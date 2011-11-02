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Тихо и незаметно поправили сма...
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Тихо и незаметно поправили сма...
02.11.2011 17:09
43
1 287 просмотров
Тихо и незаметно поправили смайлики, теперь они не "разрывают" строки, расстояние между строк сохраняется неизменным. Правда, вставленные картинками смайлики, которые больше стандартной высоты, таки доставляют неудобства. Но их меньше
Комментарии
43
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
02.11.2011 17:19
#
Ну посмотрим...
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 21:27
#
Ой, нажалась!
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
02.11.2011 17:22
#
Да, да, я помню:
Цитата
Алексей Трошин пишет:
Вредный вы, Андрей
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 21:27
#
А как Вы на кнопочку смайлик подвесили? Кнопочку не нажать!
Коварно!
Я тоже так хочу!
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 21:56
#
=)
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 22:17
#
Да будь хоть трижды баг, а мне нравится!
Забавно!
Улыбает!
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 17:26
#
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 17:29
#
меньше, не меньше. а все же это жесть. то что смайлы разрывают строку это разве такая большая проблема? =)
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
02.11.2011 17:40
#
"Стандартные" смайлики, которые появятся, не будут рвать красоту. А вставленные картинки... Что тут сказать... А нефиг!
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 21:28
#
А мне нравится. Смысловой разрыв получается. И ритмический.
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 21:55
#
ритмика как раз убивается отступами, но это же чат, блог... так что на ритм можно забить.пользователь сам рулит и разруливает
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 22:20
#
Смотря какая ритмика. Это вы, верстатели, всё можете, а мы играем по созданными вами правилам.
Ну ингода, может, сознательно используем баги для своих тайных целей!
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
02.11.2011 17:31
#
0
Анжелика Жукова
(Mirovaja)
02.11.2011 17:55
#
ну вот даже и не знаю: не смотря на то, что меня посетили вчера два красавца с нижнего этажа, проблема Моего блога и Моей ленты в IE осталась))) Куки мыли, кеши чистили!
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
02.11.2011 18:35
#
За вами выехали
Это становится интересным...
0
Анжелика Жукова
(Mirovaja)
03.11.2011 15:56
#
Бригада, видать, застряла в пробке...=)
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 19:36
#
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 21:30
#
А как это? Мне нравится! Оригинально!
Я тоже хочу кнопочку украсить!
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 21:55
#
это баг верстки, а не украшательство =))))
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 19:37
#
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
02.11.2011 19:38
#
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
02.11.2011 19:50
#
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 21:32
#
Научите! Пожалуйста!
Хочууууу!
0
Першинг
(Першинг)
02.11.2011 21:34
#
А профайл тихо и незаметно поправите?
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
03.11.2011 12:31
#
В порядке очереди, в этом месяце он станет дивно красив
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
03.11.2011 12:52
#
Шо то боязно как то...
Мой ипад и эту то красоту еле кушает...
0
Першинг
(Першинг)
03.11.2011 12:47
#
0
К
(shlomo_chavez)
03.11.2011 17:30
#
Алексей, подскажите пожалуйста
Что для блога "рейтинговее", коммент к записи отдельно взятого блога, или нажатие на кнопку "мне нравится" к записи?
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
03.11.2011 18:01
#
Пока коммент. Скоро формулу поправим. ИМХО параметры, влияющие на рейтинг, должны быть:
- количество постов
- количество лайков этих постов
- кол-во комментов в постах
- кол-во лайков комментов в постах
и всё это должно учитывать временнУю шкалу, то есть старые посты и пр. менее влияют, чем новые
0
Першинг
(Першинг)
03.11.2011 22:20
#
Цитата
кол-во лайков комментов в постах
Что-то не наблюдается технической возможности лайкнуть комент.
Телепатией будете учитывать?
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
04.11.2011 00:41
#
сарказм не засчитан
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
04.11.2011 01:00
#
засчитан
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
04.11.2011 02:28
#
тогда пиф-паф!
0
Першинг
(Першинг)
04.11.2011 09:59
#
Ну зачем так жестоко? Понимаёте это как просьбу сделать лайки к коментам.
Я - человек суперпозитивный, за что была осмеяна неоднократно!
И буду суперпозитивной. Мне так удобнее.
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
07.11.2011 10:14
#
Пока не наблюдается, но будет
0
Алексей Трошин
(MoRRoZ)
03.11.2011 18:03
#
сверху вниз по убыванию
0
К
(shlomo_chavez)
03.11.2011 19:59
#
Благодарю-с
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
04.11.2011 02:23
#
Добавить комментарий...когда смайлы друг под другом-пичаль. липнут
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
04.11.2011 02:24
#
Добавить комментарий... папа вот такой баг на мобильных устройствах-плейсхолдер сначала, а потом текст
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
04.11.2011 02:25
#
Добавить комментарий...папа))))))))))) опа)))))))
0
Дмитрий Дружков
(dopler)
04.11.2011 02:29
#
Леш, вот это ваще просто тотальный адок "Тихо и незаметно поправили сма..." =))))))))) Зачем этот Ахтунг?
0
Андрей Максимов
(Моисей Абрамович)
04.11.2011 03:13
#
Товарищ Исаев! Отставить истерику, нас ещё не раскрыли!
0
Першинг
(Першинг)
04.11.2011 10:01
#
Зачем так нервничать?
Ну липнут - и пусть себе липнут! Это же прикольно!
0
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Комментарии 43
Вредный вы, Андрей
Коварно!
Я тоже так хочу!
Забавно!
Улыбает!
Ну ингода, может, сознательно используем баги для своих тайных целей!
Я тоже хочу кнопочку украсить!
Хочууууу!
Мой ипад и эту то красоту еле кушает...
Что для блога "рейтинговее", коммент к записи отдельно взятого блога, или нажатие на кнопку "мне нравится" к записи?
- количество постов
- количество лайков этих постов
- кол-во комментов в постах
- кол-во лайков комментов в постах
и всё это должно учитывать временнУю шкалу, то есть старые посты и пр. менее влияют, чем новые
Что-то не наблюдается технической возможности лайкнуть комент.
Телепатией будете учитывать?
Я - человек суперпозитивный, за что была осмеяна неоднократно!
И буду суперпозитивной. Мне так удобнее.
Ну липнут - и пусть себе липнут! Это же прикольно!