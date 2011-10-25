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Хороша ложка к обеду, IE6 своё давно отжил.

25.10.2011 19:23 24 3 158 просмотров
При работе над обновлением Блогов мы очень сильно ощутили, сколько времени занимает работа над поддержкой кроссбраузерности нашего сайта. Много. По предварительным оценкам - около 30% времени вёрстки уходит на расстановку костылей для старых версий браузеров. Грубо говоря, если бы не эта поддержка, было бы не только меньше "косяков" с отображением, но и больше сделанной красоты из той, что уже нарисована.

От поддержки шестой версии Internet Explorer мы решили отказаться ещё месяц назад. На вопрос "почему" процитирую отличное сообщение в тему:
«IE6 вышел в 2001 году, с тех пор успели разбомбить ВТЦ, захватить Афганистан, Ирак, выбрать по два раза Жору Куста с дядей Вовой, и по одному разу Обаму с Медведевым. За этот же срок прокатились всякие оранжевые революции, придумали Ладу Калину и Приору, телефоны проделали путь от 3310 до IPhone’ов и Nexus One, опять таки за это же время появились и достигли сегодняшних высот facebook, twitter, vkontakte и ещё уйма всего. А интернет технологии что, на месте что ли по-вашему стоят? Хороша ложка к обеду, IE6 своё давно отжил.» Источник

Уважаемые сотрудники компаний, у которых ещё установлена 6-я версия этого браузера! Просьба: напишите сообщение в вашу службу поддержки с просьбой обновить браузер на более новую версию. Возможно, им просто лень проявить инициативу smile:) Аргументировать просто: для профессиональной деятельности вам просто необходимо постоянно быть в курсе событий отрасли (конечно, на сайте banki.ru), а он больше не поддерживает версию браузера, выпущенную 10 лет назад.

Но IE6 - ещё полбеды. Проблему усугубляет отсутствие DOCTYPE в описании страниц, грустный пережиток прошлого... Опять же процитирую:
«Если вы будете пользоваться неполным тегом DOCTYPE, устаревшим его видом, или вообще забудете про него, браузер перейдет в "загадочный" режим и будет исходить из предположения, что вы писали код страницы с ошибками и вольно отступали от стандартов, т.е. так, как писали в конце 90-ых годов.» Источник

В итоге вчера принято стратегическое решение в первоочередном порядке заняться стандартизацией отображения сайта через DOCTYPE. Немедленно. Таким образом, силы технического отдела переориентируются на то, чтобы через пару недель появилась возможность быстрее и качественнее делать вёрстку новых разделов сайта, или быстрее улучшать существующие. С наименьшим количеством всплывающих за этим проблем.

По-умному это называется "возврат технологического долга". Слишком долго сайт разрабатывался без оглядки на стандарты. Они, конечно, поддерживались, но браузеры об этом не знали smile:) Теперь, когда над banki.ru работают 4 команды разработки, когда узким местом становится не скорость появления нового функционала, а его качество - пришло время возвращать этот долг.

Кстати, поддержка других браузеров взята в качестве ключевого и обязательного требования в работе:


Так что - прощай, IE6! Здравствуй, быстрый и корректно работающий Банки.ру! Скоро на экранах страны. Уже в ноябре smile:)

Комментарии 24

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Можно будет вывешивать ахтунг для владельцев IE6 и других ранних версий?
Максим Гапонов  (mgaponov)
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Да, для них будет специальная страница с предложением обновиться и разьяснением причин.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Мы на sunnyisland.banki.ru сделали такое уведомление. "Страницей" я бы это не назвал, но это окно предупреждения о старой версии браузера и предложение обновиться или пользоваться другими.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А можно ещё сцыль непосредственно на новую версию...
А с майкрософта -
Першинг  (Першинг)
#
А где можно посмотреть, какая у меня версия? Я пользуюст Оперой и Мозилой.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Тамара!
Во всех windows программах это делается стандартно
В меню выбираем "Помощь->О программе"
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
smile:) Опера и Мозилла = хороший выбор, про Интернет Эксплорер можно не беспокоиться
Першинг  (Першинг)
#
Я на эту тему уже дискутировала на форуме с Биллом Гейтсом.
Прям так и сказала ему - всё неплохо, но браузер не фонтан! Когда у меня были троблы с ноутом. теперь ноут новый - в ИЭ я не ногой! Ни за что!
Александр  (amarok)
#
бгг. на работе "шоха" стоит smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Кстати, интересно, это политика администрации на работе не обновлять браузер? Что мешает использовать другой, хотя бы седьмую версию?

Мне кажется, что сайтов, которые неполностью функциональны в "шестёрке" всё больше...
Александр  (amarok)
#
"на работе работать нада" вот их политика smile:D
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Вчера добавил абзац к своему сообщению smile:) и даже выделил жирным... Чтобы сотрудники не стеснялись просить службу поддержки обновлять версию браузера smile:)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Это ты про сервер-сайд, пока рановато. Вот разберёмся с клиентской и железом, а тогда и про невидимые пользователям улучшения можно будет говорить smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
и статистику бы посмотреть, какой процент посетителей скачет на "шахе"
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Отфильтровал статистику по юзер-агенту, за три дня с MSIE 6.0 нас посетили 41750 уникальных посетителей.
Всего - 258000.

Либо я что-то не то нафильтровал, либо нужно верить статистике, так как я знаю ещё один крупный банк, где юзеры всё ещё на 6-ке
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Ливинтернет - в топку.
Они нам за вчера посетителей на 25 тыщ зарубили.
Там мы ни разу ещё сотню не взяли
По нашей статистике: вчера 105000 и баста.

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Кстати, о ИЕ:
При добавлении коммента (Ответить) в поле ввода коммента не осуществляется перенос строки
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Все проблемы IE, причём сразу, будут решены через 2 недели, после перехода на DOCTYPE, а пока - ждём... С мелкой неработоспособностью можно прожить, главное не отвлекать по мелочам тех, кто решает проблему в корне
Дмитрий  (asd1979)
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Алексей добрый вечер!Вы можете поподробнее рассказать про гугл хром?Подойдет ли он для новичка в плане всяких настроек?Спасибо
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Да, настраивать не придётся, всё просто будет работать. Привыкать придётся только к закладкам в верхней части smile:)
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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Любопытная статистика по IE 6 http://www.ie6countdown.com/
Он все еще занимает довольно большую долю лишь в малоразвитых регионах азиатских стран, в РФ его доля ничтожно мала. Кстати, на тостере был доклад парня из Майкрософт об эволюции броузеров. Они уже сами считают его дино-динозавром.
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