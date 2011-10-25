Хороша ложка к обеду, IE6 своё давно отжил.

При работе над обновлением Блогов мы очень сильно ощутили, сколько времени занимает работа над поддержкой кроссбраузерности нашего сайта. Много. По предварительным оценкам - около 30% времени вёрстки уходит на расстановку костылей для старых версий браузеров. Грубо говоря, если бы не эта поддержка, было бы не только меньше "косяков" с отображением, но и больше сделанной красоты из той, что уже нарисована.От поддержки шестой версии Internet Explorer мы решили отказаться ещё месяц назад. На вопрос "почему" процитирую отличное сообщение в тему:Но IE6 - ещё полбеды. Проблему усугубляет отсутствие DOCTYPE в описании страниц, грустный пережиток прошлого... Опять же процитирую:В итоге вчера принято стратегическое решение в первоочередном порядке заняться стандартизацией отображения сайта через DOCTYPE. Немедленно. Таким образом, силы технического отдела переориентируются на то, чтобы через пару недель появилась возможность быстрее и качественнее делать вёрстку новых разделов сайта, или быстрее улучшать существующие. С наименьшим количеством всплывающих за этим проблем.По-умному это называется "возврат технологического долга". Слишком долго сайт разрабатывался без оглядки на стандарты. Они, конечно, поддерживались, но браузеры об этом не зналиТеперь, когда над banki.ru работают 4 команды разработки, когда узким местом становится не скорость появления нового функционала, а его качество - пришло время возвращать этот долг.Кстати, поддержка других браузеров взята в качестве ключевого и обязательного требования в работе:Так что - прощай, IE6! Здравствуй, быстрый и корректно работающий Банки.ру! Скоро на экранах страны. Уже в ноябре