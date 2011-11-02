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Тихо и незаметно поправили сма...

02.11.2011 17:09 43 1 287 просмотров
Тихо и незаметно поправили смайлики, теперь они не "разрывают" строки, расстояние между строк сохраняется неизменным. Правда, вставленные картинками смайлики, которые больше стандартной высоты, таки доставляют неудобства. Но их меньше smile:)

Комментарии 43

Першинг  (Першинг)
#
Ой, нажалась!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, да, я помню:
Цитата
Алексей Трошин пишет:
Вредный вы, Андрей smile:)

Першинг  (Першинг)
#
А как Вы на кнопочку смайлик подвесили? Кнопочку не нажать!
Коварно!
Я тоже так хочу!
Першинг  (Першинг)
#
Да будь хоть трижды баг, а мне нравится!
Забавно!
Улыбает! smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
меньше, не меньше. а все же это жесть. то что смайлы разрывают строку это разве такая большая проблема? =)
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
"Стандартные" смайлики, которые появятся, не будут рвать красоту. А вставленные картинки... Что тут сказать... А нефиг! smile:)
Першинг  (Першинг)
#
А мне нравится. Смысловой разрыв получается. И ритмический.
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
ритмика как раз убивается отступами, но это же чат, блог... так что на ритм можно забить.пользователь сам рулит и разруливает
Першинг  (Першинг)
#
Смотря какая ритмика. Это вы, верстатели, всё можете, а мы играем по созданными вами правилам.
Ну ингода, может, сознательно используем баги для своих тайных целей!
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
#
ну вот даже и не знаю: не смотря на то, что меня посетили вчера два красавца с нижнего этажа, проблема Моего блога и Моей ленты в IE осталась))) Куки мыли, кеши чистили!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
За вами выехали smile:) Это становится интересным... smile;)
Першинг  (Першинг)
#
А как это? Мне нравится! Оригинально!
Я тоже хочу кнопочку украсить!
Першинг  (Першинг)
#
Научите! Пожалуйста!
Хочууууу!
Першинг  (Першинг)
#
А профайл тихо и незаметно поправите?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
В порядке очереди, в этом месяце он станет дивно красив smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Шо то боязно как то... smile:-D
Мой ипад и эту то красоту еле кушает...
К  (shlomo_chavez)
#
Алексей, подскажите пожалуйста smile:)
Что для блога "рейтинговее", коммент к записи отдельно взятого блога, или нажатие на кнопку "мне нравится" к записи?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Пока коммент. Скоро формулу поправим. ИМХО параметры, влияющие на рейтинг, должны быть:
- количество постов
- количество лайков этих постов
- кол-во комментов в постах
- кол-во лайков комментов в постах
и всё это должно учитывать временнУю шкалу, то есть старые посты и пр. менее влияют, чем новые
Першинг  (Першинг)
#
Цитата
кол-во лайков комментов в постах

Что-то не наблюдается технической возможности лайкнуть комент.
Телепатией будете учитывать?
Першинг  (Першинг)
#
Ну зачем так жестоко? Понимаёте это как просьбу сделать лайки к коментам.
Я - человек суперпозитивный, за что была осмеяна неоднократно! smile:)
И буду суперпозитивной. Мне так удобнее. smile:)
К  (shlomo_chavez)
#
Благодарю-с smile:)
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Добавить комментарий...когда смайлы друг под другом-пичаль. липнут
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Добавить комментарий... папа вот такой баг на мобильных устройствах-плейсхолдер сначала, а потом текст
Дмитрий Дружков  (dopler)
#
Леш, вот это ваще просто тотальный адок "Тихо и незаметно поправили сма..." =))))))))) Зачем этот Ахтунг?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Товарищ Исаев! Отставить истерику, нас ещё не раскрыли!
Першинг  (Першинг)
#
Зачем так нервничать?
Ну липнут - и пусть себе липнут! Это же прикольно! smile:)
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