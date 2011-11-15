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Про скорость отклика

15.11.2011 15:00 7 1 074 просмотра
Давно хотел написать, но всё руки не доходили. Проклятые рудники! smile:)

Накопал очень хорошую и интересную статью Андрея Себранта ("Яндекс") о том, как удержать посетителей, и вот что мне понравилось:

Цитата
«Лет этак семь назад в "Яндексе" не всегда успевали вовремя доставить нужное количество серверов. Сейчас с нашими дата-центрами таких проблем уже нет. Но тогда были, и мы выяснили, что если время отклика (то есть время отрисовки страницы с результатами поиска) увеличится на 200 миллисекунд (это пятая доля секунды), то через несколько месяцев пользователи начинают реже обращаться к сервису. Часть пользователей покидает сервис - часть большая, чем в контрольной группе, которая такого замедления не наблюдала. То есть внешне, казалось бы, ничего особенного не происходило, а на долговременной статистике видны катастрофические эффекты.

Если мы сравниваем пятую долю секунды с периодом наблюдения, за который что-то скажется на пользователе, получается разница в миллионы раз. Занятно, что информацию о миллисекундах мы всегда держим в голове, а про то, что что-то изменившееся сейчас может дать долговременный эффект через время в биллион раз большее, забываем. А на самом деле это очень важно.»


Пишу это к тому, что 10 дней назад мы обновили серверный парк, очень сильно. "Железа" стало много, оно теперь меньше боится всплесков нагрузок, дублируется, легко масштабируется и вообще, с ним жизнь становится прекрасна и удивительна smile:) и ощущение от этого тоже офигительно! )))))

Надеюсь, вы это заметили (а, точнее, не заметили) smile;) потому что улучшения редко замечаются, а вот ухудшения видны сразу.

Комментарии 7

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Я, я заметил! Новые счета за сервера ровно в 2 раза больше.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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Опять же, выгода: а серверов в 2,5 раза больше smile;)
user135773  (user135773)
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В профиле пользователя, в активности, больше не отображаются коменты, которые удалили дцать часов назад. Это, хм, последствия?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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М...простите, а зачем отображать УДАЛЁННЫЕ комменты? Удалили - и фиг с ним, почило в бозе, надо забывать smile:)
user135773  (user135773)
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Ну, эт раньше баг был. Кеши Ваши тормозили, и из-за этого удаленные комменты болтались в активности еще некоторое время после кдаления. Сейчас, такого не наблюдаю, это плюс. Ок, хорошее "последствие" smile:)
Сергей  (Amiloss)
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Подписки на новые сообщения в темах перестали приходить... smile:(
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
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С подписками что-то совсем грустно, на этой неделе они переобновятся, планируем 29-го выложить большое обновление блогов
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