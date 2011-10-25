При работе над обновлением Блогов мы очень сильно ощутили, сколько времени занимает работа над поддержкой кроссбраузерности нашего сайта. Много. По предварительным оценкам - около 30% времени вёрстки уходит на расстановку костылей для старых версий браузеров. Грубо говоря, если бы не эта поддержка, было бы не только меньше "косяков" с отображением, но и больше сделанной красоты из той, что уже нарисована.
От поддержки шестой версии Internet Explorer мы решили отказаться ещё месяц назад. На вопрос "почему" процитирую отличное сообщение в тему:
«IE6 вышел в 2001 году, с тех пор успели разбомбить ВТЦ, захватить Афганистан, Ирак, выбрать по два раза Жору Куста с дядей Вовой, и по одному разу Обаму с Медведевым. За этот же срок прокатились всякие оранжевые революции, придумали Ладу Калину и Приору, телефоны проделали путь от 3310 до IPhone’ов и Nexus One, опять таки за это же время появились и достигли сегодняшних высот facebook, twitter, vkontakte и ещё уйма всего. А интернет технологии что, на месте что ли по-вашему стоят? Хороша ложка к обеду, IE6 своё давно отжил.» Источник
Уважаемые сотрудники компаний, у которых ещё установлена 6-я версия этого браузера! Просьба: напишите сообщение в вашу службу поддержки с просьбой обновить браузер на более новую версию. Возможно, им просто лень проявить инициативу Аргументировать просто: для профессиональной деятельности вам просто необходимо постоянно быть в курсе событий отрасли (конечно, на сайте banki.ru), а он больше не поддерживает версию браузера, выпущенную 10 лет назад.
Но IE6 - ещё полбеды. Проблему усугубляет отсутствие DOCTYPE в описании страниц, грустный пережиток прошлого... Опять же процитирую:
«Если вы будете пользоваться неполным тегом DOCTYPE, устаревшим его видом, или вообще забудете про него, браузер перейдет в "загадочный" режим и будет исходить из предположения, что вы писали код страницы с ошибками и вольно отступали от стандартов, т.е. так, как писали в конце 90-ых годов.» Источник
В итоге вчера принято стратегическое решение в первоочередном порядке заняться стандартизацией отображения сайта через DOCTYPE. Немедленно. Таким образом, силы технического отдела переориентируются на то, чтобы через пару недель появилась возможность быстрее и качественнее делать вёрстку новых разделов сайта, или быстрее улучшать существующие. С наименьшим количеством всплывающих за этим проблем.
По-умному это называется "возврат технологического долга". Слишком долго сайт разрабатывался без оглядки на стандарты. Они, конечно, поддерживались, но браузеры об этом не знали Теперь, когда над banki.ru работают 4 команды разработки, когда узким местом становится не скорость появления нового функционала, а его качество - пришло время возвращать этот долг.
Кстати, поддержка других браузеров взята в качестве ключевого и обязательного требования в работе:
Так что - прощай, IE6! Здравствуй, быстрый и корректно работающий Банки.ру! Скоро на экранах страны. Уже в ноябре
Комментарии 24
А с майкрософта -
Во всех windows программах это делается стандартно
В меню выбираем "Помощь->О программе"
Прям так и сказала ему - всё неплохо, но браузер не фонтан! Когда у меня были троблы с ноутом. теперь ноут новый - в ИЭ я не ногой! Ни за что!
Мне кажется, что сайтов, которые неполностью функциональны в "шестёрке" всё больше...
Всего - 258000.
Либо я что-то не то нафильтровал, либо нужно верить статистике, так как я знаю ещё один крупный банк, где юзеры всё ещё на 6-ке
Они нам за вчера посетителей на 25 тыщ зарубили.
Там мы ни разу ещё сотню не взяли
По нашей статистике: вчера 105000 и баста.
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Он все еще занимает довольно большую долю лишь в малоразвитых регионах азиатских стран, в РФ его доля ничтожно мала. Кстати, на тостере был доклад парня из Майкрософт об эволюции броузеров. Они уже сами считают его дино-динозавром.