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Покой нам только снится

15.11.2011 17:49 2 1 046 просмотров
Наконец период затишья подходит к концу. Затишья, конечно, не для нас, работников невидимой промышленности smile:) а для тех, кто ждёт от нас появления нового функционала сайта.

Большие технические работы, о которых я писал ранее, завершаются сегодня. Уже послезавтра в 8 утра произойдёт выкладка обновления. Посетители этого сильно не заметят, а вот разрабатывать нам станет полегче...

Конечно, про "не заметят", это я оптимистично написал smile:) потому что, во-первых, выкладка затронет весь сайт, и будет временное отключение. Во-вторых, с учётом того, что мы обновляем "ядро" системы сразу через версию, возможна локальная неработоспособность какого-либо функционала. Мы тестировали всю неделю и старались сделать так, чтобы этого не произошло, но сказать на 100% уверенно, что "всё-всё-всё работает" не можем. Надеемся на чудо и "помощь зала" smile:)

К чему это я? К тому что мы наконец сможем вернуться, чтобы делать наши продукты, а не заниматься внутренней (хоть даже и очень необходимой) вознёй.

Что впереди по социальным сервисам?

- Завтра-послезавтра в блогах на видное место выйдет ссылка на топ авторов, вернётся поиск, по умолчанию будет открываться лента новых сообщений вместо интересного (посмотрел на карту кликов - очень популярная страница smile;)
- Через неделю ждём друзей Банки.ру. Лично я верю, что предложения об улучшениях писать там удобнее. Голосовать за них, обсуждать и вместе придумывать что-то очень классное и полезное. Вместе с этим поправим пяток мелких, но давно замеченных ошибок.
- Через две недели появятся расширенные лайки (почти всего контента на сайте) и чуть более удобный профиль пользователя. Заодно мы переделаем формулу рейтинга авторов, потому что сейчас старая (текущая) стала уже неактуальной. Кроме снижения "веса" у старых сообщений (мы ценим тех, кто писал год назад, но нам более ценны те, кто пишет сейчас), рейтинг должен будет учитывать также лайки, ведь их количество говорит о качестве того, что пишет автор, а значит, влияет на его рейтинг.
- Примерно тогда же лента комментариев в "друзьях банков" станет выглядеть как в блогах (аккуратнее) но с расширенной формой написания комментария (сейчас в блогах удобно писать только текст, выделить жирным, например, уже через шаманство). Очень надеюсь на принятие такого изменение, так как тот вид, который есть сейчас, извините за прямоту, полный отстой.
- Следом обновится wikiБанк, и внешне (дизайн, с переработкой структуры), и появятся комментарии к статьям. Мы надеемся, что "в споре рождается истина", точнее, комментируя написанное, можно будет быстрее улучшать находящиеся там статьи. К сожалению, пользование wiki-механизмами (когда каждый пользователь может править любую статью) не получило активного развития. Очень надеюсь на комментарии smile:)
- Потом... поживём - увидим smile;) На этот год есть ещё планы повысить удобство внутренней переписки, сделать понятный информер о том, что тут происходит (кто подписался, кто где ответил и так далее), чтобы вы знали, что жизнь вокруг кипит и бурлит. А то зачастую ощущение есть, а подтвердить нечем smile:)

Удачи всем!

Комментарии 2

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Читаю, читаю и ближе к концу поста выскакивает из аутлука уведомлялка с названием поста из соседнего блога: "А вы верите в сказки?!" smile:-D
К чему бы это?
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