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Сутки впереди, начинаем обратный отсчёт...

19.10.2011 12:29 34 1 553 просмотра


Уже завтра обновится дизайн блогов. Надеюсь, он придётся по вкусу постоянным посетителям этого раздела. Хотя, привычка - это такая противная штука, типа "стокгольмского синдрома", когда начинаешь любить даже то, что все остальные ненавидят. "Любовь зла", как говорится.

Новые блоги будут доступны для всех (то есть автором сможет стать каждый), но с 20-го октября доступ к ним получат только пользователи с рейтингом выше 15. А через неделю - все остальные smile:)

Ждём...

PS Завтра напишу подробно-преподробно про все новинки обновлённого раздела.

Комментарии 44

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хех...
Скажут: "Ну вот, а обещали собаку..." smile:D
Першинг  (Першинг)
#
Хочу лайку. Не знаю, зачем, но хочу. Рассказать можете?
Все захотят. Надо бы хотя бы понять - что? smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Завтра и расскажем и покажем smile:) Интереснее же будет не только читать, но и пробовать smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
Хочу лайку.


Цитата
но и пробовать


Казалось бы, а при чём тут Корея?
Но почему то вспомнилась... smile:D
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Казалось бы, а при чём тут Корея?
Но почему то вспомнилась... smile:D

Небось Северная smile:shuffle:
Першинг  (Першинг)
#
Я хочу всё!
Патамушта интересно! smile:ura:
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тамара, с вашей репутацией (56) вы будете в числе первых но завтра, ближе к вечеру...
Першинг  (Першинг)
#
Обожаю тестировать программы! smile:D smile:{}
@mike  (@mike)
#
А почему именно 20-го? Тянули до последнего дня грейса? smile:)

@.
Евгений  (Адреналин1)
#
Ну вот а я без реитинга свыше 15 smile:wall:
К  (shlomo_chavez)
#
Ура!!! Про собак услышали smile:D
А ещё хочется пистолет, саблю, и велосипед(из анекдота) smile;)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Угу smile:) Очень в тему на форуме обыграли, я аж сразу не понял в чём дело smile:) Лайк - и лайк, настолько привыклось к феейсбуковскому термину smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, присмотритесь к картинке(где единичка) к сжатому кулаку с оттопыренным вверх большим пальцем. Отогнув указательный и средний палец может получиться действительно собачка. Такое обозначение экспериментально не рассматривали? Как грица шоб усё в строку smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
*упал под стол*

Неудивительно smile;) т.к. я напутал. Сейчас поэкспериментировал, отгибать нужно все пальцы за исключением указательного. Его на одну фалангу. smile:D
Storm  (budun)
#
А если оставить картинку с оттопыренными большим и средним, а остальные загнуть на одну фалангу, тогда получится "не понравилось" smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Такс, товарищи... Сначала посмотрите на сервис, а потом пальцы загибайте/отгибайте smile:D
Тата  (Тата)
#
Хочу. Лаку хочу.
А репутация не позволяет. Не страдаю словоблудием. smile8)
Тата  (Тата)
#
Лайку,конечно.
Отредактировать свой же пост не удалось (
читающий  (читающий)
#
Цитата
Не страдаю словоблудием

Т.е. почти 2000 бесполезных постов не словоблудие? smile:D

Не печальтесь, ещё не всё потеряно
Цитата
с 20-го октября доступ к ним получат только пользователи с рейтингом выше 15. А через неделю - все остальные
Тата  (Тата)
#
"почти 2000 бесполезных постов не словоблудие?" (с)
Главное-чтобы Ваши были полезные.
И следите за словами.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Лайки у вас появятся и без заведения блога smile:) прямо уже сегодня... На каждом сообщении блога smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Я так понял блогером станет любой пользователь портала?
По-моему гораздо удобнее форума. Кинул мысль в народ и получил под записью комментарии.
И наши записи будут появляться наравне с записями уже существующих блогеров?
Пойду фотку поцивильнее выберу, а то никто еще тут не видел моего истинного лица smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Любой. Удобнее. Появятся smile:)

Только наравне будут появляться осмысленные записи, остальное (всё без разбора) будет расходиться по подписчикам.

А фотку надо будет загружать отдельную, на форуме аватар - останется для форума smile:)
pawur  (pawur)
#
А нафига козе баян?

У меня лайка и так есть (с буковкой f на ошейнике). Всё, сколь-нибудь достойное внимания, на вашем сайте прекрасно утягивается в Фэйсбук и обсуждается с гораздо более широкой аудиторией уже там.

У вас сейчас хорошо с "вечной ценностью" - хорошим контентом. Но, если "блохером" сможет стать любой - скоро станете очередной узкоспециализированной выгребной ямой мозговых высеров. А жаль. smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Есть такая поговорка (или анекдот - не помню) : "Не нравится - не ешь" smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Время "Ч"!
Барабанная дробь...
А... А где "тадаммм!!!"? smile:cry:
smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Не накаляй smile:) месяц работы пытается слиться в экстазе с существующим сайтом smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
месяц работы пытается слиться в экстазе с существующим сайтом

qaq  (qaq)
#
Похоже заработало...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Я бы сказал - пока выкатилось...smile:)
Хм... А хде смайлики??? (((
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
Смайлик-зло. Ты и со скобками умело обращаешься =)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Форум - зло, смайлик - зло... smile:-(
Тьфу, пошёл топицца...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
А вы пишите буковками, и они появятся...

Комментировтаь должно быть просто smile:)
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