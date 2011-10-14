Вы ещё не участвуете в конкурсе детского рисунка? Тогда мы идём к вам!

Возможно, вы уже заметили ссылку на "Солнечный остров" в правом верхнем углу сайта (там где поиск) или в главном меню (с иконкой радуги). А ещё если нет - обращаю ваше внимание на совместный проект с Юниаструм Банком, проходящий при поддержке посольства Кипра. Конечно, в конкурсе участвуют дети (а точнее их рисунки), но приводят их на конкурс взрослые, родители или другие законные представители. Поэтому для взрослой аудитории. Ведь ещё не поздно присоединиться
На самом деле, это сообщение в блоге - не реклама самого конкурса, а развёрнутая информация о том, почему я считаю подозрения в нечестности проведения онлайн-голосования, которые приходят в наш адрес в письмах участников (а точнее, их старших представителей) безосновательными.
Голосовать за рисунки можно без регистрации и прочих усложнений, мы даже убрали картинку-подтверждение "что вы не робот", которая усложняла голосование в первую неделю проведения конкурса. Мы считаем, что голосование должно быть прежде всего удобным и доступным, а потому всячески стараемся облегчить доступ интернет-пользователей к возможностям отдать свой голос за рисунок того или иного участника. И наша позиция в этом отношении прозрачна: приходите, голосуйте, приводите своих друзей и знакомых. В этом и состоит суть интернета: в свободе действий и открытости для их осуществления.
Естественно, у нас предусмотрены технические меры, которые позволяют не допускать грубого мошенничества с накруткой голосов. Я не буду раскрывать все подробности, но система защиты учитывает такие факторы как уникальность посетителя и его активность с учётом ip-адреса и браузера, разрешения экрана и операционной системы и даже страницу с которой он пришел, а также следит за частотой появления "одноразовых" посетителей, которые заходят ради одного голоса и сразу покидают сайт. На основании этих данных мы проводим мониторинг активности посетителей конкурса, и пока не выявили ни одного нарушения, которое привело бы к снятию работы в качестве наказания по причине нечестного роботизированного голосования.
Кстати, есть и меры поощрения: зарегистрированные пользователи имеют вес голоса в два раза выше, чем простой незарегистрированный посетитель. Мы это сделали нарочно, поскольку доверяем мнению нашего сложившегося сообщества banki.ru.
Когда мы придумывали этот конкурс, мы специально сделали большое количество (аж восемь!) этапов, в каждом из которых по 10 претендентов могут выйти в полуфинал. При этом у нас достаточно мягкие условия: до 10 работ во время конкурса, до 2 работ в каждом этапе от одного участника. Не повезло в одном этапе? Будет следующий, и ещё, и ещё... Остаётся только рисовать, не самое неприятное занятие, должен заметить
Итак, как увеличить количество голосов за работу участника? Совет простой: привлекайте больше голосующих. К сожалению, других вариантов нет, как бы ни хотелось. Будь рисунок хоть сверхгениальным, никто не даст гарантию его выхода в полуфинал, если за него не голосуют. И в данном случае сетовать на нечестные условия голосования или накрутку результатов бесполезно. За кого голосуют - тот и первый. Вот некоторые примеры.
Первый пример, из первого этапа нашего конкурса. Придя на работу в понедельник 2 октября мы были удивлены, что работа Ильи 6 лет "Чунга-чанга!Лето круглый год!" вышла в лидеры этапа со 181 голосами. При том, что работа появилась лишь вечером четверга, то есть уже после того как прошла половина конкурсного этапа. Мы открыли страницу с работой и увидели 22 размещения в социальной сети Вконтакте, а поскольку виджет размещения в этой соцсети позволяет видеть тех кто кликал, мы заходили на страницы этих пользователей, смотрели на то, что они пишут, кто они. Интересно, но большинство - жители г.Балаково, земляки участника. Кстати, изучение статистики голосующих полностью подтвердила эту информацию: накруток не было. Были переходы со страниц пользователей Вконтакте, со страниц личных сообщений, со страниц почты Mail.ru. То есть, родители (или представители) Ильи проявили завидную социальную активность и привлекли к работе ребёнка заметное число голосующих, которые и помогли "Чунга-чанга" выйти в полуфинал.
Второй пример: работа из второго этапа, число голосов за которую превысило 1000 (точное количество - 1077), что явно выбивается за среднестатистические показатели по конкурсу. Её нарисовала Гайнанова Камила, 8 лет из г.Казани. 29 размещений во Вконтакте из социального виджета, переходы из этой соцсети, Одноклассников и Mail.ru, то есть всё как и в первом случае. Тут показательно сообщение на стене Айдара Шагвалиева, который попросил своих друзей проголосовать за свою сестрёнку. А друзей у Айдара - аж 4617, и, возможно, многие из них переразместили эту просьбу. Исследование статистики также не выявило явных признаков искусственных накруток результатов, налицо лишь социальная активность болельщиков.
Я не вижу в приведённых примерах ничего такого, что могло бы привести к отмене результатов голосования по этим работам. Всё в рамках обычной интернет-активности. В рамках тенденций современных социальных активностей. Честно и открыто.
И ещё, просто для информации. По состоянию на 11 часов 30 минут сегодняшнего дня за работы участников конкурса было подано 15402 голоса, а впереди ещё 5 этапов. Участвуйте! Рисуйте! Голосуйте! Удачи вам!
Комментарии 10
После того как почитаешь некоторые отзывы, да еще и сам столкнешься с "клиентоориентированностью" в некоторых банках (Юниаструм не исключение), то такие мероприятия как-то смешно выглядят.
Получается, что банк привлекает новых клиентов, а старых удержать даже не пытается. "Сорвал" с них денежку да и "в сад" их (клиентов)
Еще один банк вместо ввода программ лояльности, снижения ставок и доработки интернет-банка Брюсов Уиллисов во все офисы понаставил. А людям хорошее отношение нужно и быстрое и недорогое решение вопросов. Как ни зайду в тот банк стоит Брюс скромненько в углу и никто к нему не подходит.
Хотя надо признать - это банковская политика. И ведя себя подобным образом такие банки без прибылей не остаются. Решайте граждане сами кормить банки которые не держатся за клиентов или нет.
Поговорил сейчас по телефону с одной заказчицей, а она только что вернулась из сбербанка.
Представляете у нас в местном ОСБ паника!!!
Юрики массово закрывают счета и сбегают из сбера к конкурентам. Ответственные работники за голову хватаются.
А ведь давно все говорят "Пересмотрите тарифы на РКО". Неее... зачем? Мы лучше в Европе банк прикупим.
Хотя "голова" скорее всего этой паники и не заметит... (((
Переворачивается смысл конкурса с "ищем реальные таланты" на "10 способов продвижения в рунете".
Я, конечно, понимаю точку зрения закоренелого интернетчика, но это же дети!
Убогая чунга-чанга вообще никакой конкуренции не выдерживает.
Опять же по аналогии, выход один - закрытость. Все решения - через доверительный орган (жюри). Но станет ли такой конкурс интересным? "Отправь работу по адресу... результат узнаешь в следующем номере." И даже в таких стандартно бумажных (газетно-журнальных) конкурсах возникают вопросы к честности и справедливости. У нас, в интернетах, по крайней мере, всё открыто.
Дайте пожалуйста адресную ссылку.
Пожалуйста поддержите мою дочь Марию ( она участвует в конкурсе детского рисунка - Солнечный остров!) Просто перейдите по ссылке, и если Вам понравилась ее работа http://www.sunnyisland.banki.ru/performers/тут был нумбер/
Работа выполнена маслом на холсте,Маша пишет сама, без посторонней помощи и является участников выставок в ДК,ЦСО и Политехническом музее.
Заранее благодарю всех всех всех!
С уважением,