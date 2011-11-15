Про скорость отклика

Накопал очень хорошую и интересную статью Андрея Себранта ("Яндекс") о том, как удержать посетителей, и вот что мне понравилось:
Цитата
|«Лет этак семь назад в "Яндексе" не всегда успевали вовремя доставить нужное количество серверов. Сейчас с нашими дата-центрами таких проблем уже нет. Но тогда были, и мы выяснили, что если время отклика (то есть время отрисовки страницы с результатами поиска) увеличится на 200 миллисекунд (это пятая доля секунды), то через несколько месяцев пользователи начинают реже обращаться к сервису. Часть пользователей покидает сервис - часть большая, чем в контрольной группе, которая такого замедления не наблюдала. То есть внешне, казалось бы, ничего особенного не происходило, а на долговременной статистике видны катастрофические эффекты.
Если мы сравниваем пятую долю секунды с периодом наблюдения, за который что-то скажется на пользователе, получается разница в миллионы раз. Занятно, что информацию о миллисекундах мы всегда держим в голове, а про то, что что-то изменившееся сейчас может дать долговременный эффект через время в биллион раз большее, забываем. А на самом деле это очень важно.»
Пишу это к тому, что 10 дней назад мы обновили серверный парк, очень сильно. "Железа" стало много, оно теперь меньше боится всплесков нагрузок, дублируется, легко масштабируется и вообще, с ним жизнь становится прекрасна и удивительна и ощущение от этого тоже офигительно! )))))
Надеюсь, вы это заметили (а, точнее, не заметили) потому что улучшения редко замечаются, а вот ухудшения видны сразу.
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