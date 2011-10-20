20 октября. Хорошее число для запуска новых блогов 2.0

Итак, свершилось! Мы запустили обновлённый раздел Блоги, под внутренним кодовым номером «2.0».
Два-ноль - это не просто новый номер. Это новый подход к созданию нашими пользователями собственного контента и ленты по интересам. И никаких вам модераторов (при условии соблюдения правил, естественно!)
Перед тем, как рассказать о нововведениях, короткое предупреждение: первую неделю возможность создать свой блог будет доступна только пользователем с персональным рейтингом выше 15. Мы это сделали, чтобы протестировать работоспособность нового сервиса сначала на избранном ограниченном количестве пользователей. К концу следующей недели сервис будет открыт для всех посетителей сайта banki.ru. С 25 октября планируем открыть возможность создания блогов для всех пользователей.
Основное изменение, которое коснулось сервиса (кроме ожидаемого изменения внешнего вида) - это возможность для каждого посетителя сайта banki.ru (естественно, после регистрации) свободно открыть свой блог. Теперь не будет необходимости, как это было раньше, обращаться к администраторам нашего сайта с просьбами создать блог или обновить фотографию, всё это можно будет делать самостоятельно. В несколько кликов.
Сразу хочу обратить внимание, что существующие ранее поля для названия блога и его описания мы сократили до одного - названия, которое ограничили 70 символами. Около названия всегда отображается имя, фамилия и фотография автора. Поэтому рекомендую использовать такое название блога, которое бы кратко и ёмко отображало суть ваших интересов: то, о чём вы в основном будет писаться в блоге, а имя там писать уже необязательно. Это вам позволит лучше находить своих подписчиков.
Естественно, с увеличением количества блогеров изменится и принцип формирования главной новостной ленты. Мы её назвали "Интересные сообщения". Это первое, что будут видеть посетители сервиса, кликая на "Блоги" в основном меню сайта banki.ru. И если ранее каждое сообщение автора автоматически попадало в главную ленту, то теперь там будут собираться только самые интересные. С одной стороны, это даст авторам свободу писать что угодно и как угодно (в рамках правил приличия, конечно же), с другой - возможность писать в тематике блога для ваших подписчиков и для главной страницы самого интересного. На первом этапе определять интересное будут наши модераторы (и, вероятно, вначале туда приоритетно будут транслироваться сообщения существующих блоггеров, если они достаточно ёмкие, а не просто "Привет, народ!"), на втором этапе лента интересного будет формироваться автоматически на основе статистики интереса к сообщениям (по количеству просмотров, комментариев, оценок, рейтингу автора и другим факторам).
Оценка (нравится) - ещё одно из нововведений нового сервиса. И это не только повод выразить своё мнение по конкретному сообщению. Отметив сообщение как понравившееся, вы автоматически разместите его в своей ленте блога, где его увидят ваши подписчики. Таким образом появляется возможность создавать информационную волну вокруг наиболее интересных сообщений блогов. А дальше возможность "лайкать" (кликать на "нравится") появится у всего контента Банков.ру.
Кстати, можно не только писать в блог осмысленные тексты, но и легко размещать ссылки на интересные сайты/статьи или видео в несколько кликов. А сама возможность это сделать будет в любом месте сайта banki.ru, справа вверху в районе профиля авторизованного пользователя есть соответствующие ссылки.
И вот мы плавно подошли к обновлению концепции блога автора. Блог разделён на 2 ленты - на сам блог, где можно видеть только то, что написал автор и интересно ему, и на ленту подписок, в которую будет транслироваться активность тех, на кого вы подписаны. Заносите страницу с лентой подписок в "избранное", или заходите на banki.ru и кликаете по ссылке в районе вашего профиля справа вверху и читаете тех, кто вам интересен в одном месте! Но и это ещё не всё.
Для того, чтобы не потеряться в информационном потоке новых блогов, появляется возможность подписаться на уведомления о событиях вокруг ваших сообщений и комментариев (кто и где ответил), причём уведомления можно будет получать не только на e-mail, но и в раздел личных сообщений. Таким образом, настроив подписку как удобно вам, можно не отвлекаться на почтовые клиенты или сайты, а видеть всю активность в одном месте - на banki.ru. Мы также добавили настраиваемую возможность получать уведомления о новых подписчиках вашего блога. Нам кажется, узнавать тех, кому небезразлично ваше мнение - полезная функция. А, возможно, интересы вашего подписчика совпадают с вашими? У вас будет возможность об этом узнать
Для того, чтобы новый сервис получился логичным и удобным, мы скрыли некоторый существующий функционал, поскольку посчитали его избыточным. По крайней мере, в том виде, как он реализован сейчас. Это сделано нарочно, чтобы блогер мог сосредоточиться на основных, наиболее важных функциях сервиса. Но это не навсегда. Весь функционал вернётся в расширенном и более удобном виде. Мы пристально следим за пожеланиями посетителей и готовы улучшать сервис блоги в постоянном режиме.
И ещё немного новостей о будущих планах. Для того, чтобы обратная связь была более конструктивной, в течение месяца мы откроем отдельное сообщество "Друзья Банки.ру", в котором будет не только лента новостей нашего портала, не только возможность для общения, но и возможность писать предложения о новых функциях, голосовать за предложения других пользователей, обсуждать их. Таким образом у нас появится возможность сделать используемые сервисы ещё удобнее, а у вас - получить поддержку сообщества в появлении тех или иных удобных функций.
Благодарю за ваше терпение, если вы дочитали это сообщение до конца, и до встречи в новых блогах!
Комментарии 31
По-моему круто.
Леша, мне показалось или сначала было много желтого, а потом это убрали?
http://www.kolobok.us
Пора доставать с антресоли файл с псевдографикой
Наверное привыкнуть надо
Ходил бродил и чего-то не нашел как мне найти блог такого-то автора?
Раньше была ссылка "Все блоги" теперь нету ((
Если лайки влияют на рейтинг участника, то поскольку многие предпочитают комментировать, лайки будут более точно отражать вклад участника.