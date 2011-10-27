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Внимание: опрос!

27.10.2011 20:42 11 939 просмотров
Этот опрос только про комментирование (ответы другим пользователям).

Можно отвечать просто: нет-нет-нет-нет-нет smile:)

1. Пользуетесь ли вы смайликами?
2. Пользуетесь ли вы цитированием сообщений?
3. Пользуетесь ли вы выделением жирным или другими форматированиями?
4. Приходилось ли вставлять ссылки?
5. Приходилось ли вставлять фотографии?

Комментарии 11

Максим Родиков  (maxru)
#
1. Конечно нет smile:)
2. Нет, зачем, кому надо тот поймет к кому обращаются.
3. никогда
4. Только когда раскручиваю свои сайтики на чужих форумах!
5. Фотографию соперника, чтобы все видели каков на самом деле грозный интернет-воин? smile8)
Першинг  (Першинг)
#
Да!
Да!
Да!
Да!
Да!
И ещё видео!
user135773  (user135773)
#
Комментирование на форуме или в блогах?
user135773  (user135773)
#
На форуме:
1 - 5. smile:yep:
В блоге:
1,2. - да, 3,4,5 - пока не приходилось.
Голубев Павел  (catsmeatman)
#
нет
нет
нет
да
нет, но в обозримом будущем - да.
Александр  (amarok)
#
да нет наверное smile:)

да-да-да-да-да
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Команде разработчиков надо запретить голосовать. smile:)
И повесить опрос сюда:
http://www.banki.ru/services/votes/
И пара слов про форматирование: без него комменты запестрят ненавистным капсом
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Научи меня создавать голосования - с радостью размещу smile:)
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