Скорое обновление рейтинга авторов блогов

Друзья, коллеги, читатели!Вот так официально хочу анонсировать скорое изменение формулы расчёта рейтинга авторов блогов. Но начну, как обычно это делаю, издалекаМожет быть, вы заметили, а может, и нет, но текущий топ авторов показывает исключительно "свободных" авторов блогов, в него не попадают авторы-топы банков и авторы корпоративных блогов. Такое разделение произошло после обновления нашего сервиса месяц назад, когда мы разделили авторов на три группы, и начали отображать разные ленты по трём закладкам.При чём тут рейтинг, спросите вы? А вот при чём. Когда полтора года назад мы запускали Блоги, формула расчёта рейтинга учитывала параметры количества сообщений, просмотров и комментариев по одной группе, в которой ранее находились все авторы, ведь все они были "избранными" блоги для них открывались вручную модераторами Банков.ру. При подготовке обновления блогов мы были вынуждены сократить закрытые "избранные" группы, оставив только две: для руководителей банков и корпоративные. И в каждой из этих групп теперь считается свой рейтинг.И получается, что если вывести все три группы в один общий рейтинг - топ, то в звёздах, розданных авторам, будет полная неразбериха. С одной стороны, авторы будут все, с другой стороны у них будет не общий рейтинг, а три разных рейтинга, выглядящие как один. Несправедливо, я считаюЭто лишь половина причины. из-за которой нужно менять формулу рейтинга. Вторая половина заключается в том, что рейтинг сейчас отталкивается прежде всего от количества комментариев автора, хотя актуальность такой системы расчётов не совсем верная, и вот почему.Рейтинг должен учитывать (в порядке приоритета):- количество постов (как часто пишет автор)- количество лайков этих постов (насколько они качественные, что нравятся другим)- количество комментариев (насколько интересны сообществу)- количество просмотров (насколько читаемы)- и зависимость от времени (чтобы давняя активность автора не влияла так же, как активность автора в настоящее время. Мы уважаем старые заслуги, но прежде всего стремимся поддерживать активность сейчас)Итого, новый рейтинг идёт. Топ всех авторов скоро обновится. Уже совсем скоро. В ноябре. Coming soon