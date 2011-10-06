Форум - зло! :)

На самом деле, не хочется писать в первом сообщении нового блога банальные банальности "Привет, давайте знакомиться", учитывая уже состоявшееся неофициальное представление, поэтому обойдёмся без формальностей. Первое сообщение постараюсь сделать его немного информативно-полезным или холиварно-бесполезным, как получится.
Хочу поговорить немного про инструменты для сообщества.
Мне кажется, что практика использовать форумные движки для обратной связи "по умолчанию" - порочна. Ну, я понимаю, что нет ничего проще, благо наследие двухтысячных породило десяток хороших (с точки зрения имеющегося функционала) решений. Я также понимаю, что есть привычки. ИМХО пагубные Настолько, что даже крупнейший torrent-ресурс (rutracker) сделан путём адаптации обычного форумного движка. Я о другом.
У меня есть стойкое ощущение, что попытки вынести всё общение посетителей исключительно на форум, то есть практически изолировать контентную составляющую сайта от пользовательской (социальной, если хотите) - это ошибка. Хорошо, что всё больше ресурсов её осознают. И мне всё ещё грустно видеть, например, mobile-review.com, (сам по себе отличный сайт, но активно загоняющий своих посетителей в форумные стойла) на котором невозможно ни написать комментарий к материалу, ни поделиться интересной новостью. А потом заходишь на форум - и видишь обсуждение на 500 страниц уже через несколько десятков страниц на котором появляются возгласы "ниасилю столько страниц, скажите мне, как..." Смысл в такой реализации лично мне глубоко сомнителен. Разве что, он не требует финансовых вложений, а это многое объясняет.
Короче, форумы - зло Форумы, которые живут сами по себе вне сайта. Форумы, которые превращаются в собрание неструктурированного материала. Форумы, посетители которых с годами начинают повторять "читай ФАК", "баян" или "[: ||||:]".
К чему это я, знаете? К тому, что в этом месяце мы планируем открыть мини-сообщество "Друзья Banki.ru", для начала функционально аналогичное любому из "Друзей банков". А то несправедливо получается (как сапожник без сапог), что удобный инструмент для партнёров мы сделали, а сами его не используем. Ведь как минимум, там очень удобно писать желалки, голосовать за них, совместно думать как улучшить что-то на нашем любимом banki.ru. Хотя бы одно это (и нам не нужен никакой reformal) - уже огромный плюс. А ещё там есть лента новостей, в которой видно, что происходит в компании. Что сделано, что делается, что планируется сделать. И возможность просто пообщаться, и... то ли ещё будет!
Комментарии 49
Алексей Трошин - бан за наезд на форум.
"[: ||||:]" - что это за резистор?
Это псевдографическое представление понятия "баянъ" в рунете
Спасибо.
Цвета не получились, видимо. Моя версия: коричневый-чёрный-красный-золотой.
@.
P.S. Вот за что уважаю банки.ру (один из моментов) - любую мысль превратят в нетривиальную. Респект!
и - да, переезд точки внимания и обратной связи в "Друзья" подтолкнёт к его развитию в том числе, куда без этого...
Кстати, все забывала спросить, а в "Друзья Банки.ру" вход будет открыт для всех пользователей, или же буду существовать какие-либо ограничения?
@.
С другой стороны, краткость ФБ - сильный толчёк вперёд, многие не готовы помногу креативить, а заставлять ещё и описания большие придумывать... Ну не знаю, жизнь покажет.
Про обновлённые блоги я напишу чуть позже, думаю, выходящее обновление концепции общения приживётся
Хотя... Есть тут группа энтузиастов, что каждое моё сообщение в форуме чуть ли не под микроскопом разглядывают
@.
И ЖЖ не в упадке, он просто испытывает временные трудности.
@.
Хотелось бы понять - если вместо форума у каждого участника будут блоги - то как их планируется классифицировать?
Мне кажется - будет хаос.
А форум - не зло.
А блогов и так слишком много.
Или я чего-то не так поняла?
Я вообще - толковая. Не могли бы Вы концепцию изложить. А то страшновато как-то. Без форума-то.
форум - это "город", публичное пространство рунета. Собрание, если хотите. Именно там коллективный разум обменивается информацией и делится опытом.
Блог - Ваша съёмная (совершенно забесплатно, между прочим ) квартира с витриной в "город", где все видят, как Вы живёте и, при желании, заходят в гости попить чайку, поговорить о чём угодно.
"Разговоры с Першинг"
Этот блог - не официальное мнение компании. Официальный блог как раз и будет в новых "Друзьях".
А тут я пишу своё личное мнение по разным вопросам. И моё мнение было не про закрытие форума. А про то, что молотком надо забивать гвозди, а копать - лопатой. И если у вас нет молотка - это не повод забивать гвозди лопатой, а повод думать, где взять молоток.
Использовать же форум для получения обратной связи от сообщества в 2011 году - нонсенс, поэтому если есть возможность использовать более подходящие инструменты - мы будем их использовать.
A форум пусть остаётся форумом. "Он же памятник, кто его посадит" (с) ))))
Звучит здОрово но...
Я может и ошибаюсь, но активность на друзьях банков по-моему падает и сильно падает. По одной простой как мне кажется причине:
Подаешь идею, её поддерживают и даже принимают представители банков, а реализации как не было с февраля 2011 так и нет.
Ну конечно делается что-то (например Авангард убрал паспортные данные из квитанций по оплате), но это сущая мелочь. Спрашивается какой смысл предлагать, если обещают сделать но в лучшем случае в этой жизни...
Хочется верить, что ваш "раздельчик" будет более легким на подъем и своим примером заставит расшевелиться остальных
Те банки, которые открыли сервис не ради индексации на ведущих поисковиках, работают более чем успешно, а остальные - теряют доверие клиентов. В любом случае, сервис полезен.
Отельное спасибо могу сказать Артёму Ишонину и Екатерине Володиной за общение (а какие банки - нискажу )
Хотя само по себе учреждение замечательное придраться не к чему.
У остальных ситуация не лучше. Клиентом учреждения Артема Ишонина хотел стать но отказался. Напомнило мне это учреждение контору одного моего одноклассника: "Даем деньги под 1% в день до 20000 руб". Дак вот у них конечно проценты пониже но тоже нехилые (в отличие от первого учреждения). При этом глава учреждения в своих интервью сам намекает "даем небольшие деньги под большие проценты" и считает это нормальным. Ну да бог ему судья...
1. Никто не обещал, что все идеи будут реализовываться немедленно
2. Глобальные идеи требуют для реализации глобальные ресурсы. За чей счет банкет?
3. Учреждение Екатерины Володиной очень оперативно реагирует на обоснованные предложения, не требующие для реализации много ресурсов
В феврале подал идею (не Авангарду) "Сделайте так, чтобы потреб.кредит можно было через интернет банк безналом перевести туда куда надо". Вот сижу и не понимаю, как можно было идею 8 месяцев назад принять и до сих пор не реализовать.
В Авангард была подана идея чтобы смс-ки присылали при поступлении денег на расч.счет ИП или ООО (по желанию клиента). И что? 8 месяцев прошло. Реакция нулевая... Скажете "Не идея а глупость какая-то", дак идею поддержали весьма уважаемые на этом сайте люди.
Ну и? По прежнему критика ради критики? Или я не понимаю чего? Неужели чтобы реализовать эти идеи нужна уйма кремени и денег?
Весело да? Думаете "Нашелся тут, фигуру из трех пальцев банку показал. Думает банк пострадал."
Ну что вы, что вы..... пусть живут и процветают. Шоб прибыли прирастали.
Все гораздо прозаичнее. Из серии "если не видно разницы, зачем мне платить больше".
Здесь сложно что то комментировать. Кредитная карта, к сожалению, многими нашими согражданами до сего момента воспринимается в первую очередь как кредит, при этом лишь немногие используют ее так, как она задумывалась - как в первую очередь расчетное средство. Подавляющее число Клиентов, разобравшихся в "хитростях" кредитных карт, за пределы грейса не выходят, и величина процентов для них - вторичный, а скорее даже стопицотый повод выбора продукта. Куда как важнее качество обслуживания, оперативность реакции Банка на претензии, возможность Банка мыслить и действовать нестандартно. "И такой вот пищи - названий до тыщи!" (с.) Сказ о Федоте-стрельце.
Артём Ишонин.
Вброс засчитан!!!
Приятно что реагируете на критические замечания.
Согласен, но не совсем. Во-первых Вы говорите про подавляющее число клиентов. Мне кажется - лукавите. Иначе на чем вы деньги зарабатываете?
А во-вторых 55 дней грейса это... почти как у всех. Было бы лучше если бы было 60 дней или 80
Вы говорите, что регулярно увеличиваете лимит активным держателям. Но какой смысл его увеличивать если из грейса очень желательно не вылезать (при ТАКИХ процентах). У меня есть карта лимитом 30000 руб и я не хочу повышать её лимит так как большие суммы в грейс уложить уже затруднительно. А снижение процентов активным держателям у вас не полагается. Так мне в колл-центре вашем объяснили.
Вы знаете не поленился и нашел на сайте свой вопрос Банку
И что? В ответ тишина. Уже шестой месяц пошел. Вы конечно можете сказать, что я прошу нереальные вещи. Ну дак не надо обещать решить вопрос индивидуально и связаться со мной. А так получается вы меня обманываете.
Вы знаете минимальный платеж 6% и грейс 55 дней это как раз очень даже "стандартно". По-моему нестандартно это например когда ставка по кредитке плавно возрастает. На короткую перехватываться очень удобно.
А вот с этим согласен полностью. Налички с собой практически не ношу. Очень удобно тратить когда захочешь, а возвращать к строго определенной дате.
Надеюсь на продолжение конструктивного диалога
А с "друзьями" теперь уже и не уверен, что знаешь, что где происходит.
Блоги структурируются как-то нелинейно, не по порядку написания во времени. Трудно уследить за этим "деревом" о множестве веток.
Теряется преемственность мысли. В форуме - однолинейной структуре - почти всегда можно вычислить причинно-следственные связи. Почему этот человек говорит это - примерно понятно. И следить за ходом мысли удобно.
На мой вкус.
По-моему, насчёт комментариев всё логично. Если форум и создаётся для продолжительного обсуждение чего-либо, то комментарии - они в принципе активны пока актуально сообщение, то есть какое-то первое время. После - интерес к материалу пропадает, и уже никто его не комментирует. Но зато пока идёт обсуждение, древовидное представление позволяет лучше видеть, кто кому отвечает.