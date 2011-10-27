Внимание: опрос!

Этот опрос только про комментирование (ответы другим пользователям).
Можно отвечать просто: нет-нет-нет-нет-нет
1. Пользуетесь ли вы смайликами?
2. Пользуетесь ли вы цитированием сообщений?
3. Пользуетесь ли вы выделением жирным или другими форматированиями?
4. Приходилось ли вставлять ссылки?
5. Приходилось ли вставлять фотографии?
Комментарии 11
2. Нет, зачем, кому надо тот поймет к кому обращаются.
3. никогда
4. Только когда раскручиваю свои сайтики на чужих форумах!
5. Фотографию соперника, чтобы все видели каков на самом деле грозный интернет-воин?
нет
нет
да
да
Да!
Да!
Да!
Да!
И ещё видео!
1 - 5.
В блоге:
1,2. - да, 3,4,5 - пока не приходилось.
нет
нет
да
нет, но в обозримом будущем - да.
да-да-да-да-да
И повесить опрос сюда:
http://www.banki.ru/services/votes/
И пара слов про форматирование: без него комменты запестрят ненавистным капсом