкают логотипами. По-новогоднему, прямо 4. Можно увидеть количество продуктов банка прямо в списке и перейти к ним 5. Удобный поиск с подсказками (наверное, надо было ставить на первое место, с ним совершенно другое удобство работы с разделом) 6. Выбор города, автоподстановка, в общем, гео-улучшения. В 2013 году мы делаем упор на развитие георгафического таргетинга отображения информации в обновляемых разделах Теперь вместе с обновлённой ранее карточкой банка раздел выглядит гораздо современнее и удобнее. Впереди ещё Читать далее 2

Алексей Трошин MoRRoZ Голосование за "Банк года - 2012" завершено Сегодня в разделе церемонии http://www.banki.ru/bankofyear/2012/ наступает затишье: голосование прекращено, таким образом первый этап пройден. Пятёрки номинантов, набравшие наибольшее количество голосов, видны в алфавитном порядке, из них жюри отберёт победителей и объявит их 20 февраля на церемонии награждения. В момент переключения этапов у нас произошёл небольшой программный сбой, мы увидели страницу результатов образца 2011 года с данными от 2012-го. Приношу извинения перед теми, кто успел это заметить (надеюсь, что немногие). С наступающим вас новым годом! 0

Алексей Трошин MoRRoZ Прощай, IE7 Давно что-то не писал Боялся сглазить - после проходящих сообщений об успехах происходило что-то, что всё ломало и портило. Это, конечно, хороший повод потроллить в комментах, но не мотивирует к активности. Однако, сегодня у меня есть особенный повод потоптать кнопки. Мы отказываемся от поддержки 7-й версии браузера Internet Explorer от Microsoft. Поддержку IE6 мы прекратили 14 месяцев назад, я от этом очень подробно писал в соответствующем посте: http://www.banki.ru/blog/troshin/1878.php, причины таких решений там изложены подробно. Теперь пришла версия его более нового, но оттого не намного лучшего, собрата. Графики говорят сами за себя: доля пользователей этих версий стремительно сокращается, тратить силы на поддержку давно морально устаревших технологий нецелесообразно. Судя по скорости падения, очередь IE8 наступит года через полтора В старых браузерах сайт banki.ru, конечно, как-то показываться будет. Информация останется читабельной, но вот говорить о внешней идентичности или полной работоспособности функционала уже не придётся. Читать далее 3

Алексей Трошин MoRRoZ Красивый исторический максимум - 1000 визитов в минуту Счётчик мэйл ру показал сегодня красивый результат - четырёхзначную цифру в районе 12:40 http://top.mail.ru/mdynamics?id=892151&period=0&date=2012-10-15&what=hits Еще в четверг задумались - пошли ли мы на рекорд? В пятницу уже были стабильные 900, и вот тысяча. При этом (страшно загадывать) скорость радует. Когда ничего не рушится, естественно 3

Алексей Трошин MoRRoZ Новый поиск заработал! Это техническое обновление "движка", в данный момент выполняющий ровно те же функции: поиск по сайту и разделам. Впереди - тюнинг, фейслифтинг и прочие вкусности. Работает быстрее, ищет точнее. Аминь! 6

Алексей Трошин MoRRoZ План нападения на разработку :) Кто-то пишет о PR, а я о своей песочнице. Обсуждали недавно планы, рисовали на фотографии доски проходящих проектов/задач, и получилось почти как у военных Карта военных действий, не меньше 0

Алексей Трошин MoRRoZ И хочется и колется... Хочется написать про запуск (не побоюсь этого слова) самого ожидаемого проекта 2011-2012 года, но колется то, что тестирование его "в бою" выявит какие-нибудь ещё неприятные моменты, хотя искали/исправляли как могли. В общем, добро пожаловать, новый раздел "Потребительские кредиты"! С твоим рождением перелистнулась ещё одна страница развития портала. Ты принёс нам много радостей и разочарований, ожиданий и переосмыслений Живи, расти, развивайся! Желаю, чтобы твоё появление дало толчок к ускоренному обновлению других кредитных разделов. И да прибудет с тобою сила! (с) 2

Алексей Трошин MoRRoZ Социальная авторизация Нажав на "Войти на сайт" в правом верхнем углу, можно увидеть иконки социальных сетей. Теперь посетители смогут авторизовываться без регистрации, с помощью аккаунтов социальных сетей. Соцсети доступны не все, а только Google+, Facebook, МойМир и OpenId (чистый и mail.ru). Другие сети по нашим внутренним соображениям недоступны (и не спрашивайте меня, почему) . Уже существующие пользователи нашего портала, помните: в правилах запрещена множественная регистрация, Моисей Абрамович бдит И - да, если вы уже зарегистрированы на banki.ru, вход любым другим способам откроет для вас "чистый" аккаунт. 3

Алексей Трошин MoRRoZ Банковский словарь: хороший рост :) Полгода назад я писал, что мы обновили наш раздел Банковского словаря. Вот тут: http://www.banki.ru/blog/troshin/2497.php. Сегодня маркетинг показал цифры, что нам дало это изменение. Итак, в августе 2011 года у нас было: Просмотры: 46 211 Посетители: 32 867 Время просмотра: 1:15 мин Отказы: 64,68% Глубина: 3,64 страницы Барабанная дробь - и... май 2012: Просмотры: 211 508 – увеличение на 350% - положительный Посетители: 176 850 – увеличение на 438% - положительный Время просмотра: 1:53 мин – увеличение на 33% -положительный Отказы: 73,92% - увеличение на 14% -отрицательный Глубина: 1,94 страницы – уменьшение на 50% -отрицательный Есть чему радоваться! Но совсем радоваться немного рановато - ещё есть к чему стремиться Всем хороших выходных! 1

Алексей Трошин MoRRoZ Про безопасность card2card После запуска сервиса переводов card2card.banki.ru, технически реализованного Альфа-банком, но внешне выглядящим как часть ресурса banki.ru, поскольку используется доменное имя третьего уровня, возникли бурные обсуждения безопасности такого сервиса. Причём обсуждения велись как публично на сайте в комментарии к новости http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=3916318, так и в личной переписке. Несмотря на то, что мы доверяем профессионализму нашего партнёра по технической реализации, и уверены в том, что финансовые сервисы подобного рода создаются с глубокой всесторонней проработкой на предмет информационной безопасности, мы не оставили без внимания опасения посетителей и провели отдельные переговоры со специалистами Альфа-банка. В результате были реализованы дополнительные алгоритмы контроля в системе мониторинга и внедрены меры по блокировке работы сервиса в случае выявления нарушения безопасности. Таким образом, мы надеемся, что теперь и маловероятные риски будут контролироваться и в случае возникновения проблемы - мы будем об этом знать, а сервис блокироваться 4

Алексей Трошин MoRRoZ Про ОБНО (очень большое незаметное обновление) Сегодня ночью, начиная с 01.00 по Московскому времени, мы будем проводить плановое обновление программного обеспечения на продакшн-серверах BANKI.RU. В момент работ возможны кратковременные перебои в работе сайта, общая длительность работ составит не более 2-х часов. Наконец PHP версии 5.2.х уступит место 5.3.х 2

Алексей Трошин MoRRoZ Тихо и незаметно обновили Тему дня... Это второй из обновлённых новостных разделов. Первая была Лента новостей, но переработав её мы поняли, что сменой одной "шкурки" (то есть дизайна) мы не обойдёмся. Раздел исторически старый, плохо спроектированный и ещё хуже масштабируемый... Поэтому в рамках обновления была глубоко переработана архитектура для более быстрого дальнейшего обновления любых новостных разделов, ускорена работа и снижена нагрузка, а также переработана система пагинации - разбиения новостей по страницам. Пользуйтесь на здоровье 3

Алексей Трошин MoRRoZ Самый что ни на есть инсайд... Надо же как-то оправдывать название блога На одной из досок сотрудники визуализировали все проекты, которые сейчас разрабатываются (начиная от процесса проектирования). Замечательно масштабная картина, решил её сфоткать и выложить. Названия таки скрыл, дабы не выдавать тайных планов компании Итого 28 строк: 5

Алексей Трошин MoRRoZ Обновили раздел спецпредложений В левом меню, вот этот: http://www.banki.ru/specials/ Поскольку у нас уже 3 таких предложения, раздел изменился внешне (появился список всех предложений) и внутренне то есть меню выдаёт разные предложения для разных регионов (используем геотаргетирование). Заходите, выбирайте, пользуйтесь на здоровье! 1

Алексей Трошин MoRRoZ Анонс онлайн-трансляции на главной странице Очень скоро состоится знаменательное для портала событие, о чём теперь сообщает анонс на главной странице banki.ru - прямая онлайн-трансляция нового продукта. Ждём любопытных и интересующихся в указанное время На месте анонса в нужное время появится нужная ссылка 3

Алексей Трошин MoRRoZ В Ленте новостей появилась форма для печати Давно нас просили - и вот сделано. Пока - только в обновлённом новостном разделе - Ленте новостей, далее - форма для печати будет появляться во всех обновляющихся новостных разделах. Но главное в новостях это не печать, а рубрикатор. Надеемся, читать их по рубрикам станет интереснее 2

Алексей Трошин MoRRoZ Такие простые цифры В пятницу, 13, выкладывается код из ветки номер 404, который писал человек, отсутствующий до вторника Разве это не повод для оптимизма? Обновлённая лента новостей, ты прекрасна, мы ждём тебя PS На следующей недели лента обрастёт рубрикатором, но это уже другая история... 2