Сутки впереди, начинаем обратный отсчёт...

Уже завтра обновится дизайн блогов. Надеюсь, он придётся по вкусу постоянным посетителям этого раздела. Хотя, привычка - это такая противная штука, типа "стокгольмского синдрома", когда начинаешь любить даже то, что все остальные ненавидят. "Любовь зла", как говорится.
Новые блоги будут доступны для всех (то есть автором сможет стать каждый), но с 20-го октября доступ к ним получат только пользователи с рейтингом выше 15. А через неделю - все остальные
Ждём...
PS Завтра напишу подробно-преподробно про все новинки обновлённого раздела.
Комментарии 44
Скажут: "Ну вот, а обещали собаку..."
Все захотят. Надо бы хотя бы понять - что?
Казалось бы, а при чём тут Корея?
Но почему то вспомнилась...
Но почему то вспомнилась...
Небось Северная
Патамушта интересно!
@.
А ещё хочется пистолет, саблю, и велосипед(из анекдота)
Неудивительно т.к. я напутал. Сейчас поэкспериментировал, отгибать нужно все пальцы за исключением указательного. Его на одну фалангу.
А репутация не позволяет. Не страдаю словоблудием.
Отредактировать свой же пост не удалось (
Т.е. почти 2000 бесполезных постов не словоблудие?
Не печальтесь, ещё не всё потеряно
Главное-чтобы Ваши были полезные.
И следите за словами.
По-моему гораздо удобнее форума. Кинул мысль в народ и получил под записью комментарии.
И наши записи будут появляться наравне с записями уже существующих блогеров?
Пойду фотку поцивильнее выберу, а то никто еще тут не видел моего истинного лица
Только наравне будут появляться осмысленные записи, остальное (всё без разбора) будет расходиться по подписчикам.
А фотку надо будет загружать отдельную, на форуме аватар - останется для форума
У меня лайка и так есть (с буковкой f на ошейнике). Всё, сколь-нибудь достойное внимания, на вашем сайте прекрасно утягивается в Фэйсбук и обсуждается с гораздо более широкой аудиторией уже там.
У вас сейчас хорошо с "вечной ценностью" - хорошим контентом. Но, если "блохером" сможет стать любой - скоро станете очередной узкоспециализированной выгребной ямой мозговых высеров. А жаль.
Барабанная дробь...
А... А где "тадаммм!!!"?
Хм... А хде смайлики??? (((
Тьфу, пошёл топицца...
Комментировтаь должно быть просто