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Обновили правила блогов, сдела...
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Обновили правила блогов, сдела...
26.10.2011 15:48
18
1 367 просмотров
Обновили правила блогов, сделали их более либеральными. Если ещё вчера мы требовали реальную фотографию, то "коли рожа крива"
её можно не размещать, хотя изображение всё-таки обязательно для идентификации субъекта
Комментарии
18
Першинг
(Першинг)
26.10.2011 16:02
#
А можно зайчика или белочку?
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
26.10.2011 16:19
#
Хоть слоника.
Но желательно - реальное фото.
0
Першинг
(Першинг)
26.10.2011 16:47
#
За публикацию реального фото меня когда-то забанили!
Хотя, вроде все привыкли, что не только красотки бывают на свете, но и першинги!
0
Филипп Ильин-Адаев
(Редактор)
26.10.2011 17:14
#
Тамара, мне до сих пор неловко за ту ситуацию.
P.S. Кстати, как здесь смайлы-то ставить?
0
Першинг
(Першинг)
26.10.2011 21:00
#
www.kolobok.us
А вот здесь! Сейчас найти эту ссылочку с трудом можно. Где-нибудь разместили бы на видном месте - было бы неплохо.
А я думала - Вы забыли. Что же было год мучаться-то? Написали бы мне, я давно это недоразумение забыла. Хотя какая-то эмоциональная привязочка осталась. Бан украшает профайл бойца!
0
Филипп Ильин-Адаев
(Редактор)
26.10.2011 21:22
#
Спасибо! Но вариант с колобком не проходит. Я у своих коллег больше интересовался. почему в форме комментария не сделать ленту смайлов, хотя бы ссылку на нее?
0
Першинг
(Першинг)
26.10.2011 21:42
#
Извините за бестактность, но спрошу разработчиков: почему бы тут панельку инструментов не сделать как на форуме? Или приспособить некуда? Иногда хочется что-то жирненьким выделить - приходится бегать на форум тег скопировать. Или правильнее говорить - тегу?
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
27.10.2011 21:44
#
это не форум
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
27.10.2011 15:29
#
я уже нарисовал и предложил. жду реакции =)
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
27.10.2011 18:55
#
Смайл просто - если пишешь значками - подставляется картинка
0
Першинг
(Першинг)
27.10.2011 23:01
#
Не всегда. Проверяла.
0
piramidon
(piramidon)
26.10.2011 17:57
#
"коли рожа крива"
--------------------------------
А я, например, не просто привлекателен, а чертовски привлекателен ))) но на "такое" захотелось ответить... стихами (и они готовы). Только вот не знаю, правильно ли здесь столбцы отформатируются? Сталкивался уже в блогах (не здесь), что весь текст в одну строчку выстраивается.
0
Першинг
(Першинг)
26.10.2011 21:01
#
А вот и протестируйте!
0
piramidon
(piramidon)
26.10.2011 21:49
#
На Вас токмо и уповаю )))
------------------------------------------------
Просите люди это не протест
Всего-то только блога тест
А я вчера «метал икру»
О правилах на банках.ру
Сегодня ж с самого утра
Дошло: «А рожа-то крива!»
Подумал: «Как? Ну разве можно
Идти с такой помятой рожей
Не в гастроном, не в пищеблок
А в обновленный банков блог?
Ведь заявиться там не гоже
Пугая всех небритой рожей
Ну то, что есть, то не отнять
Зачем на зеркало пенять.
Зачем супружницу трясти:
«Меня к стилисту отпусти!»
Беру теперь себя я в руки
Вот лишь поглажу завтра брюки
Эх, как же это нелегко,
Расстаться с адидасовским трико
Себя облагородить есть резон
Бросаю завтра пить одеколон
И имиджу придав значенье -
Одеколон пойдет по назначенью
Теперь все завтра: баня, бритва и прикид
И в новом русле дело закипит
Я начудил тут, думаю, не слишком?
Еще побрею завтра шею и подмышки
0
Першинг
(Першинг)
26.10.2011 22:18
#
Супертест! Я так не умею!
0
ratol
(ratol)
29.10.2011 19:13
#
И перья отрастите меж бровей,
Чтоб узнаваемей быть и мудрей.
0
Ксения Курашова
(Ksiu_Sallivan)
26.10.2011 18:11
#
Лицо совэ вполне узнаваемо, бгггг.... Спасибо Филиппу и Алексею за компромисс. Я не "рожа крива", но к фото отношусь весьма щепетильно.
0
Александр
(amarok)
27.10.2011 09:09
#
"коли рожа крива"
Раньше я был молодой и красивый, то теперь просто красивый
0
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Комментарии 18
Но желательно - реальное фото.
Хотя, вроде все привыкли, что не только красотки бывают на свете, но и першинги!
P.S. Кстати, как здесь смайлы-то ставить?
А вот здесь! Сейчас найти эту ссылочку с трудом можно. Где-нибудь разместили бы на видном месте - было бы неплохо.
А я думала - Вы забыли. Что же было год мучаться-то? Написали бы мне, я давно это недоразумение забыла. Хотя какая-то эмоциональная привязочка осталась. Бан украшает профайл бойца!
--------------------------------
А я, например, не просто привлекателен, а чертовски привлекателен ))) но на "такое" захотелось ответить... стихами (и они готовы). Только вот не знаю, правильно ли здесь столбцы отформатируются? Сталкивался уже в блогах (не здесь), что весь текст в одну строчку выстраивается.
------------------------------------------------
Просите люди это не протест
Всего-то только блога тест
А я вчера «метал икру»
О правилах на банках.ру
Сегодня ж с самого утра
Дошло: «А рожа-то крива!»
Подумал: «Как? Ну разве можно
Идти с такой помятой рожей
Не в гастроном, не в пищеблок
А в обновленный банков блог?
Ведь заявиться там не гоже
Пугая всех небритой рожей
Ну то, что есть, то не отнять
Зачем на зеркало пенять.
Зачем супружницу трясти:
«Меня к стилисту отпусти!»
Беру теперь себя я в руки
Вот лишь поглажу завтра брюки
Эх, как же это нелегко,
Расстаться с адидасовским трико
Себя облагородить есть резон
Бросаю завтра пить одеколон
И имиджу придав значенье -
Одеколон пойдет по назначенью
Теперь все завтра: баня, бритва и прикид
И в новом русле дело закипит
Я начудил тут, думаю, не слишком?
Еще побрею завтра шею и подмышки
Чтоб узнаваемей быть и мудрей.
Раньше я был молодой и красивый, то теперь просто красивый