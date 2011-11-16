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Скорое обновление рейтинга авторов блогов

16.11.2011 08:45 26 1 963 просмотра
Друзья, коллеги, читатели!

Вот так официально хочу анонсировать скорое изменение формулы расчёта рейтинга авторов блогов. Но начну, как обычно это делаю, издалека smile:)

Может быть, вы заметили, а может, и нет, но текущий топ авторов показывает исключительно "свободных" авторов блогов, в него не попадают авторы-топы банков и авторы корпоративных блогов. Такое разделение произошло после обновления нашего сервиса месяц назад, когда мы разделили авторов на три группы, и начали отображать разные ленты по трём закладкам.

При чём тут рейтинг, спросите вы? А вот при чём. Когда полтора года назад мы запускали Блоги, формула расчёта рейтинга учитывала параметры количества сообщений, просмотров и комментариев по одной группе, в которой ранее находились все авторы, ведь все они были "избранными" блоги для них открывались вручную модераторами Банков.ру. При подготовке обновления блогов мы были вынуждены сократить закрытые "избранные" группы, оставив только две: для руководителей банков и корпоративные. И в каждой из этих групп теперь считается свой рейтинг.

И получается, что если вывести все три группы в один общий рейтинг - топ, то в звёздах, розданных авторам, будет полная неразбериха. С одной стороны, авторы будут все, с другой стороны у них будет не общий рейтинг, а три разных рейтинга, выглядящие как один. Несправедливо, я считаю smile:)

Это лишь половина причины. из-за которой нужно менять формулу рейтинга. Вторая половина заключается в том, что рейтинг сейчас отталкивается прежде всего от количества комментариев автора, хотя актуальность такой системы расчётов не совсем верная, и вот почему.

Рейтинг должен учитывать (в порядке приоритета):
- количество постов (как часто пишет автор)
- количество лайков этих постов (насколько они качественные, что нравятся другим)
- количество комментариев (насколько интересны сообществу)
- количество просмотров (насколько читаемы)
- и зависимость от времени (чтобы давняя активность автора не влияла так же, как активность автора в настоящее время. Мы уважаем старые заслуги, но прежде всего стремимся поддерживать активность сейчас)

Итого, новый рейтинг идёт. Топ всех авторов скоро обновится. Уже совсем скоро. В ноябре. Coming soon smile:)

Комментарии 26

Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Странно, расскажи, как тебе удаётся видеть черновики? Я вот его даже поправить не мог smile:( Тебе уведомление пришло?
Першинг  (Першинг)
#
Я бы ещё выделила Вас, Алексей и Филиппа.
Почему? Да потому, что то, что пишете вы, не читать нельзя.
Потому что всех интересует будущее. А вы его определяете.
То есть, информационная составляющая ваших блогов будет влиять на жизнь всех. И определять её.

Я просматриваю блоги ежедневно. И уже сделала несколько важных открытий. Увидела незнакомых и давно знакомых мне людей с совершенно другой стороны. Это очень важно.
В блоге, кроме темы, важную роль играет характер автора. Это мне жгуче интересно.
Ну и позиция автора - даже спорная, тем более - спорная!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Тамара, к сожалению, субъективные методы бездушной математической формуле неподвластны. Она видит лишь объективные показатели: даты, цифры...

Но некоторые из этих объективных являются производными от субъективных smile:) Например, то же "мне нравится", поэтому, надеюсь, результат работы обновлённого рейтинга должен нас привести к объективной картине субъективного восприятия smile:)

Во загнул smile:)
Виктор Пряжников  (victorp)
#
Не уверен, что количество должно идти первым. Если человек пишет много постов, состоящих из 1-2 фраз, которые никто не читает, то много ли пользы от таких постов?..
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
вооот, которые не читают и не лайкают и не комментируют... и значит в целом это сильно не повлияет smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Лайкать не все умеют!
А количество возможных лайков ограничено? Как репки? Или нет?
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Спасибо за пояснения. Они нужны, в первую очередь, блогерам из числа руководителей банков, которые не обнаружат себя в рейтинге. Лично я был очень удивлен этому факту...
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
ИМХО пропущен фактор:
"Количество подписчиков"
Думаю это некий интегральный показатель популярности автора.
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Подумали, вынесли в отдельный глобальный параметр smile:) с отдельным весовым коэффициентом smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Видю.
Как я понимаю в рейтинг не попадают те, кто пишет в разделе "от первых лиц"
Где посмотреть список всех кто пишет в этом разделе?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Пока нигде, только просматривая сообщения авторов.
user135773  (user135773)
#
Цитата
- количество лайков этих постов (насколько они качественные, что нравятся другим)


Лайки онли банки.ру? Или ФБ, Гуглоплюсовые тоже будут засчитываться?
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Те лайки я не могу легко посчитать, данные хранятся не у нас, поэтому только наши родные лайки будем учитывать
user135773  (user135773)
#
А чтобы поставить лайк надо региться здесь...
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Скоро не надо будет региться - будет простая авторизация через тот же фейсбук smile:)
user135773  (user135773)
#
Да Вы растете "на глазах" smile:)
Першинг  (Першинг)
#
О спаму попрёт!
Алексей Трошин  (MoRRoZ)
#
Зато смотри как древовидные комменты поправили - теперь отвечать- непереотвечать smile:)
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