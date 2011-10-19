Сутки впереди, начинаем обратный отсчёт...

Уже завтра обновится дизайн блогов. Надеюсь, он придётся по вкусу постоянным посетителям этого раздела. Хотя, привычка - это такая противная штука, типа "стокгольмского синдрома", когда начинаешь любить даже то, что все остальные ненавидят. "Любовь зла", как говорится.Новые блоги будут доступны для всех (то есть автором сможет стать каждый), но с 20-го октября доступ к ним получат только пользователи с рейтингом выше 15. А через неделю - все остальныеЖдём...PS Завтра напишу подробно-преподробно про все новинки обновлённого раздела.